"तपोवनातील एकही वृक्ष तोडू देणार नाही", सत्ताधारी शिवसेना आक्रमक

आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यात साधू-संतांसाठी तपोवन भागात साधूग्राम उभारण्यात येणार आहे.

"तपोवनातील एकही वृक्ष तोडू देणार नाही", सत्ताधारी शिवसेना आक्रमक
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 5, 2025 at 8:30 PM IST

Updated : December 5, 2025 at 8:56 PM IST

नाशिक : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर तपोवन भागात साधुग्रामसाठी तब्बल 1800 वृक्ष तोडण्याचा घाट नाशिक महानगरपालिकेनं घातला आहे. याला सर्वच स्तरातून विरोध होताना दिसून येत आहे. अशाच आता सत्ताधारी शिवसेनेनं देखील वृक्षतोडीला कडाडून विरोध करत आंदोलन केलं. यावेळी शिवसैनिकांनी करवतीला आग लावून एकही वृक्ष तोडू देणार नाही, अशी ठाम भूमिका घेतली. त्यामुळं सत्तेत असलेली भाजपा अडचणीत आली आहे.

वृक्ष तोडीला सर्व स्तरातून विरोध : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यात साधू-संतांसाठी तपोवन भागात साधूग्राम उभारण्यात येणार आहे. यासाठी शेकडो वृक्ष तोडली जाणार आहेत. ही वृक्ष तोडू नये, यासाठी नाशिककरांनी मोठी चळवळ उभी केली आहे. या आंदोलनात सर्व स्तरातून पाठिंबा मिळतोय तसंच विरोधी पक्ष देखील या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. अशात काही दिवसांपूर्वी पर्यावरण प्रेमी आणि अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी आंदोलनाला पाठिंबा देत एकही वृक्ष तोडू देणार नाही, अशी भूमिका घेतली. याला सत्ताधारी पक्षातील उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील पाठिंबा दिला आहे. आता सत्ताधारी पक्षातीलच शिवसेना देखील आक्रमक झाली आहे. त्यांनी तपोवन भागात आंदोलन करत करवत पेटून एकही वृक्ष तोडू देणार नाही, अशी भूमिका घेतली.

एकही वृक्ष तोडू देणार नाही : "वृक्ष आणि नाशिक एक आहे. तपोवनमुळं पंचवटी नाव पडलं. तपोवन हे दंडकार्यानं होतं जिथं प्रभू रामचंद्रांनी वास्तव्य केलं आहे आणि याच झाडांनी त्यांना सावली दिली आहे. तुम्ही त्यांचा अपमान करणार आहात का?, पर्यावरण प्रेमी आणि नाशिकच्या हजारो तक्रारी नाशिक महानगरपालिकेला प्राप्त झाल्या आहेत. त्याच्यावर सुनावणी होऊन दहा दिवस झाले. मात्र महानगरपालिकेकडून कुठलंही उत्तर मिळालं नाही. त्यामुळं या सर्व गोष्टी संशयास्पद दिसत आहे. आम्ही एकही वृक्ष तोडू देणार नाही," असं शिवसेनेचे महानगरप्रमुख अजय बोरस्ते यांनी म्हटलं आहे.
प्रदर्शन केंद्राला स्थगिती : तपोवन भागात बीओटी तत्वावर तयार होणाऱ्या 220 कोटींच्या प्रदर्शन केंद्राला स्थगिती देण्यात आली आहे. मात्र, "तात्पुरत्या स्वरूपात उभारल्या जाणाऱ्या साधूग्रामसाठी तपोवन भागातील झाडे काढून ती पुनर्रोपण केली जाणार आहेत. तर आंध्र प्रदेशमधून वीस फुटांची देशी प्रजातीची तब्बल 15 हजार झाडं नव्यानं लावली जाणार आहेत," असं कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांनी म्हटलं आहे.


Last Updated : December 5, 2025 at 8:56 PM IST

नाशिक
सिंहस्थ कुंभमेळा
वृक्षतोडीला कडाडून विरोध
तपोवन
