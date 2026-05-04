ETV Bharat / state

अखेर बॅनर्जींची दृष्ट राजवट संपली; भाजपाच्या विजयानंतर जल्लोषावेळी महाडिकांकडून झालमुरी अन् लाडू वाटप

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांमध्ये भाजपाने विजय मिळवला. या विजयाचे औचित्य साधून कोल्हापूरात भाजपा कार्यकर्त्यांनी 'झालमुरी' आणि 'लाडू' वाटून आनंद व्यक्त केला.

Dhananjay Mahadik
खासदार धनंजय महाडिक (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 4, 2026 at 8:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोल्हापूर : देशातील पश्चिम बंगाल, आसाम आणि पुदुच्चेरी विधानसभा निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाने (भाजपा) ऐतिहासिक विजय मिळवला असून, या यशाने कोल्हापूर शहरात भाजपा कार्यकर्त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात जल्लोष साजरा केला. राज्यसभा खासदार धनंजय महाडिक यांनी ममता बॅनर्जींच्या 'दृष्ट राजवटीला' भाजपाने संपवल्याचा दावा करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांचे अभिनंदन केलं. यावेळी गोकुळ दूध संघावर प्रशासक नियुक्तीबाबत बोलताना मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार गोकुळ निवडणुकीत महायुती म्हणून एकत्रित लढणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं.


तीन राज्यात भाजपाचं कमळ फुलला : निवडणूक आयोगाच्या निकालानुसार, पश्चिम बंगालमधील 294 पैकी 194 जागा भाजपाने जिंकत बहुमत मिळवलं असून, तृणमूल काँग्रेसला (टीएमसी) केवळ 91 जागा मिळाल्या. असाममध्ये भाजपा आघाडीने सर्व 126 जागांपैकी 98 जागा पटकावल्या, तर पुदुच्चेरीतही भाजपाने 4 पैकी 4 जागा जिंकल्या. तामिळनाडू आणि केरळमध्ये मतप्रमाण वाढलं असली तरी थेट विजय नव्हता. महाडिक म्हणाले, "गेले 15 वर्षे ममता दीदींच्या जुलमी राजवटीत केंद्राच्या योजनांचा लाभ जनतेला मिळाला नाही. बांगलादेशी घुसखोरांच्या मताने सत्ता टिकवली गेली, आता गृहमंत्री अमित शाह हे हाकलून देतील."

प्रतिक्रिया देताना खासदार धनंजय महाडिक (ETV Bharat Reporter)


पश्चिम बंगालमध्येही विकासाचा झेंडा फडकेल : या विजयानंतर कोल्हापूरच्या छत्रपती शिवाजी चौकात भाजपा कार्यकर्त्यांनी लाडू, झालमुरी वाटप केले. ढोल-ताशे वाजवत फटाक्यांची आतषबाजी करत 'मोदी है तो मुमकीन है' आणि 'भारत माता की जय' च्या घोषणा दिल्या. खासदार धनंजय महाडिक यांनी कार्यकर्त्यांना संबोधित करत, "भाजपाची सत्ता असलेल्या इतर राज्याप्रमाणेच पश्चिम बंगालमध्येही विकासाचा झेंडा फडकेल. जनतेने 'सबका साथ-सबका विश्वास' ला खरी साथ दिली," असंही त्यांनी सांगितलं.



गोकुळवर प्रशासक, महायुती एकजूट : दुसरीकडं, कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ (गोकुळ) च्या संचालक मंडळाची मुदत संपत असल्यानं नवीन सहकार कायद्यानुसार प्रशासक नियुक्ती होत आहे. निवडणूक प्रक्रिया लांबल्यानं कोल्हापूर उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंचने मुदतवाढ नाकारली. महाडिक यांनी सांगितलं, "मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत मुंबईत महायुती नेत्यांची बैठक झाली. कोणत्याही परिस्थितीत महायुती गोकुळमध्ये एकत्र लढणार आहे."



गोकुळमध्ये सहकाराला धक्का लागणार नाही : खासदार महाडिक पुढे म्हणाले, "मुख्यमंत्र्यांचे आदेश आम्ही महायुतीचे सर्व नेते पाळू." संचालक ईडी चौकशीबाबत महाडिक म्हणाले, "प्रशासकानंतरची प्रक्रिया कायदेशीर होणार आहे. ईडी चौकशीची मागणी करण्यात आलेली आहे, मात्र शेवटी सभासदांच्या हितासाठी प्रशासकांना जे असेल ते सर्व सहकार्य करु. इतिहासात पहिल्यांदाच गोकुळवर प्रशासक येतोय, पण गोकुळमध्ये सहकाराला धक्का लागणार नाही."


हसन मुश्रीफ महायुतीतच : मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याबाबत महाडिक यांनी स्पष्ट केलं, "हसन मुशीफ यांनी गुलाल लावण्याबाबत सांगितलं म्हणजे आम्ही सर्वजणच गुलाल लावणार. हसन मुश्रीफ महायुतीतच आहेत. राष्ट्रवादी, शिवसेना, भाजपा मिळून महायुती आहे. जिल्ह्यातील सत्ता महायुतीच्या ताब्यात आहे, आताही गोकुळमध्ये मुख्यमंत्र्यांचा आदेशच पाळू." या विधानाने स्थानिक राजकारणात महायुतीची एकजूट दिसून आली. दरम्यान देशात भाजपाचा विजयरथ कोणी रोखू शकत नाही, असा विश्वास महाडिक यांनी व्यक्त केला. या यशाने कोल्हापूरातील भाजपा पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उत्साही वातावरणात बुडाले आहेत.

हेही वाचा -

  1. बारामतीत रेकॉर्डब्रेक विजय : सुनेत्रा पवार ठरल्या देशात सर्वाधिक मताधिक्य मिळवणाऱ्या आमदार, युपीतील भाजपा आमदारांचा मोडला विक्रम
  2. बंगालचा विजय हा कार्यकर्त्यांचा विजय, छळ झाला तरी मागे हटले नाहीत - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
  3. बारामतीत सुनेत्रा पवारांचा ऐतिहासिक विजय; देशातील सर्वात मोठ्या मताधिक्याचा विक्रम

TAGGED:

MAMATA BANERJEE
ममता बनर्जी
ASSEMBLY ELECTION RESULTS 2026
DHANANJAY MAHADIK CELEBRATION
WEST BENGAL ELECTION RESULTS 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.