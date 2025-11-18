बंडखोर नेत्यांशी चर्चा करून तोडगा काढू; स्थानिक निवडणुकांतील बंडखोरी स्वाभाविक - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
Published : November 18, 2025 at 10:45 AM IST
मुंबई : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये महायुतीत होणारी बंडखोरी ही दीर्घकाळानंतर निवडणुका होत असल्याने स्वाभाविक असून, आपल्या पक्षातील बंडखोर नेत्यांशी चर्चा करून त्यांचे समाधान करू, अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मांडली. तसेच स्थानिक पातळीवर होणाऱ्या युती-आघाड्यांकडे फार गांभीर्याने पाहू नये, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
प्रत्येकाला लढायचे आहे ही भावना स्वाभाविक : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ‘‘सर्वच पक्षांमध्ये बंडखोरीची समस्या आहे. काही ठिकाणी सात वर्षांनंतर निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे प्रत्येकाला लढायचे आहे, ही भावना स्वाभाविक आहे. आमच्या पक्षातील बंडखोर नेत्यांशी आम्ही चर्चा करून त्यांचे समाधान करू.’’ स्थानिक निवडणुकांतील युती आणि आघाड्यांबाबत ते म्हणाले की, ‘‘गावपातळीवर गटातटाचे राजकारण असते. मित्रपक्ष एकमेकांशी राज्य पातळीवर कितीही जवळचे असले तरी एखाद्या गावात त्यांच्यातच वैर असते. त्यामुळे ते स्वतंत्र लढतात. हे सर्वच पक्षांमध्ये घडते, त्याकडे फार गांभीर्याने पाहू नये.’’
...तोवर काँग्रेसला भवितव्य नाही! : काँग्रेसने दिलेल्या स्वबळाच्या नाऱ्याबाबत त्यांना विचारले असता मुख्यमंत्री म्हणाले की, ‘‘काँग्रेस स्वबळावर लढली किंवा आघाडीत लढली तरी फार फरक पडणार नाही. जोपर्यंत काँग्रेसच्या शीर्ष नेतृत्वाला भारतातील मतदारांची नस समजणार नाही, जमिनीवरचे खरे प्रश्न त्यांना कळणार नाहीत आणि सोशल मीडियावर हवेतले राजकारण करत राहतील, तोपर्यंत काँग्रेसचे काही भवितव्य नाही.’’ मालेगाव तालुक्यातील तीन वर्षीय चिमुरडीवर बलात्कार करून तिची हत्या केल्याच्या घटनेबाबत ते म्हणाले की, ‘‘या प्रकरणात अत्यंत कडक कारवाई होणार आहे. अशा विकृत मानसिकता असलेल्यांची मानसिकता ठेचण्याचे काम सरकार करेल.’’ मुंबईच्या डबेवाल्यांनी महायुतीला पाठिंबा दिल्याबद्दल आभार मानताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, ‘‘डबेवाले हे मुंबई-महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा अविभाज्य भाग आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांच्या व्यवस्थापनाचा अभ्यास होतो. गेल्या काही वर्षांत त्यांचे प्रश्न मार्गी लावल्याने त्यांचा विश्वास आमच्यावर आहे. ते बहुतांश वारकरी-माळकरी आणि संस्कारी आहेत. त्यांचा पाठिंबा म्हणजे माऊलींचाच आशीर्वाद आहे. मी त्यांना राजकारणात ओढू इच्छित नाही.’’
