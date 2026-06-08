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टोकाची भूमिका घेऊ नका : 'इंडिया' आघाडीतील मतभेद संवादातून सोडवू; शरद पवार

देशातील राष्ट्रीय पक्ष पुन्हा एकत्र येण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मतभेद असले तरी संवादाच्या माध्यमातून त्यावर तोडगा काढला जाईल, असं शरद पवार यांनी सांगितलं.

Sharad Pawar On INDIA alliance
राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रमुख शरद पवार (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 8, 2026 at 1:32 PM IST

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Updated : June 8, 2026 at 3:04 PM IST

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बारामती : "सध्या देशात एका बाजूला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाची सत्ता आहे, तर दुसऱ्या बाजूला विविध विचारांचे पक्ष एकत्र येण्याचा प्रयत्न करत आहेत. काही मतभेद असले तरी प्रमुख नेत्यांशी चर्चा करून त्यातून मार्ग काढला जाईल. "कोणत्याही पक्षाने किंवा नेत्याने टोकाची भूमिका घेऊ नये, हेच आजच्या बैठकीतील महत्त्वाचे सूत्र असेल," असं राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रमुख शरद पवार यांनी स्पष्ट केलं. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं खासदार सुप्रिया सुळे या बैठकीस उपस्थित असल्याची माहितीही त्यांनी आज बारामतीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

Sharad Pawar On INDIA alliance
राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रमुख शरद पवार (ETV Bharat Reporter)

आघाडीतील एकोपा टिकवण्याची गरज : "पुढील दोन ते तीन वर्षांत कोणतीही मोठी निवडणूक नाही. त्यामुळे सर्व पक्षांना एकत्र ठेवून भविष्यासाठी भक्कम भूमिका तयार करणं आवश्यक आहे, असं आघाडीतील एकोपा टिकविण्याची गरज अधोरेखित करताना शरद पवार यांनी यावेळी सांगितलं. कर्जमाफीच्या निकषांबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर त्यांनी सांगितलं की, "सरकारनं घातलेल्या काही अटी ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना मान्य नसल्याचं चित्र आहे. या विषयावर देशातील विविध नेत्यांशी चर्चा करून शेतकऱ्यांना अधिक मदत कशी करता येईल आणि योजनांमधील त्रुटी कशा दूर करता येतील, याबाबत विचारविनिमय केला जाईल. मात्र या विषयावरही कोणतीही टोकाची भूमिका घेण्याची गरज नसल्याचं त्यांनी नमूद केलं. राज्यातील वादळी वाऱ्यामुळे झालेल्या शेती नुकसानीबाबत बोलताना पवार यांनी, केळी आणि ऊस पिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याची माहिती दिली. "नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी तज्ज्ञ आणि शास्त्रज्ञांची पथक प्रभावित भागात पाठवण्यात आली असून त्यांचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्या अहवालाच्या आधारे पुढील उपाययोजनांबाबत निर्णय घेतला जाईल," असं शरद पवार म्हणाले.

रोहित पवार यांचं अन्नत्याग आंदोलन : रोहित पवार यांच्या अन्नत्याग आंदोलनाबाबत विचारलं असता, "ही बाब माझ्या वाचनात आली आहे. मी संध्याकाळी रोहित पवार यांच्याशी संपर्क साधणार आहे," असं त्यांनी सांगितलं. राज्यसभेच्या निवडीमध्ये छगन भुजबळ यांना डावलल्याच्या चर्चांवर प्रतिक्रिया देताना पवार म्हणाले की, "त्यांना डावललं आहे की नाही, याची मला माहिती नाही. या संदर्भात माझी कोणाशी चर्चा झालेली नाही." शेतकरी आत्महत्यांबाबत बच्चू कडू यांनी केलेल्या आरोपांवर भाष्य करताना पवार यांनी विदर्भातील विशेषतः यवतमाळ जिल्ह्यात आत्महत्यांचं प्रमाण चिंताजनक असल्याचं मान्य केलं. परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचं त्यांनी सांगितलं. लोकशाही मार्गानं संघर्ष करून प्रश्न सोडवावे लागतील, असंही ते म्हणाले. अल निनोच्या संभाव्य परिणामांबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर पवार यांनी, सरकारनं यासाठी वेळेवर नियोजन करून मार्ग काढणं आवश्यक असल्याचं मत व्यक्त केलं. देशाच्या सध्याच्या राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीबाबत प्रश्न विचारण्यात आला असता, पवार यांनी स्मितहास्य करत थेट प्रतिक्रिया देणं टाळलं.

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Last Updated : June 8, 2026 at 3:04 PM IST

TAGGED:

RESOLVE DISPUTE FROM INDIA ALLIANCE
SHARAD PAWAR
शरद पवार
इंडिया आघाडी बैठक
SHARAD PAWAR ON INDIA ALLIANCE

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