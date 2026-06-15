साई संस्थान भक्तनिवासात पश्चिम बंगालच्या तरुणीचा विनयभंग : आरोपी अमन पठाणविरुद्ध गुन्हा दाखल
पश्चिम बंगालमधील एका 20 वर्षीय तरुणीचा साईबाबा संस्थानच्या भक्तनिवासात विनयभंग करण्यात आल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी संस्थानच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यावर गुन्हा दाखल करण्या आला.
Published : June 15, 2026 at 3:18 PM IST
शिर्डी : साईबाबा संस्थानच्या भक्तनिवासात पश्चिम बंगालमधील एका 20 वर्षीय तरुणीचा विनयभंग केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या प्रकरणी शिर्डी पोलीस ठाण्यात आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पश्चिम बंगाल इथून शिर्डी साईबाबांच्या दर्शनासाठी आलेल्या या तरुणीचा साई संस्थानच्या भक्तनिवासाच्या खोलीबाहेर विनयभंग केल्याची संतापजनक घटना घडली आहे. याप्रकरणी पीडित तरुणीनं दिलेल्या तक्रारीवरून शिर्डी पोलिसांनी भक्तनिवासातील कंत्राटी सफाई कर्मचारी अमन पठाण या आरोपीविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 च्या कलम 74 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.
नेमकी घटना काय : पश्चिम बंगालमधील हावडा इथली रहिवासी असलेली 20 वर्षीय पीडित तरुणी तिच्या आई वडील आणि बहिणीसोबत 4 जून 2026 रोजी शिर्डी साईबाबांच्या दर्शनासाठी आली होती. ते सर्वजण शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या भक्तनिवासातील रूममध्ये मुक्कामास होते. 5 जून 2026 रोजी सायंकाळी 6 वाजेच्या सुमारास तरुणीचे आई-वडील आणि बहीण साईबाबांच्या दर्शनासाठी गेले होते. तरुणी खोलीत एकटीच असताना खोलीची बेल वाजली. तिनं दरवाजा उघडला असता, समोर उभा असलेल्या भक्तनिवासातील कंत्राटी सफाई कर्मचारी अमन पठाण यानं मला तुझ्याशी बोलायचं आहे. मी रूममध्ये येऊ का ? अशी विचारणा केली. तरुणीनं माझे आई-वडील रूममध्ये नाहीत. मी तुला ओळखत नाही. तू इथून निघून जा असं ठणकावून सांगितलं.
खोलीबाहेर बोलावून अश्लील वर्तन : तरुणीनं जाण्यास सांगितल्यानंतर अमन पठाण यानं तरुणीला "मी याच बिल्डिंगमधील रूम क्रमांक 204 च्या जवळ आहे. तिथं ये मला बोलायचं आहे," असं सांगितलं. काही वेळानं तरुणी रूम क्रमांक 204 च्या दरवाजाबाहेर गेली असता, आरोपी अमन पठाण यानं तिचा डावा हात धरून तिला खोलीत ओढलं. लज्जास्पद वर्तन केलं. तसेच "माझा मोबाईल नंबर घे. माझं नाव अमन पठाण आहे," असं सांगितलं. या प्रकारानं घाबरलेल्या तरुणीनं मोठ्यानं आरडाओरडा केला आणि तिथून पळ काढत आपली रूम गाठली.
8 दिवसांनंतर गुन्हा दाखल, आरोपीची उर्मट भाषा : घटनेमुळे प्रचंड घाबरलेल्या तरुणीनं सुरुवातीला ही बाब आपल्या पालकांपासून लपवून ठेवली होती. मात्र 12 जून 2026 रोजी सकाळी तिनं घडलेला सर्व प्रकार पालकांना सांगितला. त्यानंतर कुटुंबीयांनी भक्तनिवासातील सुरक्षा रक्षकांना सोबत घेऊन आरोपीला बोलावून जाब विचारला. त्यावर आरोपीनं अत्यंत उर्मटपणे, "एवढं काय झालं ? मी काय तुझ्यावर बलात्कार केला काय ?" असं म्हणून तिथून पळ काढला. अखेर 12 जून 2026 रोजी शिर्डी पोलीस ठाण्यात याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी शिर्डी पोलीस ठाण्याचे हेड कॉन्स्टेबल दिनकर राजाराम चव्हाण पुढील तपास करत असून सध्या फरार असलेल्या आरोपीचा शोध घेत आहेत.
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