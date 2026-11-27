रक्तपात झाला तरी शेती सोडणार नाही!; कोल्हापुरात शक्तीपीठ महामार्गाच्या मोजणीला शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध
महामार्गासाठी जमीन मोजणी करण्यासाठी महसूल व भूमी अभिलेख विभागाचे अधिकारी येणार असल्याची माहिती होती. शेतकरी हातात दांडकी, चाबूक आणि चटणीच्या बरण्या घेऊन रस्त्यावर उतरले होते.
Published : November 27, 2026 at 5:12 PM IST
कोल्हापूर - जिल्ह्यातील करवीर आणि भुदरगड तालुक्यांमध्ये प्रस्तावित शक्तीपीठ महामार्गाच्या जमीन मोजणीविरोधात शेतकऱ्यांचा अत्यंत तीव्र उद्रेक पाहायला मिळत आहे. करवीर तालुक्यातील वाकरे येथे कोल्हापूर-गगनबावडा मार्गावर खुपिरे, शिंदेवाडी, साबळेवाडी, वाकरे आणि कुडित्रे या परिसरातील हजारो शेतकरी आणि महिला आक्रमक पवित्रा घेत शेतात उतरल्या. सकाळी साडेपाच वाजल्यापासून दुपारपर्यंत शेकडो शेतकऱ्यांनी शेतातच ठिय्या आंदोलन मांडलं. महामार्गासाठी जमीन मोजणी करण्यासाठी महसूल व भूमी अभिलेख विभागाचे अधिकारी येणार असल्याची माहिती मिळताच शेतकरी हातात दांडकी, चाबूक, उसाचे बुडखे आणि चटणीच्या बरण्या घेऊन रस्त्यावर उतरले होते.
'अधिकारी आल्यास उसाच्या दांडक्यांनी झोडपणार' - आंदोलनस्थळी उपस्थित महिला आणि पुरुष शेतकऱ्यांनी शासन व प्रशासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. "आमची सर्व बागायती शेती महामार्गात जात असून आमच्याकडे एक गुंठाही जमीन शिल्लक राहत नाही. सरकारने दिलेला मोबदला किती दिवस पुरणार?" असा सवाल शेतकरी महिलांनी उपस्थित केला. "जमीन गेल्यावर आमच्या पोराबाळांनी कसे जगायचे? त्यापेक्षा आम्हाला आधी ठार मारा आणि मगच शक्तीपीठ महामार्ग करा," असा संतप्त आक्रोश महिला शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला. तसंच, प्रशासकीय अधिकारी किंवा कर्मचारी जमीन मोजणीसाठी शेतात पाऊल ठेवतील तर त्यांना उसाच्या दांडक्यांनी झोडपून काढू, असा थेट इशाराही शेतकऱ्यांनी दिला.
100 वर्षांच्या इंदुबाई करपे यांचा भावनिक आक्रोश - वाकरे येथील आंदोलनात 100 वर्षांच्या ज्येष्ठ महिला शेतकरी इंदुबाई करपे प्रत्यक्ष सहभागी झाल्या होत्या. "आम्हाला पोलिसांचा किंवा कायद्याचा धाक दाखवू नका, ही शेती आमच्या हक्काची आहे. शंभर वर्षे जगले; मात्र असा जुलूम कधी पाहिला नाही. आता शासनाने माझे मढेच घेऊन जावे," या त्यांच्या विधानाने आंदोलनस्थळावरील वातावरण अत्यंत भावनिक बनले.
या आंदोलनात ज्योतीराम घोडके, बाजीराव देवाळकर, कुंभी कारखान्याचे संचालक अनिल पाटील, भगवंत पाटील, जिल्हा परिषद सदस्या रसिका पाटील, पंचायत समिती सदस्या लता माने, संजय पाटील, संभाजी आंबी यांच्यासह परिसरातील शेकडो महिला व शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. दुपारपर्यंत अधिकारी न पोहोचल्याने मोजणी टळली असली, तरी महामार्ग पूर्णपणे रद्द होईपर्यंत लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्धार शक्तीपीठ बाधित ग्रामस्थांकडून करण्यात आला आहे.
भुदरगड तालुक्यात मध्यरात्री ड्रोन सर्वेक्षणावरून संताप - दिवसा होणाऱ्या तीव्र विरोधानंतर प्रशासनाने भुदरगड तालुक्यात मध्यरात्री गुप्तपणे सर्वेक्षण सुरू केल्याचा गंभीर आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. मसवे, दारवड, निळपण, ओनवडे आणि नाथवडे या पाच गावातील शेतशिवारात रात्री 12 नंतर अचानक ड्रोन फिरताना आढळले. कोणत्याही पूर्वकल्पनेशिवाय व परवानगीशिवाय चाललेल्या या रात्रीच्या गुप्त सर्वेक्षणामुळे शेतकरी आणि ग्रामस्थांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. हे ड्रोन सर्वेक्षण नेमके कोणत्या प्रशासकीय विभागामार्फत केले जात आहे, याचा तातडीने खुलासा करण्याची जोरदार मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
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