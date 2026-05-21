विदर्भात तीव्र-उष्णतेची लाट कायम; पुढील 5 दिवस तापमानात वाढ सुरू राहणार, अमरावती अकोला, वर्ध्याला रेड अलर्ट

विदर्भात तीव्र उष्णतेची लाट काय आहे. यंदा उष्णतेचे सर्व रेकॉड मोडीत निघण्याची भीती व्यक्त केली जातेय.

weather update
विदर्भात तीव्र-उष्णतेची लाट कायम (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 21, 2026 at 6:37 PM IST

नागपूर:- तीव्र उष्णतेच्या लाटेमुळे होरपळणाऱ्या नागपूर, वर्धा, अमरावती सह संपूर्ण विदर्भाला इतक्यात दिलासा मिळण्याची तूर्तास शक्यता नसल्याची माहिती प्रादेशिक हवामान विभागाच्या नागपूर केंद्राकडून देण्यात आलीय. पुढील पाच ते सात दिवस तापमानात वाढ अपेक्षित असल्यानं वर्धा अमरावती आणि अकोला या तीन जिल्हांना रेड अलर्ट देण्यात आलाय. तर नागपूर, यवतमाळ आणि चंद्रपूरला 'ऑरेंज'अलर्ट देण्यात आला आहे.

यंदा उष्णतेचे सर्व रेकॉड मोडीत निघण्याची भीती व्यक्त केली जातेय. 2013 साली नागपूरचे तापमान 47.9 अंश सेल्सिअस नोंदवण्यात आले होते. यावर्षी तापमानाचा पारा त्या दिशेनं वाटचाल करतोय.

विदर्भात तीव्र-उष्णतेची लाट कायम (Source- ETV Bharat Reporter)

विदर्भातील उष्ण-लाटेने उग्र आणि भयंकर रूप धारण केल्यामुळे जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. विदर्भात पुन्हा उष्णतेचा भडका उडालाय. वर्धा अमरावतीसह अकोला या तीन जिल्ह्यांचा पारा पुन्हा 46 ते 47 अंशांंहून ओलांडला गेला आहे. विदर्भात इतरही शहरांमध्ये तीव्र चटके जाणवत आहेत. नागपूर प्रादेशिक हवामान विभागानं तापमानात विदर्भात सूर्याचा प्रकोप हा दिवसेंदिवस वाढत आहे. अकराही जिल्ह्यांमध्ये लाटेचा तीव्र प्रभाव जाणवतो आहे. सद्यःच्या परीस्थितीत अमरावती वर्धा, अकोला जिल्ह्यांचे तापमान 47 अंशाच्या पार जाण्याची शक्यता आहे.



राज्यात वर्धा सर्वात हॉट जिल्हा- गेल्या 4 ते 5 दिवसांपासून अमरावती, अकोला आणि वर्धा तिन्ही शहरांमध्ये सूर्य आग ओकत आहे सोमवारी वर्ध्या जिल्हाने या दोन्ही शहरांना मागे टाकत उच्चांकी तापमानापर्यंत झेप घेतली. येथे नोंद झालेले 47 डिग्रीचा टप्पा पार केलेला आहे वर्धा केवळ विदर्भच नव्हे, राज्यातही सर्वाधिक ठरले आहे. त्याच्या खालोखाल 46.4 तापमान अमरावती येथे तर अकोल्यात 45.2 तापमानाची नोंद झाली होती.

प्रादेशिक हवामान विभाग (Source- ETV Bharat Reporter)
रात्री उशिरापर्यंत जाणवतात गरम झळा:-उष्णतेच्या तीव्र लाटेमुळे विदर्भातील सर्व जिल्हे होरपळून निघाले आहेत. भीषण उष्ण लाटेमुळे केवळ सकाळी किंवा दुपारीच नव्हे,रात्रीदेखील उष्णतेच्या उष्ण झळा जाणवत आहेत. रात्री 10 आणि 11 वाजेपर्यंत तापमान 32 ते 33 अंशांवर गेला असतो. त्यामुळे कुलरही गरम हवा फेकत आहे. साध्या पंख्यात जीव अक्षरशः कासावीस होतो. अंगातून घामाचे लोट वाहताना दिसतात.
प्रादेशिक हवामान विभाग (Source- ETV Bharat Reporter)
पाच दिवस रेड आणि ऑरेंज अलर्ट :- नागपूर प्रादेशिक हवामान विभागने पुढील तीन ते पाच दिवस नागपूरसह संपूर्ण विदर्भात उष्ण लाटेचा 'रेड' आणि 'ऑरेंज' अलर्ट दिलेला आहे. त्यामुळे या आठवड्यात उन्हाचे चटके आणखी तीव्र होणार आहेत. हवामान विभागाचा इशारा आणि लवकरच सुरू होत असलेल्या नवतपा लक्षात घेता, वैदर्भीयांसाठी पुढील काही दिवस अधिक अलर्ट राहावे लागणार आहे.राजस्थानकडून विदर्भाकडे उष्ण वाऱ्यांचा मारा - राजस्थानकडून विदर्भाच्या दिशेनं कोरडे आणि उष्ण वारे वाहत असल्याने विदर्भात उष्णतेची लाट आणखी तीव्र झाली. विशेषतः अमरावती, अकोला, आणि वर्धा तीन जिल्ह्यांमध्ये पुढील सात दिवस तापमान धोकादायक पातळीवर राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. नागरिकांना अक्षरशः घराबाहेर पडणं कठीण झालं असून दुपारच्या वेळेला रस्ते निर्मनुष्य दिसत आहेत.



हॉट डेस्टिनेशन वर्धा @ 47.1- यंदाचा मे महिना वैदर्भीय वासीयांची चांगलीच अग्निपरीक्षा घेत आहे. दिवसागणिक उन्हाचा चटका वाढत असल्यानं सारेच त्रस्त आहेत. बुधवारी उन्हाचा सर्वाधिक तडाखा रेड अलर्ट असलेल्या वर्धा जिल्ह्याला बसला. येथे तब्बल 47.1 अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. हे विदर्भासह राज्यातीलही उच्चांकी तापमान ठरले.



20 मे रोजी 10 वर्षातील उच्चांकी तापमान:- उपराजधानी नागपुरात ही भीषण ऊन, उकाडा जाणवला. बुधवारी येथील तापमानात आणखी 1.1 अंशाची वाढ झाली.उष्णतेचा पारा यंदाच्या उन्हाळ्यात प्रथमच ४46.6 अंशावर गेलाय. 'मे' महिन्यातील आतापर्यंतच्या तापमानाचा विचार केल्यास, गेल्या दशकातील हे सर्वाधिक तापमान आहे. नागपुरातील सार्वकालिक तापमानाचा विक्रम 2013 मध्ये 47.9 अंश सेल्सिअस इतकी नोंद करण्यात आली. उन्हाचा तडाखा लक्षात घेता आता हा विक्रमही इतिहास जमा होण्याची शक्यता सुद्धा नाकारता येणार नाही.


