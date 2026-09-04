"यंदाही दहा थर लावण्याचा प्रयत्न असेल, पण...", गेल्यावर्षी विश्वविक्रम करण्याऱ्या कोकणनगर गोविंदा पथकाचे प्रशिक्षक विनोद कोचरेकर यांचा 'ईटीव्ही भारत'शी संवाद!
गेल्या वर्षी मुंबईतील जोगेश्वरी येथील कोकणनगर गोविंदा पथकानं सर्व पथकांना मागे टाकत दहा थरांचा विश्वविक्रम केला होता.
Published : September 4, 2026 at 12:00 PM IST
मुंबई : मुंबई-ठाण्यात दहीहंडीमध्ये मानवी थरांचे विशेष आकर्षण पाहायला मिळते. यासाठी दरवर्षी थरांची चढाओढ सुरू असते. यंदाही कोण किती थर लावणार? याची उत्सुकता पाहायला मिळणार आहे. गेल्या वर्षी मुंबईतील जोगेश्वरी येथील कोकणनगर गोविंदा पथकानं सर्व पथकांना मागे टाकत दहा थरांचा विश्वविक्रम केला होता. याबाबत 'ईटीव्ही भारत'शी कोकणनगर गोविंदा पथकाचे प्रशिक्षक विनोद कोचरेकर यांनी संवाद साधला. यावेळी, यंदाही दहीहंडी उत्सवात कोकणनगर गोविंदा पथकाचा दहा थर लावण्याचा प्रयत्न असणार आहे, असं मत त्यांनी व्यक्त केलंय.
यंदाही आमचा दहा थर लावण्याचा प्रयत्न असेल : "दहीहंडी हा सण महाराष्ट्रात किंवा मुंबईमध्ये मोठ्या उत्साहामध्ये साजरा केला जातो. विविध ठिकाणी दहीहंडीची स्पर्धा घेतली जाते. ही स्पर्धा सर्वाधिक थर लावण्याची असते. गेल्या वर्षी कोकणनगर या जोगेश्वरी येथील गोविंदा पथकानं तब्बल दहा थर लावून विश्वविक्रम केलाय. यंदाही आमचा दहा थर लावण्याचा प्रयत्न असेल. पण, मैदानात सरावादरम्यान जेवढे थर लागतील, तेवढेच थर आम्ही प्रत्यक्ष दहीहंडीच्या दिवशी लावतो. कारण नसताना ऐनवेळी थर वाढवण्याची रिस्क घेत नाही. आमच्यासाठी गोविंदाचा जीव, गोविंदाचे आरोग्य महत्त्वाचं आहे," असं विनोद कोचरेकर यांनी म्हटलंय.
पथकातील प्रत्येक गोविंदाचे श्रेय : विनोद कोचरेकर म्हणाले की, "आमच्यासाठी दहा थर लावणं खरंच एक अविश्वासनीय बाब होती. दहा थर लावण्याची प्रॅक्टिस (सराव) आम्ही कित्येक वर्षांपासून करत होतो. मात्र गेल्या वर्षी ते शक्य झालं. यंदाही आम्हाला दहा थर लावायचे आहेत. त्यासाठी आम्ही गेल्या दोन ते तीन महिन्यांपासून सराव करत आहोत. सराव करताना आम्ही अधिक कमी थर लावतो आणि त्यानंतर पुढं एक-एक थर वाढवत जातो. यावेळी गोविंदा पथकातील प्रत्येक गोविंदाचे श्रेय असते." दरम्यान, कोकणनगर गोविंदा पथकानं गेल्या वर्षी एकावर एक असे चार एक्के लावले होते. (एक्के म्हणजे एकावर एक चार जण उभ राहणं). याविषयी बोलताना विवेक कोचरेकर यांनी सांगितलं की, या सर्व गोष्टींसाठी महत्त्वाचा असतो तो म्हणजे सराव. ते म्हणाले, "आम्ही नियमित सराव करतो. एकावर एक उभा राहताना आधी आम्हाला वाऱ्याचा अंदाज घ्यावा लागतो. मोठा वारा असेल तर त्या वाऱ्यामध्ये देखील कसं व्यवस्थित उभारायचं, याचा आम्ही सराव करतो आणि त्यानंतरच पुढे असे एक्के चढवतो."
