"तपोवनातील एकही वृक्ष तोडू देणार नाही", सत्ताधारी शिवसेना आक्रमक
आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यात साधू-संतांसाठी तपोवन भागात साधूग्राम उभारण्यात येणार आहे.
Published : December 5, 2025 at 8:30 PM IST|
Updated : December 5, 2025 at 8:56 PM IST
नाशिक : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर तपोवन भागात साधुग्रामसाठी तब्बल 1800 वृक्ष तोडण्याचा घाट नाशिक महानगरपालिकेनं घातला आहे. याला सर्वच स्तरातून विरोध होताना दिसून येत आहे. अशाच आता सत्ताधारी शिवसेनेनं देखील वृक्षतोडीला कडाडून विरोध करत आंदोलन केलं. यावेळी शिवसैनिकांनी करवतीला आग लावून एकही वृक्ष तोडू देणार नाही, अशी ठाम भूमिका घेतली. त्यामुळं सत्तेत असलेली भाजपा अडचणीत आली आहे.
वृक्ष तोडीला सर्व स्तरातून विरोध : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यात साधू-संतांसाठी तपोवन भागात साधूग्राम उभारण्यात येणार आहे. यासाठी शेकडो वृक्ष तोडली जाणार आहेत. ही वृक्ष तोडू नये, यासाठी नाशिककरांनी मोठी चळवळ उभी केली आहे. या आंदोलनात सर्व स्तरातून पाठिंबा मिळतोय तसंच विरोधी पक्ष देखील या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. अशात काही दिवसांपूर्वी पर्यावरण प्रेमी आणि अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी आंदोलनाला पाठिंबा देत एकही वृक्ष तोडू देणार नाही, अशी भूमिका घेतली. याला सत्ताधारी पक्षातील उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील पाठिंबा दिला आहे. आता सत्ताधारी पक्षातीलच शिवसेना देखील आक्रमक झाली आहे. त्यांनी तपोवन भागात आंदोलन करत करवत पेटून एकही वृक्ष तोडू देणार नाही, अशी भूमिका घेतली.
