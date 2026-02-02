कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याची इलेक्शन ड्युटी लावण्याचे आयोगाकडं विशेष अधिकार : राज्य निवडणूक आयोग
राज्यातील कोणत्याही विभागातील कर्मचाऱ्यांची इलेक्शन ड्युटी लावण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाकडं आहेत, असं आज आयोगानं स्पष्ट केलं. निवडणूक आयोगाच्या वतीनं आज न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आलं.
Published : February 2, 2026 at 9:53 PM IST
मुंबई : राज्य निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था असून राज्यातील निवडणूक प्रक्रिया ही पारदर्शक आणि मुक्त वातावरणात घेण्याची जबाबदारी आयोगाची आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 लागू होत नाही. त्यामुळे आयोगानं आपल्या घटनात्मक अधिकारांचा वापर करून विविध सरकारी विभाग आणि प्राधिकरणांकडून कर्मचाऱ्यांची मागणी केली होती. यात न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचाही समावेश होता, असा दावा करत राज्य निवडणूक आयोगानं आपलं प्रतिज्ञापत्र सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलंय. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर दोन आठवड्यांनी सुनावणी होणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाची भूमिका : या प्रकरणी राज्य निवडणूक आयोगाचे उपसचिव के. सुर्यकृष्णमूर्ती यांनी आपलं प्रतिज्ञापत्र कोर्टात सादर केलं. त्यात त्यांनी नमूद केलंय की, "पालिका निवडणुकीत कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडं विशेष अधिकार आहेत. त्यात म्हटलंय की, सर्वोच्च न्यायालयानं 'किशनसिंग तोमर विरुद्ध अहमदाबाद महानगरपालिका' खटल्यात दिलेल्या आदेशांनुसार, राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार त्यांच्या कार्यक्षेत्रात केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांइतकेच व्यापक आहेत. मुक्त निवडणुकीसाठी आयोग आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून आदेश देऊ शकतं," असा दावा यातून करण्यात आलाय.
काय आहे प्रकरण : मुंबई महापालिका निवडणुकीत जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून काम करणाऱ्या महापालिका आयुक्तांनी मुंबईतील सर्व कनिष्ठ न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना निवडणूक ड्युटीवर रुजू होण्याचे आदेश देत 22 डिसेंबर 2025 रोजी पत्र पाठवलं होत. मुंबई उच्च न्यायालयानं यासंदर्भात गंभीर दखल घेत सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली. त्यानंतर रातोरात या आदेशांना स्थगिती दिली होती. मुंबई उच्च न्यायालयानं पालिका आयुक्तांच्या अधिकारक्षेत्रावर बोट ठेवत जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून काम पाहणाऱ्या आयुक्तांना न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कर्तव्यावर रुजू होण्याचे आदेश कोणत्या अधिकारक्षेत्रात घेतले?, याबाबत जाब विचारत स्पष्टीकरण मागितलं होतं.
मुख्य न्यायमूर्तींच्या निवासस्थानी रातोरात सुनावणी : या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली. रात्री 8 वाजता मुख्य न्यायमूर्तींच्या मलबार हिल येथील शासकीय निवासस्थानी एक विशेष खंडपीठ स्थापन करून सुनावणी घेतली होती. या सुनावणीत पालिका आयुक्तांच्या अधिकारक्षेत्रावर न्यायालयानं थेट बोट ठेवत याबाबत स्पष्टीकरण मागितलं. त्यावर पालिका आयुक्तांनी काढलेलं हे पत्र मागे घेऊ देण्याची विनंती पालिकेच्या वकिलांनी कोर्टाकडं केली होती. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयानं ही विनंती फेटाळून लावत जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून काम पाहणाऱ्या पालिका आयुक्तांना न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कर्तव्यावर रुजू होण्याचे आदेश कोणत्या अधिकारक्षेत्रात घेतले?, याबाबत वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश जारी केले होते.
हेही वाचा :
- सावरकर सदनला ऐतिहासिक वारसा देता येणार नसल्याची पुरातत्व विभागाची स्पष्ट भूमिका, न्यायालयातील सुनावणीत काय घडलं?
- दत्तक अपत्याला नव्या पालकांचीच जात मिळायला हवी: मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा
- पेंशन म्हणजे सरकारनं दिलेलं गिफ्ट नाही, 'या' आजारानं ग्रस्त सैनिकांनाही आता दिव्यांग पेंशन योजनेचा लाभ मिळणार