नववर्षाच्या स्वागतासाठी शिर्डीत भाविकांची गर्दी; आज साईमंदिर रात्रभर दर्शनासाठी राहणार खुले

शिर्डीत दरवर्षी नववर्षाच्या स्वागताकरिता देश-विदेशातून भाविक येतात. नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला साई मंदिरावर आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे. यामुळे संपूर्ण मंदिर परिसर उजळून गेलाय.

SAI BABA TEMPLE NEW YEAR
शिर्डी साईबाबा मंदिर (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 31, 2025 at 8:22 AM IST

Updated : December 31, 2025 at 9:47 AM IST

शिर्डी (अहिल्यानगर) : नवीन वर्षाची सुरुवात साईबाबांच्या दर्शनानं व्हावी, यासाठी बुधवारी देश-विदेशातील लाखो भाविक शिर्डीत दाखल झालेत. या भाविकांना साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन मिळावं, यासाठी बुधवारी साईबाबा संस्थानच्या वतीनं साईबाबा मंदिर रात्रभर दर्शनासाठी खुलं ठेवण्यात आलं आहे. साईबाबा मंदिरासह संपूर्ण परिसराला विद्युत रोषणाईसह विविध फुलांची आकर्षक सजावट केली आहे.

मंदिराला आकर्षक फुलांची सजावट : नववर्षानिमित्त साईबाबा संस्थानच्या वतीनं साई मंदिरासह परिसरातील द्वारकामाई, चावडी, गुरुस्थान या मंदिरांना आकर्षक विद्युत रोषणाई केली आहे. त्याचबरोबर साईबाबा मंदिराच्या चार क्रमांक गेटच्या बाहेरील बाजूस एक कमान उभारण्यात आली. कमानीलाही विद्युत रोषणाई केली आहे. नवीन वर्षानिमित्त साईबाबा मंदिरासह परिसर विद्युत रोषणाईनं उजळून निघाला आहे. बंगळुरू येथील देणगीदार साईभक्त बसाराज हे मागील अनेक वर्षांपासून नवीन वर्षानिमित्त साईबाबांच्या मंदिरातील गाभाऱ्यासह परिसराला तसंच द्वारकामाई, चावडी, गुरुस्थान या मंदिरांना विविध देशी-विदेशी फुलांनी सजवत असतात. यंदाच्या वर्षीही त्यांच्या देणगीतून साईबाबा मंदिरासह परिसरातील मंदिरांना फुलांची आकर्षक सजावट करण्यात आली आहे.

शिर्डीत भाविकांची गर्दी (ETV Bharat Reporter)

भाविकांसाठी विशेष व्यवस्था : सरत्या 2025 वर्षाला अखेरचा निरोप देत नवीन 2026 वर्षाचं स्वागत साईबाबांच्या दर्शनानं करण्यासाठी मंगळवारी हजारो भाविक शिर्डीत दाखल झालेत. बुधवारी रात्री ठीक 12 वाजताच्या ठोक्याला साईबाबांचं दर्शन व्हावं आणि नवीन वर्षाची सुरुवात साईबाबांच्या दर्शनानं व्हावी, यासाठी भाविक मंदिर परिसरात मोठी गर्दी करत आहेत. मंदिर परिसरात भाविकांची गर्दी नियंत्रित राहण्यासाठी मंदिर प्रशासनाच्या वतीनं विशेष काळजी घेण्यात आली आहे. साईदर्शनानंतर भाविक थेट मंदिराबाहेर निघतील, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे.

Sai Baba temple new year
साईबाबा मंदिराला केलेली आकर्षक विद्युत रोषणाई (ETV Bharat Reporter)

भाविकांना मोफत चहा, बिस्किटची व्यवस्था : "शिर्डी साईबाबांच्या दर्शनासाठी आलेल्या प्रत्येक भाविकाला समाधानकारक दर्शन व्हावं. यासाठी दरवर्षीप्रमाणं यंदाही साईमंदिर बुधवारी रात्रभर दर्शनासाठी खुलं ठेवण्यात येणार आहे. साईबाबा मंदिर रात्रभर खुलं असल्यानं दर्शनबारीतील भाविकांसाठी रात्रभर मोफत चहा आणि बिस्किटांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसंच व्हीआयपी दर्शन पाससाठीही रात्री सेवा उपलब्ध करून दिली आहे," अशी माहिती साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी दिली आहे.

Sai Baba temple new year
साईबाबा मंदिरात साई भक्तांची गर्दी (ETV Bharat Reporter)

मोफत कार पार्किंग सुविधा : शहरातील वाहतूक सुरळीत राहावी, यासाठी पोलीस प्रशासन सज्ज झालं आहे. अहिल्यानगर-मनमाड मार्गावरील वाहतूक रिंगरोडनं वळली आहे. साईमंदिर परिसराजवळील परिसर नो-व्हेईकल झोन केल्यानं भाविकांना पायी चालणं सुलभ झालं आहे. नो-व्हेईकल झोन असलेल्या परिसरातून विकलांग आणि ज्येष्ठ नागरिक भाविकांसाठी मंदिर परिसरात सोडण्यासाठी आणि घेऊन जाण्यासाठी बॅटरी कार उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तसंच साईबाबा संस्थानच्यावतीनं देखील शिर्डीत येणाऱ्या भाविकांसाठी मोफत कार पार्किंग सुविधा उपलब्ध केली आहे. नवीन वर्षानिमित्त संस्थानच्यावतीनं साईभजन संध्या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं आहे.

Last Updated : December 31, 2025 at 9:47 AM IST

SHIRDI SAI MANDIR
SAI BABA TEMPLE
NEW YEAR IN SHIRDI TEMPLE
नवीन वर्ष साईमंदिर दर्शन
SAI BABA TEMPLE NEW YEAR

