'संसदेचे कामकाज सुरळीत चालवणं ही सत्ताधाऱ्यांची जबाबदारी असते; विरोधी पक्षांची नाही'-सुप्रिया सुळे
खासदार सुप्रिया सुळे यांनी संसदेचे पावसाळी अधिवेशन, राज्यातील आश्रमशाळा आणि खडकवासला मतदारसंघातील प्रश्नाबाबत प्रतिक्रिया दिली.
Published : August 17, 2026 at 5:58 PM IST
पुणे : दिल्लीत झालेल्या लोकसभा अधिवेशनात विरोधी पक्षाकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत यावं, यासाठी सातत्याने मागणी केली जात होती. मात्र, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेवटच्या दिवशी संसदेत हजेरी लावली. याबाबत आज राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांना विचारलं असता त्यांनी विरोधी पक्ष म्हणून भूमिका स्पष्ट केली.
खासदार सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं, की संसदेत आम्ही एक महिना होतो. चांगली चर्चा व्हावी, अशी आमची इच्छा होती. पण, सरकारची सहकार्याची भूमिका नव्हती. संसदेचे कामकाज सुरळीत चालवणं ही सत्ताधाऱ्यांची जबाबदारी असते, विरोधी पक्षांची नाही. परंतु, केंद्र सरकार जनहिताच्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सभागृहात चर्चा करण्याचं टाळत आहे.
हल्ला करण्याचे आदेश कोणी दिले- राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आज पुणे महानगरपालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांची भेट घेत बारामती लोकसभा मतदारसंघातील विविध प्रश्नांच्या संदर्भात चर्चा केली. यावेळी त्यांना याबाबत विचारलं असता त्यांनी संसदेच्या कामकाजाबाबत प्रतिक्रिया दिली. त्या पुढे म्हणाल्या की, विद्यार्थ्यांवर हल्ला करण्याचे आदेश कोणी दिले? तसेच अयोध्या येथील राम मंदिरात चोरी झाली. याबाबतदेखील चर्चा व्हायला हवी होती. मात्र, सरकारकडून नीट पेपरफुटी, विद्यार्थ्यांना मारहाण तसेच राम मंदिरातील चोरी प्रकरण याबाबत कोणतीही चर्चा झाली नाही.
खडकवासला मतदारसंघाचा आढावा- यावेळी खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, आजच्या बैठकीत खडकवासला मतदारसंघातील आढावा घेण्यात आला आहे. खड्डे, फुरसुंगी येथील कचरा डेपो, नवीन गावातील टॅक्स याबाबत आजच्या बैठकीत चर्चा झाली. तसेच नवीन गावच्याबाबत अजित पवार असताना टॅक्सबाबत जो निर्णय झाला होता, तो तसाच राहिला हवा. तसेच अनेक ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आहे. बाणेर, बावधन भागात केतकी ओढा येथे रस्ता करण्यात आला आहे. अनेक ठिकाणी ओढे बंद करण्यात आले आहेत. धायरी येथेदेखील अनेक ठिकाणी विजेची समस्या आहेत. याबाबत आम्ही आजच्या बैठकीत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
- राज्यात अनेक रेल्वे स्थानक येथे दूषित पाणी पाहायला मिळत आहे, याबाबत खासदार सुळे यांना विचारलं असता त्या म्हणाल्या की, हे गंभीर प्रकरण आहे. याप्रकरणी सखोल चौकशी व्हावी, यासाठी मी तत्काळ रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याशी संपर्क साधून कारवाईची मागणी करणार आहे.
आश्रमशाळांमधील परिस्थिती अत्यंत गंभीर- राज्यातील आश्रमशाळेच्याबाबत सुळे यांना विचारलं असता त्या म्हणाल्या की, आश्रमशाळांमधील परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना 15 दिवस ते एका महिन्याची मुदत देऊन आश्रमशाळांचा सविस्तर आढावा घेण्याचे आदेश द्यावेत. राजकारण बाजूला ठेवून सर्व आमदार, खासदार आणि प्रशासनानं एकत्र येऊन या मुलांसाठी काम केले पाहिजे. सीएसआर फंड आणि स्थानिक निधीच्या माध्यमातून आश्रमशाळांचे प्रश्न युद्धपातळीवर सोडवणं गरजेचं आहे.
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