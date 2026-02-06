मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर वाहतूक कोंडीसारखी घटना परत होऊ नये म्हणून प्रयत्न करणार; जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडींचं आश्वासन
मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग वाहतूक कोंडीसारख्या घटना परत होऊ नये म्हणून प्रयत्न करणार असल्याचं जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडींनी आश्वासन दिलंय.
Published : February 6, 2026 at 4:02 PM IST
पुणे : दोन दिवसांपूर्वी मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर अतिज्वलनशील रासायनिक वायू वाहतूक करणारा टँकर पलटी झाल्याने मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी झाली होती. तब्बल 30 तासांपेक्षा जास्त काळ महामार्गावर वाहतूक कोंडी झाली होती आणि नागरिकांचे प्रचंड हाल झाले होते. आता यावर जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी प्रतिक्रिया दिली असून, अशी घटना परत होऊ नये यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत, असे ट्रक ज्या ठिकाणाहून येतात त्या ठिकाणच्या ड्रायव्हरला ट्रेनिंग देण्यात येणार आहे, असंही यावेळी त्यांनी सांगितलंय.
पलटी झालेल्या टँकरमध्ये अति ज्वलनशील वायू : यावेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी म्हणाले की, जो ट्रक पलटला होता, अशा घटना महामार्गावर होत असतात. अशा घटनांच्या वेळी आमचा रिस्पॉन्स हा अर्धा तास असतो. पलटी झालेल्या टँकरमध्ये अति ज्वलनशील वायू असल्यामुळे बचावकार्य करताना अत्यंत काळजी घ्यावी लागत होती. वायू गळती रोखणे, टँकर सुरक्षितरीत्या हटवणे आणि आग किंवा स्फोटाचा धोका टाळणे ही मोठी आव्हाने होती. त्यामुळेच वाहतूक सुरळीत करण्यात विलंब झाला आणि महामार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. ही वेगळी घटना असल्यानं त्याला वेळ लागला. यंत्रणा कमी पडली असं नाही, असंही यावेळी ते म्हणाले.
ट्रक ड्रायव्हरला ट्रेनिंग देणे आवश्यक : ते पुढे म्हणाले की, यापुढे अशा घटना होऊ नये म्हणून विशेष काळजी घेतली जाणार आहे. अशा पद्धतीचे जे ट्रॅक आपल्याकडे येत असतात, ते तामिळनाडू परिसरातून येत असतात आणि जे ड्रायव्हर असतात त्यांची तेवढी ट्रक चालवण्याची क्षमता आहे का? कारण प्राथमिकदृष्ट्या गाडीची जी स्पीड पाहिजे होती ती नसल्याने त्याचा अंदाज चुकला आणि तो खाली कोसळला. आम्ही अशा ट्रक ड्रायव्हरला ट्रेनिंग देणे आणि आदी गोष्टींबाबत चर्चा करीत असून, पुढे कार्यवाही करण्यात येणार आहे. तसेच नागरिकांचे जे काही हाल झाले होते ते लक्षात घेता येत्या काळात स्वच्छता गृह, पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यात येणार आहे. प्रशासनदेखील काही प्रमाणात कमी पडल्याची कबुली यावेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिलीय.
