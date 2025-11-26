संकेतस्थळ ठाणे पालिकेचं अन् मतदार यादी नवी मुंबईची; निवडणूक विभागाच्या अजब कारभाराची मनसेकडून पोलखोल
ठाणे महानगर पालिकेच्या संकेतस्थळावर नवी मुंबई महापालिकेतील मतदारयादी असल्याचा आरोप मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी केला. आपली चूक लक्षात येताच प्रशासनानं संकेतस्थळावरील मतदारयादी हटवली.
Published : November 26, 2025 at 8:33 PM IST
ठाणे : ठाणे महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीकरता पालिकेच्या निवडणूक यंत्रणेमार्फत सुरू असलेल्या भोंगळ कारभाराची पोलखोल मनसेनं केली आहे. मतदार याद्यामधील घोळाविरुद्ध दोन दिवसापूर्वी मनसेनं पालिका मुख्यालयात धडक मारली होती. तरीही विविध घोळ सुरूच असल्याचं समोर आलं आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे ठाणे महापालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (वेबसाईट) चक्क नवी मुंबईतील मतदार यादी प्रसिद्ध केली होती. मनसेचे ठाणे-पालघर जिल्हाध्यक्ष अविनाश जाधव यांनी हा भंडाफोड करून निवडणुका पुढं ढकलण्याची मागणी केली आहे.
अधिकाऱ्यांनी घरात बसून याद्या बनवल्या : ठाणे महापालिकेच्या निवडणूक यंत्रणेकडून मतदार याद्यांमध्ये झालेल्या घोळा विरोधात मनसेनं थेट पालिका मुख्यालयावर धडक मारून मतदार याद्या फाडल्या होत्या. तसंच मतदार याद्या विरोधात हरकती घेण्याच्या मुदतीत वाढ करण्याची मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर मतदार याद्यांमधील नवीन घोळ समोर येत आहेत. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी प्रभागात न जाताच कार्यालयात बसून मतदार याद्या बनवल्याचा आरोप अविनाश जाधव यांनी केला.
संकेस्थळावरील गोंधळाला कंत्राटदार कंपनी जबाबदार : संकेतस्थळावर झालेली चूक लक्षात येताच ठाणे महापालिकेच्या निवडणूक विभागाच्या अधिकाऱ्यांची धावाधाव झाली. यानंतर त्यांनी संकेतस्थळावरील नवी मुंबईतील मतदार यादी काढून टाकली. "संकेतस्थळावरील तांत्रिक गोंधळाला कंत्राटदार कंपनी जबाबदार आहे. ठाणे महापालिकेच्या निवडणूक मतदार यादी संदर्भातील काम पुण्याच्या मे. अल्टिमेट इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी या कंपनीला दिलं आहे. संबधित त्रुटी संदर्भात या कंपनीला प्रशासनाकडून नोटीस बजावून खुलासा मागवला आहे," अशी माहिती ठाणे महापालिकेचे निवडणूक निर्णय अधिकारी बाळू पिचड यांनी दिली.
अतिक्रमण विभागाच्या लोकांनी बनवली यादी : "ठाणे महापालिकेच्या प्रभाग रचनेत, प्रभाग आरक्षणात आणि मतदार याद्यांमधील घोळा पाठोपाठ आता पालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर नवी मुंबईच्या मतदार याद्या दिसतात. याचं उत्तर मनपा आयुक्त सौरभ राव यांनी द्यावं. निवडणूक आयोग म्हणजे कुणी दिल्लीवरून आलेलं नाही. तर ठाणे महापालिकेचे अतिक्रमण विरोधी पथकातील अधिकारीच ते काम करत आहेत. त्यांचं आणि सत्ताधाऱ्यांचं साटलोटं असतं. तेच महापालिकेची निवडणूक यंत्रणा राबवतात. हे अधिकारी इथल्या नेत्यांचे गुलाम आहेत. अशा परिस्थितीत निवडणुका घेण्यापेक्षा निवडणुका पुढं ढकला," असं अविनाश जाधव म्हणाले.
