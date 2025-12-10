ETV Bharat / state

12 डिसेंबरला मुंबईतील काही भागात पाणीपुरवठा बंद राहणार

महापालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार, तानसा आणि वैतरणा जलवाहिन्यांवर महत्त्वाचे तांत्रिक काम करण्यात येणार आहे. त्यामुळे भविष्यात पाण्याचा पुरवठा अधिक सुरळीत आणि सुरक्षित होईल, असं महापालिकेने सांगितलं.

Water supply to some areas of Mumbai to be cut off on December 12
12 डिसेंबरला मुंबईतील काही भागात पाणीपुरवठा बंद राहणार (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 10, 2025 at 10:55 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईत पाणीकपातीला सुरुवात झालीय. आता 12 डिसेंबर रोजी सकाळी 9 वाजल्यापासून ते 13 डिसेंबर सकाळी 9 वाजेपर्यंत मुंबईतील काही भागांमध्ये पाण्याचा पुरवठा पूर्णपणे बंद राहणार आहे. मुंबईत काही भागात सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा करणारी पाईपलाईन दुरुस्ती आणि मुख्य पाईपलाईन जोडणीच्या कामामुळे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने हा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिलेल्या माहितीनुसार, तानसा आणि वैतरणा जलवाहिन्यांवर महत्त्वाचं तांत्रिक काम करण्यात येणार आहे. या कामामुळे भविष्यात पाण्याचा पुरवठा अधिक सुरळीत आणि सुरक्षित होईल, असं महापालिकेनं सांगितलं. 24 तासांची ही पाणीकपात खालील प्रमुख वॉर्ड आणि परिसरांवर परिणाम करणार आहे.

कोणते भाग होतील प्रभावित?

के/ई वॉर्ड : मरोळ, चकाला, जे. बी. नगर, एअरपोर्टजवळील परिसर
एच/ई वॉर्ड : बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी), बांद्रा पूर्व
जी/एन वॉर्ड : धारावी परिसर
इतर भाग : सीप्झ, विलेपार्ले (पूर्व), कुर्ला (पूर्व)
काही भागांमध्ये पाणीपुरवठा होत असताना पाण्याचा दाब कमी होण्याची शक्यता असल्याचीही सूचनाही महापालिकेने दिली आहे.

नागरिकांसाठी महत्त्वाची सूचना : महापालिकेने नागरिकांना पुरेसा पाणीसाठा करून ठेवण्याचं आवाहन केलं आहे. 12 तारखेच्या आधी दैनंदिन गरजांसाठी लागणारं पाणी साठवून ठेवावं आणि कामाच्या कालावधीत पाण्याचा वापर शक्य तितका मर्यादित ठेवावा, असं आवाहन महापालिकेने केले आहे.

कामाचा उद्देश काय? : पाईपलाईन जोडणीचे हे काम पूर्ण झाल्यावर शहराच्या जलपुरवठा व्यवस्थेत सुधारणा होणार असून, भविष्यातील अडचणी कमी होतील, असं प्रशासनाने स्पष्ट केलं आहे. पाणीकपात तात्पुरती असली तरी या कामाचा फायदा दीर्घकालीन असेल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.

25 प्रशासकीय विभागांपैकी 17 विभागांमध्ये पाणीकपात होती : याआधी 8 डिसेंबर रोजी सकाळपासून 9 डिसेंबरच्या रात्रीपर्यंत 15 टक्के पाणीकपात करण्यात आली होती. तानसा धरणातून भांडुप जलशुद्धीकरण केंद्राला पाणीपुरवठा करणारी जलवाहिनी बदलण्याचं काम मुंबई महापालिकेनं हाती घेतल्यानंतर येथील पाणीपुरवठ्यावर परिणाम झाला होता. त्यावेळी मुंबईतील एकूण 25 प्रशासकीय विभागांपैकी 17 विभागांमध्ये ही पाणीकपात लागू करण्यात आली होती. ती जलवाहिनी जुनी झाली होती. त्यामुळे भविष्यातील दक्षता म्हणून ती बदलण्यात आली. आताही पाणीकपातीच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेकडून नागरिकांना महत्त्वाच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

TAGGED:

WATER SUPPLY
MUMBAI WATER
मुंबईतील पाणीपुरवठा
MUMBAI WATER SUPPLY CUT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.