लग्न घरातील कुटुंबाची गॅससाठी धावपळ, गॅस टंचाईमुळं केटरिंग व्यावसायिक हतबल

नाशिकच्या बेलसरे कुटुंबातल्या खुशबू यांचं 14 मार्चला लग्न आहे. अशात आता गॅस संकट निर्माण झाल्यानं केटरिंग चालकसुद्धा हतबल झाले आहेत.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 13, 2026 at 8:27 PM IST

नाशिक : इराण-इस्रायल युद्धाचा फटका भारताला सुद्धा बसत आहे. भारतात एलपीजी गॅस टंचाई झाली असून नागरिकांची एलपीजी गॅस मिळण्यासाठी धावपळ होतं आहे. अशात व्यावसायिक एलपीजी गॅस पूर्णतः बंद असल्यानं हॉटेल, खानावळ आणि खाद्य व्यावसायिकांना आपला व्यवसायिकांवर बंद करण्याची वेळ आली आहे. नाशिकमध्ये पुढील काही दिवसात नियोजित अनेक साखरपुडा, लग्न समारंभ, धार्मिक विधी असे विविध कार्यक्रम होणार असून गॅस उपलब्ध होत नसल्यानं कार्यक्रमावर निर्बंध येण्याची शक्यता आहे.

...त्यांनी आमची समस्या सोडवावी : "14 मार्चला रोजी माझी मुलगी खुशबू यांचं लग्न आहे. या सोहळ्यासाठी आम्ही 2 हजार पाहुण्यांना निमंत्रण दिलं आहे. यासाठी महिन्याभरापूर्वीच जेवणाचे पदार्थ ठरवले होते. मात्र, अचानक गॅस टंचाई निर्माण झाल्यानं केटरिंग चालकानं हातवर केले आहेत. तुम्ही दिलेला मेन्यू होऊ शकत नाही, असं त्यानं आम्हाला सांगितलं आहे. आम्ही पाहुण्यांकडून सिलेंडरची व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यातही त्यांना यश आलं नाही. गॅस एजन्सीवालेही दाद देत नाहीत. या लग्न सोहळ्यासाठी मंत्री गिरीश महाजन यांना देखील आमंत्रित केलं आहे. त्यांनी आमची समस्या सोडवावी, असं आम्ही त्यांना साकडं घातलं आहे, अशी प्रतिक्रिया नववधूचे काका किशोर बेलसरे यांनी दिली आहे.

केटरिंग व्यवसाय अडचणीत : "काही दिवसापासून आम्हाला एलपीजी गॅस एजन्सीकडून गॅस मिळत नाही. त्यामुळं अनेक कार्यक्रमांवर गदा आली आहे. त्यामुळं आम्ही ग्राहकांना सांगतोय की तुम्ही गॅसची व्यवस्था करावी, आम्ही जेवण करून देतो. नाशिक जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात केटरिंग व्यवसाय आहे. यात हजारो कामगार काम करतात. जर या व्यवसायावर निर्बध आले तर त्यांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होईल," असं नातू केटरिंगचे संचालक वैभव नातू यांनी म्हटलं आहे.

हेही वाचा :

  1. 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026' विधानसभेत सादर; जबरदस्तीच्या धर्मांतरास 7 वर्षांची शिक्षा, 5 लाख दंड
  2. सिलेंडरसाठी ग्राहकांच्या रांगा असताना गॅस एजन्सीला कुलूप; खडकीत ग्राहकांचा संताप
  3. गॅस टंचाईवर येवल्यातील कारागिराचा 'देशी जुगाड'; वेस्ट ऑईलवर चालणारी शेगडी ठरतेय वरदान

