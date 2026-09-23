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पावसाळा संपत आला तरी पाणीटंचाई कायम; राज्यातील 770 गावे, 34,378 वाड्यांना 479 टँकरद्वारे पाणीपुरवठा

पावसाळा अंतिम टप्प्यात असतानाही राज्यातील 770 गावे आणि 34,378 वाड्यांना 479 टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू असून अहिल्यानगरमध्ये सर्वाधिक टँकरची गरज आहे.

टँकरने पाणीपुरवठा
टँकरने पाणीपुरवठा (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 23, 2026 at 3:24 PM IST

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मुंबई : पावसाळा अंतिम टप्प्यात आला असतानाही राज्यातील अनेक गावांची पाण्यासाठीची भटकंती थांबलेली नाही. राज्यातील 418 गावे आणि 34,378 वाड्यांना तब्बल 479 टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. विशेष म्हणजे, मागील आठवड्याच्या तुलनेत टँकरची मागणी वाढली आहे. पाऊस सुरू असतानाही शेकडो गावांना टँकरच्या पाण्यावर अवलंबून राहावं लागत असल्यानं ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठ्याचं वास्तव पुन्हा समोर आलं आहे.



टँकरने पाणीपुरवठा : राज्यात पावसाने यंदा दडी मारल्यानं दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शासनाकडून यावर उपाययोजना आखण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांसह राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्री, आमदारांना शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. दुसरीकडं मुबलक पाऊस न झाल्यानं ग्रामीण भागांत आतापासून पाणीटंचाईचा सामना सहन करावा लागत आहे. सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात 362 गावे आणि 1,568 वाड्यांना 479 टँकरने पाणीपुरवठा केला जात होता. मात्र, तिसऱ्या आठवड्यात टँकरवर अवलंबून असलेल्या गावांची, वाड्यांची संख्या वाढली आहे. टँकरची संख्या 68 ने वाढून 479 वर पोहोचली आहे.



अहिल्यानगरमध्ये सर्वाधिक टँकर : पाणीटंचाईची सर्वाधिक झळ अहिल्यानगर जिल्ह्याला बसत आहे. जिल्ह्यातील 111 गावे आणि 599 हून अधिक वाड्यांना 118 टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. सरकारी आणि खासगी टँकरच्या माध्यमातून नागरिकांची तहान भागविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा, सांगली, सोलापूर आणि पुणे जिल्ह्यांतील काही गावांनाही अद्याप टँकरवर अवलंबून राहावं लागत आहे. सातारा जिल्ह्यात 42 गावे आणि 280 वाड्या, सांगलीत 26 गावे आणि सुमारे 170 वाड्या, तर सोलापूरमध्ये 77 गावे आणि 338 वाड्यांना टँकरनं पाणीपुरवठा केला जात आहे.



मराठवाड्यातही पाण्यासाठी टँकर : मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड आणि धाराशिव जिल्ह्यांमध्येही पाणी टंचाई कायम आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 66 गावे आणि 14 वाड्या, जालन्यात 12 गावे आणि 9 वाड्या, तर बीडमध्ये 56 गावे आणि 68 वाड्यांना टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. विशेष म्हणजे, बीडमध्ये मागील आठवड्याच्या तुलनेत टँकरवर अवलंबून असलेल्या गावांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळं पावसाळा संपत असतानाही मराठवाड्यातील काही भागांमध्ये पाणीटंचाईचे संकट कायम असल्याचं चित्र आहे.


नाशिकमध्येही 18 गावांना टँकर : उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यातील 18 गावे आणि 37 वाड्यांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. मात्र, धुळे, नंदुरबार आणि जळगाव या जिल्ह्यांत सध्या टँकरची नोंद नाही.



कोकण आणि विदर्भात दिलासा : कोकणातील ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, पालघर आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांत सध्या टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याची नोंद नाही. विदर्भातील अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ, नागपूर, वर्धा, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्येही टँकरची नोंद झालेली नाही.

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TAGGED:

MONSOON
टँकरद्वारे पाणीपुरवठा
TANKERS
पाणीटंचाई
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