आम्ही खाते उघडलेच नाही, कुठलाही व्यवहार आम्ही केला नाही; चौकशीत प्रतिभा चाकणकरसह मुलाची पोलिसांना माहिती

नाशिकमधील भोंदूबाबा अशोक खरातच्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी प्रतिभा चाकणकर आणि त्यांचा मुलगा तन्मय चाकणकर यांची आज शिर्डी पोलिसांनी 8 तास कसून चौकशी केली.

प्रतिभा चाकणकरसह त्यांच्या मुलाची चौकशी
प्रतिभा चाकणकरसह त्यांच्या मुलाची चौकशी
Published : April 13, 2026 at 4:32 PM IST

शिर्डी : प्रतिभा चाकणकर आणि मुलगा तन्मय चाकणकर यांचा जबाब शिर्डी पोलिसांनी आज घेतला. आमचे खाते नाही, आम्ही खाते उघडले नाही अशी माहिती चाकणकर कुटुंबीयांनी शिर्डी पोलिसांना दिली आहे. आम्ही कोणतेही खाते समता बँकेत उघडले नाही. आम्ही कधी आलो नाही आणि आम्ही कधी पैसे टाकले नाहीत आणि काढलेही नाहीत. मात्र खाते उघडण्यासाठी कागदपत्रे आमचीच वापरली असल्याचं चाकणकर कुटुंबीयांनी पोलिसांना सांगितलं.


खरात आणि समता बँकेच्या मॅनेजरविरोधात गुन्हा दाखल : राहाता येथील समता पतसंस्थेत तब्बल 57 खातेदारांच्या नावावर 100 खाती उघडल्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर या सर्व खात्यांना भोंदू अशोक खरात याचेच नाव नॉमिनी म्हणून नोंदवण्यात आले होते. तसंच खात्यांसाठी वापरण्यात आलेला मोबाईल क्रमांकही त्याचाच असल्याचंही समोर आलं होतं. आतापर्यंत 35 खातेदारांची शिर्डी पोलिसांनी चौकशी केली आहे. या सर्व खातेदारांनी सांगितलं की, आम्ही प्रत्यक्षात किंवा अप्रत्यक्षात कोणतेही खाते बँकेत उघडले नाही. उर्वरित खातेदारांचीही चौकशी शिर्डी पोलिसांकडून करण्यात येणार आहे. मुंबई येथील दिनेश परब यांच्या आणि पत्नीच्या नावावर देखील समता बँकेत खाते असल्यानं याचीही चौकशी शिर्डी पोलिसांनी केली होती. आमच्याकडील कागदपत्रे देवदर्शनाच्या नावाखाली अशोक खरातने घेतली होती असं सांगत अशोक खरात आणि समता बँकेच्या मॅनेजरविरोधात राहाता पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.


शिर्डी पोलिसांनी चाकणकर कुटुंबीयांची चौकशी केली : रुपाली चाकणकर यांच्या भगिनी प्रतिभा चाकणकर आणि पुतण्या तन्मय चाकणकर यांच्या नावाने राहाता येथील समता बँकेत चार खाती असून, या खात्यांतून तब्बल 2 कोटी 40 लाखांची उलाढाल झाल्याचं समोर आल्यानंतर चाकणकर यांना देखील चौकशीसाठी शिर्डी पोलिसांनी बोलावलं होतं. आज सकाळी 9 वाजल्यापासून दुपारी 4 वाजेपर्यंत शिर्डी पोलिसांनी चाकणकर यांच्याकडून खात्यासंदर्भात कसून चौकशी केली आहे.



खात्यांतून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल : या चौकशीत प्रतिभा चाकणकर आणि मुलगा तन्मय चाकणकर यांनी सांगितलं की, आम्ही कोणतेही खाते समता बँकेत उघडले नाही. आम्ही कधी आलो नाही आणि आम्ही कधी पैसे टाकले नाहीत आणि काढलेही नाहीत. मात्र खाते उघडण्यासाठी कागदपत्रे आमचीच असल्याचं चाकणकर कुटुंबीयांनी पोलिसांना सांगितलं. त्यामुळं आतापर्यंत बँक खाते प्रकरणात पोलिसांनी जेवढ्याही लोकांची चौकशी केली. त्यातून एकच समोर आलं की, या लोकांच्या नावाने अशोक खरातने बोगस खाती उघडून त्या खात्यांतून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल केली आहे.

