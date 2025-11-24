"एकही झाड तोडू देणार नाही", नाशिकमध्ये जन सुनावणीत वृक्षप्रेमी आक्रमक!
वृक्षतोडीविरोधात नाशिक महानगरपालिकेत 900 हरकती दाखल झाल्या असून त्यावर आज पंचवटीतील एका सभागृहात महानगरपालिकेच्या उद्यान विभाग अधिकाऱ्यांनी जन सुनावणी घेतली.
November 24, 2025
Updated : November 24, 2025 at 9:16 PM IST
नाशिक : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर तपोवन भागात साधूग्रामसाठी 1862 वृक्ष तोडली जाणार आहे. यासाठी वृक्षप्रेमींनी विरोध दर्शवत 900 हरकती दाखल करत आंदोलन करण्यात आलं होतं. दरम्यान, आज (24 नोव्हेंबर) नाशिक महानगरपालिकेच्या उद्यान विभागानं हरकतीवर जन सुनावणी घेतली. यावेळी वृक्षप्रेमींनी एकही झाड तोडू देणार नाही, असा पवित्रा घेतल्यामुळं उद्यान विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी वृक्षप्रेमींचं म्हणणं आपल्या वरिष्ठांसमोर मांडणार असल्याचं सांगितलं.
1200 एकर जागेवर साधूग्राम : नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरमध्ये 2027 मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होत आहे. या अनुषंगानं नाशिकच्या तपोवन परिसरात 1200 एकर जागेवर साधूग्राम साकारण्यात येणार आहे. याचं काम नाशिक महानगरपालिकेच्या वतीनं करण्यात येत आहे. यासाठी महानगरपालिकेच्या 54 एकरवरील 1862 वृक्षांवर पिवळ्या रंगाची फुली मारली असून त्यापैकी 40 टक्के वृक्षांवर कुऱ्हाड चालवली जाणार आहे. मात्र एकही झाड तोडू देणार नाही, असा पवित्रा वृक्षप्रेमींनी घेतल्यानं चांगलाच वाद निर्माण झाला आहे.
900 हरकती दाखल : वृक्षप्रेमींनी वृक्षतोडीस तीव्र विरोध दर्शवत हरकत घेतली. वृक्षतोडीविरोधात नाशिक महानगरपालिकेत 900 हरकती दाखल झाल्या असून त्यावर आज पंचवटीतील एका सभागृहात महानगरपालिकेच्या उद्यान विभाग अधिकाऱ्यांनी जन सुनावणी घेतली. यादरम्यान वृक्षप्रेमी आक्रमक होत त्यांनी एकही झाड तोडू देणार नाही, असा पवित्रा घेतला. यावेळी, "आम्ही आपलं म्हणणं वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचू," असं उद्यान विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी वृक्षप्रेमींना सांगितलं.
काय म्हटलंय वृक्षप्रेमींनी?
- महानगरपालिकेला वृक्षतोड करण्याचा निर्णय पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.
- तपोवन हे घनदाट वन आहे, अर्थात मानवी राखीव फॉरेस्ट आहे.
- वृक्षतोड करण्याकरिता समितीचे गठन होणं आवश्यक आहे. सदर समितीमध्ये विविध विषयातील तज्ज्ञांची नेमणूक होणं अत्यावश्यक आहे. (उदाहरणार्थ हवामान तज्ज्ञ, पर्जन्य तज्ज्ञ, भूकंप तज्ज्ञ तसंच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सर्टिफिकेट आवश्यक आहे.)
- तपोवन या शब्दांमध्येच वन असा शब्द आहे, वन म्हणजे फॉरेस्ट. त्यामुळं या कारणास्तव कुठंही झाड तोडणं, हे अत्यंत चुकीचं व बेकायदेशीर ठरतं आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करणारे कृत्य आहे.
- तपोवनचा उल्लेख प्राचीन काळापासून व हिंदू धर्माच्या मान्यतेप्रमाणे दंडकारण्य म्हणून करण्यात आलेला आहे.
- या दंडकारण्यात म्हणजेच तपोवनात प्रभू श्रीराम, लक्ष्मण व माता सीता यांचं वास्तव्य होतं, अशी हिंदू धर्मांची दृढ मान्यता आहे. सदर तपोवनाचा उल्लेख डीपी प्लॅनमध्ये महाराष्ट्राच्या प्रत्येक मुख्यमंत्र्यांनी तपोवन म्हणून म्हणजेच वन आणि फॉरेस्ट म्हणून मंजूर केलेला आहे. त्याअर्थी हे फॉरेस्ट आहे, असं वृक्ष प्रेमींनी म्हटलं आहे.
