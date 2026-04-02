स्त्रीची ओळख, पुरुषाचा आवाज... आधुनिक शस्त्रक्रियेमुळं बदलली ही विसंगती!

अनेक ट्रान्सवुमन आपल्या ओळखीशी जुळणारा आवाज मिळवण्यासाठी इतर पर्याय शोधतात. यासाठी सर्वात महत्त्वाची उपचार पद्धत म्हणजे 'व्हॉइस थेरपी'.

स्त्रीची ओळख, पुरुषाचा आवाज... आधुनिक शस्त्रक्रियेमुळं बदलली ही विसंगती! (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 2, 2026 at 6:51 PM IST

Updated : April 2, 2026 at 8:53 PM IST

मुंबई : "मी 10 वर्षांपूर्वी लिंगबदलाची शस्त्रक्रिया करून 'ट्रान्सवुमन' झाले. पण मी बाईसारखी दिसत असले तरी मी काही बोलायला लागले तर माझ्याकडे विचित्र नजरेनं बघितलं जायचं. मला आता तृतीयपंथीय म्हणून कोणी हिणावेल किंवा माझ्याकडे पुरूष म्हणूनचं बघतील, असं मला वाटायचं. कारण मी लिंग बदल करून जरी बाई बनले असले तरी आवाज पुरूषाचा होता,” असं धुळ्याच्या 29 वर्षीय पायल निकुंभ आपला अनुभव सांगितला. पायल पेशानं आंतरराष्ट्रीय 'बॅले डान्सर' आहे. दरम्यान, ट्रान्सवुमनचा आवाज बदलण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या शस्त्रक्रियेसंदर्भात "ईटीव्ही भारत"च्या प्रतिनिधी प्राजक्ता पोळ यांचा खास रिपोर्ट...

'जेंडर डिस्फोरिया' हा मानसिक ताण : अनेक ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना 'जेंडर डिस्फोरिया' हा मानसिक ताण जाणवतो. म्हणजेच, व्यक्तीची लिंग ओळख स्त्री असते, मात्र आवाज पुरुषी असल्यामुळं त्यांना अस्वस्थता, तणाव जाणवतो. यातून पायलही जात होती. त्यानंतर तिनं याबाबत काय करता येईल? याचा शोध सुरू केला. मग आवाज बदलण्यासाठी पायलनं मुंबईच्या बॉम्बे हॉस्पिटलमध्ये 'व्हेंडलर्स ग्लोटोप्लास्टी' ही सर्जरी केली. त्यानंतर पायलचा आवाज हा महिलेसारखा झाला. तेव्हापासून आपला आत्मविश्वास प्रचंड वाढल्याचं पायल सांगते.

पायल निकुंभ

आवाज बदलण्याची शस्त्रक्रिया : लिंग बदल ही शस्त्रक्रिया आता सर्वज्ञात आहे. पण लिंग बदलानंतरची आवाज बदण्यासाठी केली जाणारी ही शस्त्रक्रिया आता हळूहळू भारतात वाढू लागली आहे. ही शस्त्रक्रिया करण्यासाठी पूर्वी देशाबाहेर जावं लागत होतं. भारतात खूपच मोजक्या ठिकाणी ही शस्त्रक्रिया उपलब्ध होती. पण आता लिंग बदल शस्त्रक्रिया जितक्या वाढतायेत. तितक्याच वैद्यकीय विज्ञानाच्या पर्यायानं असंख्य तृतीयपंथी महिला या पर्यायाकडे वळू लागल्या आहेत.

डॉ. नुपूर कपूर नेरूरकर

महिन्यातून किमान तीन शस्त्रक्रिया : बॉम्बे हॉस्पिटलच्या डॉ. नुपूर कपूर नेरूरकर या मुंबईच्या बॉम्बे हॉस्पिटलमध्ये लॅरिंजोलॉजिस्ट आणि व्हॉइस सर्जन म्हणून अनेक वर्षे काम करत आहे. त्या इंटरनॅशनल असोसिएशन ऑफ ट्रान्सव्हॉइस सर्जन्स या गटाच्या सदस्य होणाऱ्या पहिल्या भारतीय डॉक्टर आहेत. डॉ. नेरूरकर सांगतात, "20 वर्षांपूर्वी वर्षातून एखादी सर्जरी व्हायची. आता भारतात याचा हळूहळू पर्यायाचा विचार केला आहे. जर मागच्या तीन वर्षांचा विचार झाला तर आता महिन्यातून किमान तीन शस्त्रक्रिया केल्या जातात."

'जेंडर डिस्फोरिया' हा मानसिक ताण


ही शस्त्रक्रिया करण्याची गरज का वाटते? : ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या शारीरिक बदलांसाठी 'हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरपी' महत्त्वाची असते. पण ट्रान्सवुमनमध्ये इस्ट्रोजेनचा आवाजावर फारसा परिणाम होत नाही. उलट टेस्टोस्टेरॉनमुळं आवाज जाड आणि खोल होतो. त्यामुळं त्यांचा आवाज बहुतेक वेळा बदलत नाही. म्हणूनच अनेक ट्रान्सवुमन आपल्या ओळखीशी जुळणारा आवाज मिळवण्यासाठी इतर पर्याय शोधतात. यासाठी सर्वात महत्त्वाची उपचार पद्धत म्हणजे 'व्हॉइस थेरपी'. या थेरपीमध्ये आवाजाचे विविध घटक जसे की पिच (उंची), रेजोनन्स, इंटोनेशन आणि आवाजाची तीव्रता यामध्ये बदल करण्याचं प्रशिक्षण दिलं जातं. प्रशिक्षित व्हॉइस थेरपिस्टच्या मार्गदर्शनाखाली नियमित सराव केल्यास ट्रान्सवुमन अधिक स्त्रीलिंगी आणि नैसर्गिक वाटणारा आवाज विकसित करू शकतात.

