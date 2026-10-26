एकही झाड तोडू देणार नाही, असा विकास आम्हाला नको; झाडतोडीऐवजी पर्यायी मार्ग शोधण्याची सयाजी शिंदेंची मागणी
नागरिक, वन्यप्राणी, पक्षी, पर्यावरण व्यवस्थेचा विचार केल्याशिवाय कोणताही प्रकल्प पुढे नेऊ नये, अशी मागणी अभिनेते, पर्यावरणप्रेमी सयाजी शिंदेंनी आज पत्रकार संघ येथे पत्रकार परिषदेत केली.
Published : October 26, 2026 at 10:18 PM IST
मुंबई : विकासाच्या नावाखाली सह्याद्रीची जंगलं नष्ट केली जात असतील, तर असा विकास आम्हाला नको. एकही झाड तोडता कामा नये. झाडं न तोडता प्रकल्प पूर्ण करता येत असेल, तर मुख्यमंत्र्यांनी तसा मार्ग काढावा. स्थानिक नागरिक, वन्यप्राणी, पक्षी आणि संपूर्ण पर्यावरण व्यवस्थेचा विचार केल्याशिवाय कोणताही प्रकल्प पुढे नेऊ नये, अशी मागणी अभिनेते आणि पर्यावरणप्रेमी सयाजी शिंदे यांनी आज पत्रकार संघ येथे पत्रकार परिषदेत केली. रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात प्रस्तावित वीज प्रकल्पासाठी होणाऱ्या वृक्षतोडीच्या मुद्द्यावर त्यांनी सरकारला ही कळकळीची विनंती केली.
विरोधी पक्षांनी या वृक्षतोडीला विरोध केला : कर्जत तालुक्यातील साईडोंगर परिसरात टोरंट पॉवर कंपनीचा 3000 मेगावॅट क्षमतेचा पंप स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्प प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पासाठी 32 हजार 490 झाडे तोडण्याच्या परवानगीवरून राज्यात वाद सुरू झाला आहे. पर्यावरणप्रेमी, स्थानिक नागरिक आणि विरोधी पक्षांनी या वृक्षतोडीला विरोध केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर सयाजी शिंदे यांनी पर्यावरणाचं नुकसान टाळून विकास करण्याची भूमिका मांडली.
‘कर्त्या पुरुषाला मारायचं आणि बाळ द्यायचं, ही कसली पद्धत?’ : जंगलं नष्ट करून नंतर वृक्षारोपण करण्याच्या पद्धतीवर टीका करताना शिंदे यांनी उदाहरण दिलं. 'कर्त्या पुरुषाला मारायचं आणि बाळ द्यायचं आणि म्हणायचं की त्याचा फायदा करून घ्या, अशी पद्धत सरकार अवलंबत आहे,’ असं ते म्हणाले. जुन्या झाडांची आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या पर्यावरण व्यवस्थेची जागा नव्याने लावलेल्या रोपांमुळे लगेच भरून निघत नाही. त्यामुळे आधी नैसर्गिक संपत्ती नष्ट करायची आणि नंतर वृक्षारोपण करून नुकसान भरून काढल्याचं सांगायचं, ही पद्धत योग्य नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
झाडं तोडून विकास करण्याची गरज काय? : प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली जाणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र, या गुंतवणुकीच्या बदल्यात निसर्गाचं किती नुकसान होणार, याचा विचार कोण करणार, असा प्रश्न शिंदे यांनी उपस्थित केला. ‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना माझी विनंती आहे की, झाडं तोडण्याऐवजी दुसरा मार्ग शोधा. झाडं, प्राणी, पक्षी आणि पाण्याचं नुकसान करून असे प्रकल्प कशासाठी करायचे? विकास करताना निसर्गाला सोबत घेऊन चालता आलं पाहिजे,’ अशी भूमिका त्यांनी मांडली. केवळ आर्थिक गुंतवणूक आणि प्रकल्पातून मिळणारा फायदा पाहून निर्णय घेणं योग्य नाही. शेकडो वर्षं जगलेल्या झाडांची किंमत पैशांत मोजता येत नाही. एखादं जुनं झाड तोडल्यानंतर त्याच जागी नवीन रोप लावलं, तरी त्या झाडामुळे तयार झालेली पर्यावरण व्यवस्था लगेच उभी राहत नाही. त्यामुळे प्रकल्पाचा आर्थिक फायदा सांगताना पर्यावरणाचं होणारं नुकसानही लक्षात घ्यायला हवं, असं ते म्हणाले.