आम्ही साधूग्रामसाठी एकही झाड तोडू देणार नाही : "आज नाशिकमध्ये महानगरपालिकेकडे अनेक जागा उपलब्ध आहे. त्या ठिकाणी साधूग्राम करावे. तपोवनमधील 1800 झाडांचा बळी देऊ नये. संविधानामध्ये सरकारला कुठलीही जागा घेण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळं झाड तोडू नये, इतरत्र साधूग्राम उभारावं," असं सामाजिक कार्यकर्ते राजू देसले यांनी म्हटलं आहे.
गोदाकाठची झाडे जगली पाहिजे : "2015 मध्ये मी सिंहस्थ कुंभमेळ्यावर रिसर्च केला होता. आणि माझा संशोधन प्रकाशित झाला होता. त्यावरून मला आढळलं की, आपण आपली झाडे जपतोय म्हणजे गोदावरी नदी जपतोय. त्यामुळं आपल्याला गोदावरी नदी जपायची असेल तर गोदाकाठची सगळी झाडे जगली पाहिजे. तिथं कुठल्याही प्रकारचं काँक्रिटीकरण व्हायला नको. आम्हाला फक्त पावसाचं पाणी मिळतं. त्यामुळं झाडं जगली पाहिजे आणि नवीन झाडं लावली पाहिजे, " असं असं मत पर्यावरण प्रेमी अश्विनी भट यांनी म्हटलं.
कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांनाही विरोध : 31 ऑक्टोबर 2026 रोजी ध्वजारोहण सोहळ्यानं अधिकृतरित्या कुंभमेळ्यास सुरुवात होईल. त्यानंतर देशभरातून साधू महंतांचे आगमन होईल. नाशिकमध्ये वैष्णव पंथाच्या तीन आखाड्यातील साधू पंचवटी येथील गोदातीरी स्नान करतात. त्यांना राहण्यासाठी साधूग्राममध्ये नियोजन केले जाते. याच पार्श्वभूमी महानगरपालिकेने साधूग्रामच्या विकासासाठी राष्ट्रसंत जनार्दन स्वामी आश्रम ते बटुक हनुमान मंदिरापर्यंतच्या परिसरातील वृक्षांची मोजणी केली. त्यात सर्वाधिक बाभूळ वृक्ष व झुडूप असून साधुग्रामसाठी हा भूखंड मोकळा करण्याची गरज असल्यानं झाडांची कत्तल केली जाणार आहे. त्यामुळं वृक्षप्रेमींनी आक्रमक आंदोलन केलं. याची दखल घेत काही दिवसांपूर्वी कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांनी वृक्षप्रेमींची भेट घेत एक वृक्ष तोडल्यास दहा नवीन वृक्ष लावणार असल्याचे आश्वासन दिलं होतं. मात्र याला देखील वृक्षप्रेमींनी विरोध दर्शवला आहे.
काय म्हणाले होते मंत्री गिरीश महाजन? : "प्रयागराजच्या धर्तीवर नाशिकमध्ये कुंभमेळ्यासाठी खूप कमी जागा आहे. या जागेत नियोजन केलं जात आहे. या सिंहस्थ कुंभमेळ्यात मागील कुंभमेळ्यापेक्षा कित्येक पटीनं साधू महंत तसंच भाविक येतील असा अंदाज आहे. यामुळं प्रशासनाला तयारी करणं गरजेचं आहे. म्हणून साधुग्रामसाठी काही झाडे तोडू तसंच काही स्थलांतरित करू,"असं मंत्री गिरीश महाजन यांनी म्हटलं आहे.
कुंभमेळ्यासाठी आमचा विरोध नाही, पण...: "नाशिकमध्ये याआधी अनेक कुंभमेळे झाले. मात्र त्यासाठी मोठ्या वृक्षांवर कुऱ्हाड चालवली गेली नाही. आता साधूग्राम साकारण्यासाठी जुनी आणि भव्य वड, चिंच, पिंपळ, उंबर या झाडांवर देखील महानगरपालिकेकडून पिवळी फुली मारण्यात आली आहे. कुंभमेळ्यासाठी आमचा विरोध नाही. पण, त्यासाठी 100 वर्षांपूर्वीची मोठी झाडे तोडण्यात येणार असतील तर आमचा विरोध असेल," असं कपिलानदी संवर्धन समितीचे योगेश बर्वे यांनी म्हटलं आहे.