'व्हेंडलर्स ग्लोटोप्लास्टी' शस्त्रक्रियेसाठी खर्च किती?

योग्य पद्धतीनं केल्यास अत्यंत प्रभावी : हा उपचार पूर्णपणे विनाशस्त्रक्रिया असून योग्य पद्धतीनं केल्यास अत्यंत प्रभावी ठरतो, असं तज्ज्ञ सांगतात. केवळ थेरपीच्या मदतीनं स्त्रीसुलभ आवाज कायम ठेवणं अनेकदा मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या थकवणारे ठरू शकतं. दैनंदिन बोलण्यात अपेक्षित पिच आणि रेजोनन्स राखण्यासाठी सतत जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागतात. तसंच खोकला, शिंक किंवा घसा खाकरल्यासारख्या अनैच्छिक क्रियांमध्ये आवाज पुन्हा पुरुषी वाटू शकतो. त्यामुळं काही ट्रान्सवुमनना सामाजिक परिस्थितीत आपल्या लिंगाशी सुसंगत वागण्यात अडचणी निर्माण होतात, असं डॉक्टरांचं म्हणणं आहे.

बॉम्बे हॉस्पिटल

'व्हेंडलर ग्लोटोप्लास्टी' ही आधुनिक शस्त्रक्रिया : डॉ. नुपूर या शस्त्रक्रियेबाबत अधिक माहिती देताना सांगतात की, "आवाज बदलण्यासाठी पूर्वी घशावर चीरा घेऊन स्वरयंत्रावर शस्त्रक्रिया केली जात होती. त्यात स्वरयंत्राच्या दोऱ्यांना ताण दिला जायचा. मात्र आता 'व्हेंडलर ग्लोटोप्लास्टी' ही आधुनिक शस्त्रक्रिया केली जाते. ही एंडोस्कोपिक (दुर्बिणीद्वारे) पद्धतीनं केली जाते. त्यामुळं घशावर कोणताही चीरा घ्यावा लागत नाही. या प्रक्रियेत स्वरयंत्राच्या घडीची लांबी कमी केली जाते, ज्यामुळं पुरुषाचा आवाज महिलांसारखा होतो." दरम्यान, भारतामध्ये अनेक ट्रान्सवुमनना या पर्यायांची माहिती सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आणि सपोर्ट ग्रुप्समधून मिळत आहे. त्यामुळं आता अधिक लोक तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन योग्य उपचार निवडत आहेत.

20 हजारात 'व्हेंडलर्स ग्लोटोप्लास्टी' शस्त्रक्रिया : या शस्त्रक्रियेची किंमत भारतात साधारण 1.5 लाखांपर्यंत जाते. मात्र, बॉम्बे हॉस्पिटलमध्ये डॉ. नुपूर कपूर नेरूरकर आणि त्यांच्या टीमकडून सामाजिक बांधिलकीतून ही शस्त्रक्रिया केवळ 20 हजार रुपयांत केली जात आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ट्रान्सवुमनसाठी तर ही शस्त्रक्रिया पूर्णपणे मोफत केली जाते आणि डॉक्टरांकडून कोणतंही शुल्क घेतलं जात नाही. 20 हजार रुपये हा फक्त हॉस्पिटलचा खर्च असून, हे पॅकेज गरजूंसाठीच उपलब्ध आहे.

पायल निकुंभ

डॉक्टरांचे मानले आभार : 24 वर्षीय शिवानी गुप्ता मेकअप आर्टिस्ट असून अधूनमधून मॉडेलिंगही करते. तिनं 20 हजारांच्या पॅकेजमधून ही शस्त्रक्रिया केली. अनुभव सांगताना ती डॉक्टरांचे आभार मानते. ती म्हणते, "मॉडेलिंगसाठी गेले की, माझ्या आवाजावरून माझ्याबद्दल एक मत बनवलं जायचं. टॅक्सीत साधं बोललं तरी मला तृतीयपंथीय म्हणून वेगळ्या नजरेनं पाहिलं जायचं. महिला पोशाखात असूनही मला 'सर' म्हटलं जायचं, ते खूप त्रासदायक होतं. मग या शस्त्रक्रियेबद्दल कळलं आणि कमी खर्चात डॉक्टरांनी मला मदत केली. आता माझा आवाज महिलेसारखा झाला आहे, त्यामुळं लोक मला एक महिला म्हणून वागवतात." दरम्यान, ही शस्त्रक्रिया केल्यानंतर जोरात बोलणं, ओरडणं आणि खूप तिखट खाणं टाळणं आवश्यक आहे. अन्यथा आवाजावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळं विशेष काळजी घेणं गरजेचं असल्याचं रुग्ण सांगतात.

शिवानी गुप्ता

