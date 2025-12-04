पुण्यातील दाम्पत्याची १४ कोटी रुपयांची फसवणूक; महिनाभरात पैसे परत करू, आरोपींचं न्यायालयात हमीपत्र
शंकर महाराज अंगात येत असल्याचं भासवून पुण्यातील एका दाम्पत्यांची १४ कोटींची फसवणूक झाली. आता संपूर्ण रक्कम परत करण्यासाठी आरोपीनं न्यायालयात हमीपत्र सादर केलं.
Published : December 4, 2025 at 7:21 PM IST
पुणे : पुण्यात गेल्या काही दिवसांपूर्वी एक धक्कादायक प्रकार घडला. शंकर महाराज अंगात येतात असं भासवून पुण्यातील एका दाम्पत्याची १४ कोटी रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. आता या प्रकरणात आरोपींनी दाम्पत्यांकडून उकळलेले पैसे ३० दिवसात परत करण्याचं हमीपत्र न्यायालयात सादर केल्याची माहिती, ॲड. विजयसिंह ठोंबरे यांनी दिली.
३० दिवसाच्या आत रक्कम देणार : या फसवणुकीच्या गुन्ह्यात वेदिका कुणाल पंढरपूरकर (वय ४१), कुणाल वैजनाथ पंढरपूरकर (वय ४२, दोघं रा. महात्मा सोसायटी, कोथरूड), दीपक जनार्दन खडके (वय ६५, रा. वाडीवरे, नाशिक) यांना अटक करण्यात आली आहे. तर वेदिकाची आई आणि भाऊ यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपींनी तक्रारदाराकडून वेळोवेळी १४ कोटी ३९ लाख एवढी रक्कम स्वीकारली आहे. ती स्वीकारलेली रक्कम आरोपींना मान्य असून ते तिन्ही आरोपी तक्रारदाराला परत देण्यास तयार आहेत. न्यायालयानं तत्पुरता जामीन दिल्यास आणि कारागृहातून सुटल्यानंतर ३० दिवसाच्या आत रक्कम तक्रारदार यांना देतील, असं आरोपींच्या वकिलांनी न्यायालयात सादर केलेल्या लेखी हमीपत्रात नमूद करण्यात आलं आहे.
आरोपींनी १४ कोटी रुपये विविध ठिकाणी फिरवले : या प्रकरणात अटक असलेल्या आरोपींकडून पैशांचा वापर मालमत्ता आणि वाहनं घेण्यासाठी जवळपास ३९ बँक खात्यांचा वापर करण्यात आला. या खात्यांपैकी १३ खात्यांची माहिती पोलिसांना मिळाली असून त्यातून आरोपींच्या विविध खात्यांवर तक्रारदार यांनी रक्कम पाठवल्याचे पुरावे सापडले आहेत. आरोपींनी १४ कोटी ३९ लाख रुपये विविध ठिकाणी फिरवले असून त्यातून त्यांनी काही मालमत्ता व वाहनं घेतली आहेत. त्यांनी केलेले एक हजार १३९ व्यवहार संशयित असून विशेष नोंदणी व महानिरीक्षक यांच्याकडून ६ ते ७ विविध नोंदणी आणि त्यांचे दस्त पोलिसांना मिळाले आहेत, याचा देखील तपास सुरू असल्याची माहिती विजयसिंह ठोंबरे यांनी दिली.
हेही वाचा -
शंकर महाराज अंगात येतात...पुण्यातील दाम्पत्याची १४ कोटी रुपयांची फसवणूक, इंग्लंडमधील घर भोंदूबाबानं विकायला लावलं