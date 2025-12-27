ETV Bharat / state

मुंबई महापालिका निवडणुकीत 117 ते 120 पर्यंत जागा जिंकू, संजय राऊतांचा दावा

117 ते 120 पर्यंत जागा आम्ही जिंकू, हा आत्मविश्वास आम्हाला आहे आणि मतदारांनाही आहे, असंही संजय राऊत म्हणालेत.

Sanjay Raut claim
संजय राऊतांचा दावा (Source- ETV Bharat)
ETV Bharat Marathi Team

December 27, 2025

मुंबई : महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकीय वातावरण तापू लागले असतानाच संजय राऊतांनी मोठं विधान केलंय. मुंबई महापालिकेत आमचीच सत्ता येणार असल्याचा संजय राऊतांनी केलाय. आम्ही 115 जागा जिंकू, 67 काय घेऊन बसला आहात. जो बहुमताला आकडा लागतो, याक्षणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि शिवसेना हे शतक पार करताहेत. 117 ते 120 पर्यंत जागा आम्ही जिंकू, हा आत्मविश्वास आम्हाला आहे आणि मतदारांनाही आहे, असंही संजय राऊत म्हणालेत. संजय राऊतांनी माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधलाय.

भाजपा ठाण्यात स्वबळावर निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत : शिवसेना (ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत यांनी भारतीय जनता पक्षावर गंभीर आरोप करत भाजपा ठाण्यात स्वबळावर निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत आहे, असा दावा केला. भाजपला ठाण्यात एकनाथ शिंदे यांचा पराभव करायचा आहे, असं राऊत यांनी म्हटलं आहे. सध्या मुंबईसह ठाणे, नवी मुंबईसारख्या महत्त्वाच्या महापालिकांसाठी सर्वच पक्षांकडून जोरदार तयारी सुरू आहे. जागावाटप, उमेदवारी आणि प्रचाराच्या रणनीती अंतिम टप्प्यात असून, अनेक ठिकाणी उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. राज्याचे लक्ष लागलेल्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजपा-शिवसेना (शिंदे गट) युती होण्याची शक्यता असली तरी भाजपा तिथे शिंदेंवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचंही राऊतांनी सांगितलंय.

ठाणे हे यावेळी अतिशय महत्त्वाचे केंद्र : विशेष म्हणजे ठाण्यातील कापूरबावडी जंक्शन आणि तीन हात नाका परिसरात भाजपाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मोठे बॅनर लावून प्रचाराची सुरुवात केली आहे. “नमो भारत, नमो ठाणे” असा मजकूर असलेले आणि कमळाच्या चिन्हासह झळकणारे हे बॅनर ठाण्यातील राजकीय समीकरणांबाबत नवे संकेत देत असल्याचे संजय राऊत यांनी स्पष्ट केलंय. ठाणे हे यावेळी अतिशय महत्त्वाचे केंद्र आहे. भाजपाला ठाण्यात एकनाथ शिंदेंचा पराभव घडवायचा आहे, एवढंच मला ठाऊक आहे. त्या दिशेने भाजपाने तयारी सुरू केली आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांचे गणित वेगळे होते, मात्र महापालिका निवडणुकीत भाजपा आणि शिवसेना-मनसे युती यांच्यात थेट लढत होईल, असा दावा संजय राऊत यांनी केलाय.

कुणी निंदा, कुणी वंदा, माझं नाव हाच माझा धंदा : मुंबईतील शिवसेना भवनासमोर लावण्यात आलेल्या वादग्रस्त बॅनरवरूनही राऊत यांनी भाजपावर टीका केली. उत्तर भारतीय यांच्याबद्दल आक्रमक मजकूर असलेल्या बॅनरमुळे राजकीय वातावरण अधिक चिघळले आहे, अशी प्रतिक्रिया देताना राऊत यांनी हे भाजपाचेच धंदे आहेत. कुणी निंदा, कुणी वंदा, माझं नाव हाच माझा धंदा तसंच यांचं चालू आहे हे लोक सुधारणार नाहीत, असा टोला लगावलाय. भाजपावर टीकास्त्र डागताना त्यांनी भाजपामध्ये गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक सामील असल्याचा दावा केलाय. या सर्व घडामोडींमुळे महापालिका निवडणुकांपूर्वीच राज्यातील राजकारण अधिक तापणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.

