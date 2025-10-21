यादीमधील खोट्या मतदारांची नावं आम्ही लवकर समोर आणणार, संजय राऊतांचा भाजपावर निशाणा
महायुतीचा विजय प्रामाणिक मतांमुळे नव्हे, तर मतचोरीच्या संगनमतातून झाला, असे सांगत संजय राऊत यांनी सध्याच्या मतदार यादी घोटाळा प्रकरणाचा उल्लेख केलाय.
Published : October 21, 2025 at 11:39 AM IST
मुंबई : राजकारणात दिवाळीचा काळ साधारणतः शुभेच्छा, संवाद आणि सौहार्द यांचा असतो. परंतु या वर्षीचा दिवाळीचा आठवडा महाराष्ट्रात चांगलाच ‘राजकीय स्फोटां’नी गाजला आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांचं “ऐसा कोई सगा नही, जिसको भाजपने ठगा नही” हे विधान पुन्हा एकदा वादाला कारण ठरलंय. संजय राऊतांनी आज सकाळी पत्रकार परिषदेत शाब्दिक फटाकेबाजी करत थेट भाजपाच्या ‘ऑपरेशन लोटस’ या घोषणेच्या राजकारणावर, मतदार याद्यांतील घोटाळ्यांवर आणि सत्तेसाठी सुरू असलेल्या फोडाफोडीच्या राजकारणावर हल्ला चढवला. महायुतीचा विजय प्रामाणिक मतांमुळे नव्हे, तर मतचोरीच्या संगनमतातून झाला, असे सांगत संजय राऊत यांनी सध्याच्या मतदार यादी घोटाळा प्रकरणाचा उल्लेख केलाय.
संकटकाळी सह्याद्रीच हिमालयाच्या मदतीला जात असतो : ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचं “देशावर संकट आले की लोक माझे नाव घेतात, ही बारामतीची ताकद आहे” हे विधान खरं आहे. कारण संकटकाळी सह्याद्रीच हिमालयाच्या मदतीला जात असतो हा इतिहास आहे, असंही पवारांचं कौतुक करताना संजय राऊतांनी अधोरेखित केलंय. याआधी अनेक घटना आणि घडामोडी अशा घडल्या आहेत, त्यानुसार गेल्या काळात नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांना ज्येष्ठ नेते शरद पवार आणि हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी मदत केली होती. पण त्याचे पांग त्या दोघांनी कसे फेडले ते सगळ्यांनी बघितले, अशी टीका त्यांनी केलीय. तसेच दुसरीकडे सोलापूरमध्ये राष्ट्रवादी अजित पवार गटातील चार माजी आमदार भाजपाच्या संपर्कात असल्याच्या चर्चा होत असल्याच्या घडामोडीला संजय राऊत यांनी ‘भाजपाची राजकीय भूक’ असे म्हटले आहे.
यादीमधील खोट्या मतदारांची नावं आम्ही लवकर समोर आणणार : मुंबईसह महाराष्ट्र ढवळून काढत जे लोक भ्रष्टाचार आणि पैशांचा अतिवापर करून महाराष्ट्र स्वतःच्या हातात ठेवू पाहत आहेत. त्यांचे चेहरे जनतेसमोर आणून वोटाचोरी विरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी अख्खा महाराष्ट्र ढवळून काढणार आहोत, असे संजय राऊत यांनी सांगितले. मतदार यादीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतोय, कारण पुरावे आहेत. आता यादीमधील खोट्या मतदारांची नावं आम्ही लवकर समोर आणणार आहोत, असे सांगत शिवसेना आणि मनसे हे दोन्ही पक्ष कार्यकर्त्यांना बळ देत असून, त्यामुळे महाविकास आघाडीत मनसेच्या संभाव्य प्रवेशाला आता ‘राजकीय वेळ मिळणारच’ असा संकेत त्यांनी दिला. तसेच भाजपाचा महापौर होणार या ज्येष्ठ अभिनेते महेश कोठारे यांच्या विधानावर ते नक्की मराठी आहेत ना? असा प्रतिप्रश्न संजय राऊत यांनी केलाय. एकूणच दिवाळीनंतर होणाऱ्या मतदार संघर्ष यात्रेची तयारी महाविकास आघाडीकडून सुरू आहे, असे संकेत संजय राऊत यांनी दिलेत.
हेही वाचाः
सांगोल्यात लाखोंच्या शासकीय निधीची अफरातफर; माजी आमदार साळुंखेंच्या विरोधात भाजपाचे देशमुख आक्रमक
मामाला लग्नपत्रिका देऊन घरी परतणाऱ्या तरुणीचा अपघातात मृत्यू; ३ फेब्रुवारीला नवीन आयुष्य सुरू करण्याचं स्वप्न भंग