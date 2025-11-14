... अन्यथा स्वबळावर निवडणूक लढविण्याची आमची तयारी, आरपीआयच्या कार्यकारिणी बैठकीत रामदास आठवलेंचा भाजपाला इशारा

Bihar Election Results 2025

RPI leader Ramdas Athawale
आरपीआयचे नेते रामदास आठवले (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 14, 2025 at 9:50 AM IST

मुंबई - आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी महायुती आणि महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष देखील निवडणुकीच्या जोरदार तयारीला लागले आहेत. एकीकडे अनेक पक्षांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत स्वबळावर निवडणूक लढविण्याचे संकेत दिले आहेत, तर दुसरीकडे महायुती आणि महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष हे आपल्याला अधिकाधिक जागा कशा मिळतील, यावर भर देताना पाहायला मिळत आहे. दरम्यान, आगामी निवडणुकासाठी आम्ही भाजपासोबत आहोत. मात्र आम्हाला जर मनासारख्या जागा नाही मिळाल्या तर आम्ही स्वबळावर निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत आहोत, असा इशारा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी दिलाय. गुरुवारी रिपब्लिकन पक्षाच्या महाराष्ट्र राज्य कार्यकारिणीची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर रामदास आठवलेंनी माध्यमांशी संवाद साधला, त्यावेळी ते बोलत होते.

कार्यकर्त्यांनी निवडणूक जिंकण्यासाठी प्रयत्न करावेत : दरम्यान, रिपब्लिकन पक्षाच्या महाराष्ट्र राज्य कार्यकारिणीची महत्त्वपूर्ण बैठक मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा झाली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, मुंबई महापालिका निवडणुकीत जागा वाटप आणि रिपब्लिकन पक्षाचा महायुती सरकारमधील सहभाग, निवडणूक कोणत्या जिल्ह्यात महायुतीसोबत लढवायची आणि कोणत्या जिल्ह्यात स्वबळावर निवडणूक लढवायची आदी विषयावर बैठकीत चर्चा झाली. दरम्यान, निवडणुकीच्या धरतीवर कार्यकारिणी बैठक पार पडली. या बैठकीला अनेक जिल्ह्यांतील प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. आम्ही भाजपासोबत आहोत. पण कर्म, धर्म, संयोगाने जर भाजपाने आम्हाला ज्या जागा हव्या आहेत, त्या दिल्या नाहीत तर मग कार्यकर्त्यांनी निवडणूक जिंकण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असा सूचना आम्ही कार्यकर्त्यांना दिल्या आहेत, अशी माहिती रिपाइंचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अविनाश महातेकर यांनी दिली आहे.

समन्वय समितीच्या बैठकीला बोलवावे : दुसरीकडे मुंबईसह आमची राज्यातदेखील ताकद आहे. त्यामुळं स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक किंवा मुंबई महापालिका निवडणुकीत आमची जेवढ्या जागांची मागणी आहे, तेवढ्या जागा भाजपाने द्याव्यात, अन्यथा आम्ही काही ठिकाणी स्वबळावर निवडणूक लढवू, असं रामदास आठवलेंनी म्हटले आहे. विशेष म्हणजे महायुती सरकारमध्ये आमचा सहभाग आहे. पण प्रत्येक मंगळवारी महायुतीच्या समन्वय समितीची जी बैठक होते. त्या बैठकीला रिपब्लिकन पक्षाला आमंत्रित केले जात नाही. त्यामुळं आम्हालासुद्धा त्या बैठकीला बोलावण्यात यावे, यासाठी मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार असल्याचे रामदास आठवले यांनी सांगितले. दरम्यान, बैठकीला रिपाइंचे महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष राजाभाऊ सरवदे, राष्ट्रीय सरचिटणीस अविनाश महातेकर, राज्य कार्याध्यक्ष बाबुराव कदम, राज्य सरचिटणीस गौतम सोनवणे, मुंबई अध्यक्ष सिद्धार्थ कासारे आदी उपस्थित होते.

TAGGED:

RAMDAS ATHAWALE WARNS
BJP
LOCAL BODY ELECTION
रामदास आठवले
RPI EXECUTIVE MEETING

