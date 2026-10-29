समुद्रात होर्डिंग्ज नकोत! आदित्य ठाकरे यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डाने मुंबई वांद्रे-वरळी सी लिंक परिसर, कार्टर रोड आणि मार्वे जेट्टी समुद्रात तरंगते जाहिरात फलक आणि किनाऱ्यालगत होर्डिंग्ज उभारण्यासाठी निविदा काढल्या आहेत.
Published : October 29, 2026 at 1:52 PM IST
मुंबई - मुंबईच्या समुद्रात तरंगते जाहिरात फलक (होर्डिंग्ज) उभारल्यास किनारपट्टीचे नैसर्गिक सौंदर्य नष्ट होईल, असा आक्षेप घेत शिवसेना (ठाकरे) नेते, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी विरोध केला आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून निर्णय तातडीने स्थगिती द्यावी, मागणी केली आहे.
महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डाने मुंबई महानगर प्रदेशातील वांद्रे-वरळी सी लिंक परिसर, कार्टर रोड आणि मार्वे जेट्टी यांसह सुमारे 20 ठिकाणी समुद्रात तरंगते जाहिरात फलक आणि किनाऱ्यालगत होर्डिंग्ज उभारण्यासाठी निविदा काढल्या आहेत. या जाहिरातींच्या माध्यमातून महसूल मिळवून बंदर सुविधा आणि जलवाहतूक प्रकल्पांना निधी उपलब्ध करण्याचे विचाराधीन आहे. आदित्य ठाकरे यांनी यावर हरकत घेत, मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे.
मुंबईत आधीच प्रदूषणाची समस्या गंभीर आहे. किनारपट्टीपासून काही अंतरावरूनही शहरातील अनेक भागांतून समुद्राचे स्पष्ट दर्शन होत नाही. अशा परिस्थितीत समुद्रातच जाहिरात फलक उभारल्यास उरलेले निसर्गरम्य दृश्यही जाहिरातींनी झाकले जाईल, असे सांगत समुद्रात तरंगते होर्डिंग्ज उभारण्याचा निर्णय हा कंत्राटदारांच्या व्यावसायिक हिताला प्राधान्य देणारा असल्याचा आरोप ठाकरे यांनी केला. मुंबईकरांना आधीच प्रदूषणाचा त्रास सहन करावा लागत असताना, अशा जाहिरातींमुळे त्यांच्या अडचणीत आणखी भर पडेल, असे त्यांनी नमूद केले. मुंबईतील जाहिरात फलकांसाठी निश्चित धोरण असावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. विशेषतः रात्री नागरिकांना त्रास देणाऱ्या एलईडी होर्डिंग्जवर नियंत्रण ठेवावे आणि शहरातील जाहिरात फलकांच्या संख्येवर मर्यादा घालावी, असे त्यांनी सुचवले आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपाची मागणी - शहराचे सौंदर्य आणि नैसर्गिक वातावरण जपण्याला प्राधान्य मिळाले पाहिजे. मात्र, सरकारच्या निर्णयामुळे त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप ठाकरे यांनी केला. या निर्णयात भ्रष्टाचार होणार असून मुख्यमंत्र्यांनी यात हस्तक्षेप करावा असे ठाकरे यांनी पत्रात नमूद केले आहे.