ETV Bharat / state

संकेतस्थळ ठाणे पालिकेचं अन् मतदार यादी नवी मुंबईची; निवडणूक विभागाच्या अजब कारभाराची मनसेकडून पोलखोल

ठाणे महानगर पालिकेच्या संकेतस्थळावर नवी मुंबई महापालिकेतील मतदारयादी असल्याचा आरोप मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी केला. आपली चूक लक्षात येताच प्रशासनानं संकेतस्थळावरील मतदारयादी हटवली.

AVINASH JADHAV THANE MUNICIPALITY
प्रतिक्रिया देताना अविनाश जाधव (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 26, 2025 at 8:33 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ठाणे : ठाणे महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीकरता पालिकेच्या निवडणूक यंत्रणेमार्फत सुरू असलेल्या भोंगळ कारभाराची पोलखोल मनसेनं केली आहे. मतदार याद्यामधील घोळाविरुद्ध दोन दिवसापूर्वी मनसेनं पालिका मुख्यालयात धडक मारली होती. तरीही विविध घोळ सुरूच असल्याचं समोर आलं आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे ठाणे महापालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (वेबसाईट) चक्क नवी मुंबईतील मतदार यादी प्रसिद्ध केली होती. मनसेचे ठाणे-पालघर जिल्हाध्यक्ष अविनाश जाधव यांनी हा भंडाफोड करून निवडणुका पुढं ढकलण्याची मागणी केली आहे.

अधिकाऱ्यांनी घरात बसून याद्या बनवल्या : ठाणे महापालिकेच्या निवडणूक यंत्रणेकडून मतदार याद्यांमध्ये झालेल्या घोळा विरोधात मनसेनं थेट पालिका मुख्यालयावर धडक मारून मतदार याद्या फाडल्या होत्या. तसंच मतदार याद्या विरोधात हरकती घेण्याच्या मुदतीत वाढ करण्याची मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर मतदार याद्यांमधील नवीन घोळ समोर येत आहेत. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी प्रभागात न जाताच कार्यालयात बसून मतदार याद्या बनवल्याचा आरोप अविनाश जाधव यांनी केला.

माध्यमांशी बोलताना अविनाश जाधव (ETV Bharat Reporter)

संकेस्थळावरील गोंधळाला कंत्राटदार कंपनी जबाबदार : संकेतस्थळावर झालेली चूक लक्षात येताच ठाणे महापालिकेच्या निवडणूक विभागाच्या अधिकाऱ्यांची धावाधाव झाली. यानंतर त्यांनी संकेतस्थळावरील नवी मुंबईतील मतदार यादी काढून टाकली. "संकेतस्थळावरील तांत्रिक गोंधळाला कंत्राटदार कंपनी जबाबदार आहे. ठाणे महापालिकेच्या निवडणूक मतदार यादी संदर्भातील काम पुण्याच्या मे. अल्टिमेट इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी या कंपनीला दिलं आहे. संबधित त्रुटी संदर्भात या कंपनीला प्रशासनाकडून नोटीस बजावून खुलासा मागवला आहे," अशी माहिती ठाणे महापालिकेचे निवडणूक निर्णय अधिकारी बाळू पिचड यांनी दिली.

AVINASH JADHAV THANE MUNICIPALITY
ठाणे महापालिकेच्या संकेतस्थळावर नवी मुंबई महापालिकेची यादी (ETV Bharat Reporter)

अतिक्रमण विभागाच्या लोकांनी बनवली यादी : "ठाणे महापालिकेच्या प्रभाग रचनेत, प्रभाग आरक्षणात आणि मतदार याद्यांमधील घोळा पाठोपाठ आता पालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर नवी मुंबईच्या मतदार याद्या दिसतात. याचं उत्तर मनपा आयुक्त सौरभ राव यांनी द्यावं. निवडणूक आयोग म्हणजे कुणी दिल्लीवरून आलेलं नाही. तर ठाणे महापालिकेचे अतिक्रमण विरोधी पथकातील अधिकारीच ते काम करत आहेत. त्यांचं आणि सत्ताधाऱ्यांचं साटलोटं असतं. तेच महापालिकेची निवडणूक यंत्रणा राबवतात. हे अधिकारी इथल्या नेत्यांचे गुलाम आहेत. अशा परिस्थितीत निवडणुका घेण्यापेक्षा निवडणुका पुढं ढकला," असं अविनाश जाधव म्हणाले.

AVINASH JADHAV THANE MUNICIPALITY
मतदार यादी (ETV Bharat Reporter)

हेही वाचा :

  1. काँग्रेसच्या अहिल्यानगर जिल्हाध्यक्षाचं अपहरण; हर्षवर्धन सपकाळांची मुख्यमंत्री फडणवीसांवर टीका
  2. विरोधकांच्या रावणाचे दहन भरत राजपूतच करतील; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं विरोधकांच्या टीकेला उत्तर
  3. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक : सोशल मीडियावर विनापरवाना प्रचार करणार्‍या उमेदवारांवर होणार कारवाई

TAGGED:

THANE MUNICIPALITY
AVINASH JADHAV
अविनाश जाधव
THANE MUNICIPALITY ELECTION
AVINASH JADHAV THANE MUNICIPALITY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.