जंगल ही वन्यप्राणी आणि पक्ष्यांची घरं : जंगलं म्हणजे केवळ झाडं नाहीत. अनेक वन्यप्राणी, पक्षी आणि इतर जीवांचं ते घर आहे. जंगलं तोडली, तर या जीवांनी जायचं कुठे? त्यांना पाणी आणि अन्न कुठून मिळणार? त्यांचा अधिवासच नष्ट करून आपण कोणता विकास साधणार, असा सवाल शिंदे यांनी केला. सह्याद्रीच्या डोंगरांवर आणि जंगलांमध्ये अनेक नद्या, ओढे आणि पाण्याचे स्रोत अवलंबून आहेत. या भागातील जंगलं आणि डोंगर पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. जंगलांचं नुकसान झालं, तर त्याचे परिणाम केवळ प्राणी-पक्ष्यांपुरते मर्यादित राहणार नाहीत, तर माणसांनाही त्याचा फटका बसेल. ‘आजचं अनेक ठिकाणी पाणी आणि अन्नधान्याचे प्रश्न आहेत. अशा वेळी जंगलात राहणाऱ्या प्राणी-पक्ष्यांना पाणी कसं मिळणार? त्यांची घरं उद्ध्वस्त करून आपल्याला कोणते प्रकल्प उभे करायचे आहेत? सह्याद्रीचं वाळवंट होऊ द्यायचं नाही,’ असं आवाहन त्यांनी केलं. सह्याद्रीतील जंगलांचं महत्त्व लक्षात घेऊन सरकारने प्रकल्पांचं नियोजन करावं. पर्यावरणाचा समतोल बिघडवून मिळणारा विकास भविष्यात मोठ्या अडचणी निर्माण करू शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला.
स्थानिकांना न्याय मिळाल्याशिवाय झाडतोड नको : प्रकल्पामुळे स्थानिक नागरिकांच्या जमिनी, घरं आणि उपजीविकेवर परिणाम होत असेल, तर त्यांच्या प्रश्नांचं निराकरण झालं पाहिजे. आपल्या जमिनीवर आपला हक्क आहे. दुसऱ्या कोणीतरी येऊन स्थानिकांना त्यांच्या जागेवरून हटवणं योग्य नाही. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांना विश्वासात घेऊनच प्रकल्पाबाबत निर्णय घेतला पाहिजे, असं शिंदे म्हणाले. प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या नागरिकांना योग्य भरपाई मिळाली पाहिजे. त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या पाहिजेत. त्यांचे प्रश्न सुटेपर्यंत झाडतोड करू नये. प्रकल्प निसर्गाला धक्का न लावता पूर्ण करता येईल का, याचा सरकारने पुन्हा विचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. जमीन आणि जंगल हे केवळ विकासकामांसाठी वापरण्याचं साधन नाही. त्या जमिनीवर अनेक वर्षांपासून लोक राहतात. जंगलांमध्ये असंख्य जीवांचं आयुष्य अवलंबून आहे. त्यांचाही विचार झाला पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
झाडं मोजण्याची व्याख्या काय? : प्रकल्पासाठी झाडं तोडली आणि त्याबदल्यात दुसरीकडे रोपं लावली, म्हणजे पर्यावरणाचं नुकसान भरून निघालं, असं म्हणता येणार नाही. झाडं मोजण्याची नेमकी व्याख्या काय, असा प्रश्न शिंदे यांनी उपस्थित केला. शेकडो वर्षं जगलेल्या झाडामुळे पक्ष्यांना घरटी बांधण्यासाठी जागा मिळते. अनेक जीव त्यावर अवलंबून असतात. त्याच्या आजूबाजूला संपूर्ण पर्यावरण व्यवस्था तयार झालेली असते. जुनं झाड तोडल्यानंतर नवीन रोप लावून ही व्यवस्था लगेच निर्माण करता येत नाही. त्यामुळे झाडांची केवळ संख्या मोजून पर्यावरणाचं नुकसान भरून निघाल्याचा निष्कर्ष काढता येणार नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. आपण निव्वळ पैसे, कंपन्यांचा फायदा आणि गुंतवणूक यांचाच विचार करणार का? निसर्ग नष्ट करून कोणाचा फायदा होणार आहे? राखीव जंगलं आणि नैसर्गिक संपत्तीने समृद्ध असलेल्या भागांत असे प्रकल्प आणण्यापूर्वी पर्यावरणाचा विचार झाला पाहिजे, असं ते म्हणाले.
