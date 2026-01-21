निरपेक्ष भावनेनं कागलमध्ये आम्ही एकत्र, मंडलिकांना एकटं पाडायचा प्रयत्न नाही - हसन मुश्रीफ
कोल्हापुरातील कागल मतदारसंघात राष्ट्रवादी आणि भाजपाच्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती उमेदवारी घोषणेनंतर बुधवारी (21 जानेवारी) मंत्री हसन मुश्रीफ पत्रकारांशी बोलत होते.
कोल्हापूर : "जिल्ह्यातील आणि तालुक्यातील राहिलेली विकास काम पूर्ण करण्यासाठी आम्ही निरपेक्ष भावनेनं एकत्र आलो आहोत, आम्ही तिघांनी एकत्र येऊन आघाडी केलेली आहे. त्यात महायुतीचा सभापती महायुतीचा होईल, मी आणि समरजित घाटगे एकत्र आलेलं माजी खासदार संजय मंडलिक यांना आवडलं नाही. या आघाडीसाठी त्यांनी कुठंही भाष्य केलेलं नाही. त्यांना एकटं पडायचा कुठंही प्रयत्न झालेला नाही. कोल्हापुरातील गडहिंग्लज आणि चंदगडमध्ये दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येणार आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या घड्याळ चिन्हावरच हे उमेदवार निवडणूक लढणार आहेत," अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. कोल्हापुरातील कागल मतदारसंघात राष्ट्रवादी आणि भाजपाच्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती उमेदवारी घोषणेनंतर बुधवारी (21 जानेवारी) मंत्री हसन मुश्रीफ पत्रकारांशी बोलत होते.
जिल्हा परिषद निवडणूक झाल्यानंतर भाजपा प्रवेश - समरजीत घाटगे : "नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका निवडणूक निकालानंतर आम्ही जाहीर केलं होतं की, आता जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसाठी एकत्र येणार आहे. राज्यात पहिल्यांदाच कागलमध्ये जागा वाटप यशस्वी झालं, असं जिल्ह्यात कुठंही झालं नाही. तालुक्यातील 6 जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती 12 या सर्व जागा आम्ही जिंकू, जिल्हा परिषदेच्या एकाजागेपेक्षा 8 भाजपाचे उमेदवार आहेत, हे उमेदवार विजयी होणं महत्वाचं आहे. माझ्या भाजपा प्रवेशाबद्दल वरिष्ठ नेते मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी चर्चा झाली आहे. मी काही छोटा कार्यकर्ता नाही. हा प्रवेश मोठ्या प्रमाणातच होणार आहे. त्यामुळं जिल्हा परिषद निवडणूक झाल्यानंतर भाजपा प्रवेश होईल. मी अजून अधिकृत भाजपा प्रवेश केला नाही तरीही माझ्या उमेदवारांना एबी मिळत आहेत, ही मोठी गोष्ट आहे," असं शाहू समूहाचे प्रमुख समरजीत घाटगे यांनी यावेळी सांगितलं.
कागलमध्ये पहिल्यांदाच तीन गट एकत्र : गटातटाच्या राजकारणासाठी कागल तालुका राज्यात प्रसिद्ध आहे. मात्र यंदा पहिल्यांदाच तालुक्यातील प्रमुख तीनही गट एकत्र येत आहेत, राष्ट्रवादीच्या वाट्याला तालुक्यातील तीन जिल्हा परिषद मतदार संघ आले आहेत तर भाजपाकडून दोन तर कागलच्या शाहू समूहाचे प्रमुख समरजीतसिंह घाटगे यांच्या गटाला एक जागा देण्यात आली आहे. तालुक्यातील बारा पंचायत समिती पैकी प्रत्येकी चार अशा जागांची विभागणी करण्यात आली असून विरोधात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना तगडे आव्हान उभे करणार असल्यानं कागलच्या या आखाड्यात होणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीकडं आता जिल्ह्याचे लक्ष लागलं आहे.
