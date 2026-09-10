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आंदोलकांवरील गुन्हे समाजाला सहन करावे लागतील, मुंबईला जाणारच; मनोज जरांगे पाटील यांचा निर्धार, अमृता फडणवीस यांनाही दिलं चोख उत्तर

मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारवर हल्लाबोल केलाय. आंदोलकांवरील गुन्हे समाज सहन करणार नाही असं ते म्हणालेत.

मनोज जरांगे पाटील
मनोज जरांगे पाटील (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 10, 2026 at 2:17 PM IST

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जालना - मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी अंतरवाली सराटी येथे आंदोलन करणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलकांवर गुन्हे दाखल होत असल्याच्या मुद्द्यावरून सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. “आपलं आपल्याला मिळत नाही. सरकार जाणूनबुजून हे करत आहे,” असा आरोप जरांगे यांनी केला. जात प्रमाणपत्रासाठी आयोजित करण्यात येणाऱ्या शिबिरांवरही जरांगे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. “ही शिबिरे केवळ आंदोलनापुरती राबवली जात आहेत की आणखी काही उद्देश आहे? मिळालेलं जात प्रमाणपत्र रद्द करण्यासाठी काही जणांच्या सल्ल्याने ही शिबिरे ठेवली आहेत का, हे पाहू,” असं ते म्हणाले.


अमृता फडणवीस यांच्या निमंत्रणावर जरांगे यांचे उत्तर - अमृता फडणवीस यांनी भाऊबीजेला जेवणासाठी येण्याचं निमंत्रण दिल्याबाबत विचारलं असता जरांगे यांनी भावनिक प्रतिक्रिया दिली. “ताईंनी सांगितलं की भाऊबीजेच्यावेळी जेवायला जाऊ. सध्या आंदोलन सुरू आहे. बहिणीने तेवढं तरी बारकाईने बघावं. आज मी लढाईच्या मैदानात आहे. मायेची भावना ताईंनी आमच्या बाजूने ठेवावी,” असं जरांगे म्हणाले. “भाऊबीजेच्यावेळी साडी-चोळी घेऊन जातो. सध्या जेवण्याची वेळ नाही. शिकारीच्या वेळेला जेवण्याची वेळ नसते. आज भाऊ संकटात आहे,” असंही त्यांनी म्हटलं.


शिष्टमंडळावरून सरकारला टोला - सरकारकडून शिष्टमंडळ पाठवण्याच्या चर्चेवरही जरांगे यांनी भूमिका स्पष्ट केली. “तीन वर्षांत मी कुणाचीही वाट बघितली नाही. मी माझ्या जीवावर आंदोलन करतो. यायचं असेल तर या. मुंबईत आम्ही जाणारच,” असा इशारा त्यांनी दिला. मुंबई आंदोलनाची तारीख 12 तारखेला जाहीर करणार असल्याचंही जरांगे यांनी सांगितलं. सरकारला मार्गदर्शकांचे मार्गदर्शन गरजेचे आहे, त्यातून चांगला तोडगा निघू शकतो, असंही ते म्हणाले.

भाषेवरून जरांगे आक्रमक - आपल्या वक्तव्यांच्या भाषेवर होणाऱ्या टीकेलाही जरांगे यांनी प्रत्युत्तर दिलं. “तीन वर्षे मी एकनाथ शिंदेंना चांगलं बोललो. शिरसाट यांच्यामुळे एकनाथ शिंदे आणि माझे संबंध खराब झाले. जशी व्यक्ती तशी प्रवृत्ती, त्यामुळे तसे शब्द वापरावे लागतात,” असं ते म्हणाले. “मी पक्षाच्या बाजूने नाही, जातीच्या बाजूने बोलणार. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी चूक केली, त्यामुळे मी बोलणार,” अशी भूमिका जरांगे यांनी मांडली.

बबन तायवाडेंवरही निशाणा - ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून बबन तायवाडे यांच्यावरही जरांगे यांनी टीका केली. “कुणाला म्हणाला तो? तुम्ही नेते आहात, तर 50 टक्क्यांच्या वर गेलेले दोन टक्के यावर बोला. आपल्याला आरक्षण कसं मिळालं, तेही पाहावं,” असं ते म्हणाले. “तोही कुणबीच आहे, त्याला लाज वाटली पाहिजे. 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण गेलं, त्यावर बोला. 1994 मध्ये दिलेल्या बोगस आरक्षणावरही बोला,” असा थेट हल्लाबोल जरांगे यांनी केला. दरम्यान, पोळ्याच्या सणानिमित्त जरांगे यांनी सर्वांना शुभेच्छा दिल्या. त्यांच्या या वक्तव्यांमुळे मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार आणि आंदोलकांमधील संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

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MANOJ JARANGE PATIL
मनोज जरांगे पाटील
अमृता फडणवीस
अंतरवाली सराटी
MANOJ JARANGE PATIL

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