वीज उत्पादनासाठी महाराष्ट्राची संपत्ती का नष्ट करायची? : महाराष्ट्रात वीज उत्पादनाची क्षमता आणि राज्याची सध्याची विजेची गरज यांचा विचार करूनच नवीन प्रकल्प उभारण्याबाबत निर्णय घ्यायला हवा, असं शिंदे यांनी सांगितलं. महाराष्ट्राची वीज उत्पादन क्षमता सुमारे 50 हजार मेगावॅट असून, सध्याची गरज सुमारे 32 हजार मेगावॅट असल्याचा दावा त्यांनी पत्रकार परिषदेत केला. मग आणखी वीज उत्पादनासाठी जंगलं आणि नैसर्गिक संपत्ती का नष्ट केली जात आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
‘शिव सह्याद्री’ उपक्रमातून सरकारला समजावणार : झाडतोडीविरोधात ‘शिव सह्याद्री’ नावाने उपक्रम सुरू केल्याची माहिती सयाजी शिंदे यांनी दिली. या उपक्रमात आतापर्यंत एक लाख लोक सहभागी झाल्याचा दावाही त्यांनी केला. या उपक्रमाच्या माध्यमातून सरकारला जंगलतोडीचे दुष्परिणाम समजावून सांगण्यात येणार आहेत. पर्यावरणाचं नुकसान टाळून विकासकामं कशी करता येतील, यासाठी सरकारने पर्यायी मार्ग शोधावा, अशी मागणी केली जाणार आहे. ‘झाडतोड सुरूच ठेवली, तर आम्ही जीव देऊ; पण झाडं तोडू देणार नाही,’ अशी भूमिका तरुणांनी घेतल्याचंही शिंदे यांनी सांगितलं. पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी नागरिकांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. जंगलं आणि नैसर्गिक संपत्ती ही पुढच्या पिढ्यांसाठी जपून ठेवली पाहिजे. त्यामुळे सरकारने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहावं, असं आवाहन त्यांनी केलं.
काय आहे प्रकल्पाची पार्श्वभूमी? : रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात टोरंट पॉवर कंपनीकडून साईडोंगर परिसरात 3000 मेगावॅट क्षमतेचा पंप स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्प प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पासाठी 32 हजार 490 झाडं तोडण्याच्या परवानगीवरून 24 ऑक्टोबरपासून राज्यात राजकीय आणि पर्यावरणीय वाद सुरू झाला आहे. प्रकल्पाची अंदाजित किंमत सुमारे 13 हजार 500 कोटी रुपये असल्याचं सरकारकडून सांगण्यात येत असल्याचं ग्रामस्थांच म्हणणं आहे. या प्रकल्पामुळे जंगलं, वन्यजीवांचा अधिवास, जैवविविधता आणि स्थानिक नागरिकांच्या उपजीविकेवर परिणाम होण्याची भीती पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केली आहे. दुसरीकडे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकल्पाला आवश्यक मंजुरी मिळाल्याचं सांगत विरोधकांकडून चुकीची माहिती पसरवली जात असल्याचा आरोप केला आहे. प्रकल्पासाठी वनजमिनीच्या बदल्यात पर्यायी खासगी जमीन देण्यात आल्याचं आणि 90 हजार झाडं लावण्याचं नियोजन असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
शिंदे यांच्याकडून झाडतोडीला विरोध करत सरकारने पर्यायी मार्ग शोधण्याची मागणी : वन विभागाने 26 ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्यात संबंधित प्रकल्पासाठी बेकायदा वृक्षतोड सुरू नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. प्रस्तावित प्रकल्पस्थळ भीमाशंकर अभयारण्यापासून सुमारे 16 किलोमीटर आणि भीमाशंकर मंदिरापासून सुमारे 20 किलोमीटर अंतरावर आहे. त्यामुळे प्रकल्पासाठी झाडं तोडण्याचा मुद्दा आणि अभयारण्याच्या हद्दीत बेकायदा वृक्षतोड होत असल्याचा आरोप या दोन्ही गोष्टी वेगळ्या ठेवून पाहणं आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर सयाजी शिंदे यांनी झाडतोडीला विरोध करत सरकारने पर्यायी मार्ग शोधण्याची मागणी केली आहे. स्थानिक नागरिकांना न्याय मिळावा, जंगलं आणि वन्यजीवांचं संरक्षण व्हावं आणि निसर्गाचं नुकसान टाळून विकासकामं पूर्ण केली जावीत, हीच त्यांची भूमिका आहे. ‘एकही झाड तोडू नका. आधी निसर्ग आणि स्थानिकांना न्याय द्या, त्यानंतर विकासाचा विचार करा,’ असं आवाहन सयाजी शिंदे यांनी केलं.
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