कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात मान्सूनच्या आनंदसरी बरसल्या, राज्यातील सर्वाधिक पाऊस पडणाऱ्या नवजात 8 मिलीमीटर पावसाची नोंद
सातारा जिल्ह्यात मान्सूनचं आगमन झालं असून कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात मोसमी पावसाच्या सरी बरसल्या आहेत. नवजामध्ये पहिल्या पावसाची नोंद झालीय.
Published : June 6, 2026 at 6:47 PM IST
सातारा - केरळनंतर आता महाराष्ट्रातही मान्सून सक्रिय झाला असून सातारा जिल्ह्यासाठी मोठी सुखावणारी बातमी आहे. तळकोकणासह घाटमाथ्यावर आज मान्सूनच्या आनंदसरी बरसल्या आहेत. कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रातील नवजा येथे 8 मिलीमीटर, महाबळेश्वरमध्ये 3 तर कोयनानगरमध्ये 1 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. कोयना धरणात अद्याप पाण्याची आवक सुरू झाली नसली तरी मान्सूनची वर्दी शेतकऱ्यांना सुखावणारी आहे.
महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी असलेलं कोयना धरण उद्योग विश्वाचा कणा मानलं जातं. 105.25 टीएमसी पाणी साठवण क्षमता असलेल्या कोयना धरणातील पाण्यावर तयार होणाऱ्या विजेमुळे अवघा महाराष्ट्र प्रकाशमान होतो. पूर्वेकडील सिंचनासह पिण्याच्या पाण्याची तहान भागते. कोयनेच्या पाण्यामुळे टेंभू उपसा जलसिंचन योजनेच्या माध्यमातून सांगली जिल्ह्यातील दुष्काळी भाग सुजलाम सुफलाम झाला आहे.
यंदाच्या कडक उन्हाळ्यामुळे कोयना धरणातील पाणीसाठा कमालीचा घटला आहे. धरणाच्या उदरात गडप झालेल्या गावांचे अवशेष उघडे पडले आहेत. बामणोली, तापोळा परिसरातील पर्यटन ठप्प झालंय. उन्हाळ्याची तीव्रता आणि घटलेल्या पाण्यामुळे वीजनिर्मिती बंद झाली आहे. पाऊस सुरू होईपर्यंत धरणातील उपलब्ध पाणी पुरवणे आवश्यक असल्याने महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम 1976 मधील कलम 11,49 मधील तरतुदीनुसार कोयना नदीमधून शेती आणि बिगर सिंचन (औद्योगिक) योजनांवर उपसा बंदी करण्यात आली आहे.
मान्सूनवर एल निनोचं सावट असल्यानं सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला होता. त्यामुळे पाऊस लांबण्याची भीती व्यक्त होत होती. या सर्व परिस्थितीचा जनजीवनावर होणारा संभाव्य परिणाम लक्षात घेऊन प्रशासन देखील नियोजन करत असतानाच मान्सूनची वर्दी मिळाली आहे. कोयना धरण परिसरात मान्सूनच्या आनंदसरी बरसल्याने शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
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