ऐनवेळी थर वाढवण्याची रिस्क घेत नाही : "दहीहंडी म्हटलं की, अपघात होणं सहाजिक आहे. यामुळं इजा देखील गोविंदाला होतात. मात्र जितकं सुरक्षित राहता येईल, तेवढं सुरक्षितपणे आम्ही हे थर चढवतो. तसंच हार्नेस, मॅट आणि क्रेनच्या सहाय्यानं आम्ही थर लावत असतो. कमीत कमी इजा गोविंदांना होईल, याची आम्ही काळजी घेतो, कारण सर्वांची जबाबदारी आमच्यावर असते. याचबरोबर, मैदानात सरावादरम्यान जेवढे थर लागतील, तेवढेच थर आम्ही प्रत्यक्ष दहीहंडीच्या दिवशी लावतो. कारण नसताना ऐनवेळी थर वाढवण्याची रिस्क घेत नाही. आमच्यासाठी गोविंदाचा जीव, गोविंदाचे आरोग्य महत्त्वाचं आहे. गेल्या चार वर्षांपासून आम्ही दहा थर लावण्याचा प्रयत्न करत होतो. 2023, 2024 या दोन वर्षे देखील आम्ही लावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, अखेर गेल्या वर्षी म्हणजेच 2025 मध्ये आम्हाला दहा थर लावता आले," असं विनोद कोचरेकर यांनी सांगितलं.
जोगेश्वरीतल्या मंडळांची महाराष्ट्रात चर्चा : जोगेश्वरी ही देवभूमी असल्यामुळेच आज जोगेश्वरीतल्या मंडळांची संपूर्ण महाराष्ट्रात इतकी चर्चा होत असल्याची भावना यावेळी विवेक कोचरेकर यांनी बोलून दाखवली. ते म्हणाले, "आमच्याकडे 80 टक्के खेळाडू हे जोगेश्वरीमधील आहेत. दहीहंडीचा खेळ टिकवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. आज जरी जोगेश्वरीचं नाव होत असलं तरी भविष्यात दुसऱ्या कोणत्या भागाचंही नाव इतकंच मोठं होऊ शकतं. यामुळं आम्ही खेळ टिकवतो आहोत आणि भविष्यातही टिकवू. तसंच थरांची रचना कधी कमी, जास्त होऊ शकते, मात्र दहीहंडी हा खेळ महत्त्वाचा आहे," असंही विनोद कोचरेकर यांनी सांगितलं.
थर रचण्यापेक्षा खेळाडू महत्त्वाचे : पुढं विवेक कोचरेकर यांनी सांगितलं की, "आपण किती थर लावत आहोत, यापेक्षा आपले खेळाडू कोणत्याही पथकासाठी अतिशय महत्त्वाचे आहेत. आज थर जास्त लागतील, उद्या कमी लागतील. मात्र सण आणि खेळाडू महत्त्वाचे आहेत. खेळाडू जेव्हा थर लावतात, तेव्हा त्यांची काळजी घेणं जास्त महत्त्वाचं असतं. यामुळं महाराष्ट्रातील सर्व गोविंदा पथकांनी थर लावण्यापेक्षा आपल्या खेळाडूंची काळजी जास्त घेतली पाहिजे."
उपस्थित गोविंदांनी काय सांगितलं? : दरम्यान, आम्ही खेळासाठी आणि आपल्या संस्कृतीसाठी दहीहंडीच्या दिवशी आम्ही थर लावत असल्याची भावना यावेळी उपस्थित गोविंदांनी व्यक्त केली. अवधूत नारकर या गोविंदानं सांगितलं की, "आमच्याकडून आमचे प्रशिक्षक सराव करून घेतात. त्यानुसार आम्ही सराव करत असतो. मी सहाव्या थरावर उभा राहतो. तसंच घरच्यांना आम्ही जे करतोय, याबाबत याची चिंता असते. मात्र आम्ही खेळासाठी आणि आपल्या संस्कृतीसाठी हा खेळ खेळतो. योग्य प्रशिक्षण मिळत असल्यामुळे आम्ही हे करू शकतो." तर दुसरीकडे, "आमच्या घरचे आम्हाला नेहमी म्हणत असतात, जे करतोय ते सांभाळून कर. त्यांना आमची काळजी असणारच. मात्र आम्ही सणासाठी, संघासाठी आणि गोविंदा पथकासाठी काम करत आहोत. आमच्यातील कित्येक जण ऑफिसवरून येतात, तालीम करतात आणि परत ऑफिसला जातात. या सर्वांमुळे आम्हाला प्रेरणा मिळते," असं एस. शिर्के या गोविंदानं सांगितलं.
हेही वाचा :
- तस्कर, फुरसे, मन्यार, घोणस . . .सापांचा कसा असतो प्रजनन काळ ? ; मादी किती पिलांना देते जन्म, जाणून घ्या थरारक माहिती...
- चिंताजनक! विदर्भात पावसाचा जोर ओसरण्याची शक्यता; चार जिल्ह्यांना 'यलो अलर्ट'
- 5 सुवर्णांसह 6 रौप्यपदक जिंकलेल्या कुस्तीपटूनं तीन लहान मुलांसह उचललं टोकाचं पाऊल; काळजाचा थरकाप उडवणारी घटना