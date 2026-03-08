ETV Bharat / state

मुंबईकरांनो पाणी जरा जपून वापरा! 'या' भागात 'या' दिवशी पाणीपुरवठा राहणार बंद

जलवाहिनीच्या कामामुळं मुंबईतील ‘पी पूर्व’ व ‘पी दक्षिण’ विभागातील काही परिसरात पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे.

फाईल फोटो - मुंबई पालिका इमारत आणि पाणीपुरवठा (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 8, 2026 at 3:18 PM IST

2 Min Read
मुंबई - मुंबईकरांसाठी अतिशय महत्त्वाची बातमी आहे. जलवाहिनीच्या कामामुळं ‘पी पूर्व’ व ‘पी दक्षिण’ विभागातील काही परिसरात मंगळवारी 10 मार्च 2026 रोजी सकाळी 9 वाजेपासून बुधवारी 11 मार्च 2026 रोजी सकाळी 9 वाजेदरम्यान पाणीपुरवठा बंद राहणार असून, काही भागात कमी दाबानं पाणीपुरवठा होणार असल्याचे महानगरपालिका प्रशासनाने पत्रकाद्वारे कळवलं आहे.

24 तासांच्या दुरूस्ती कालावधीत नागरिकांनी पाणी जपून व काटकसरीनं वापरावं असं आवाहन महानगरपालिका प्रशासनानं केलं आहे.

गोरेगाव (पूर्व) येथील दादासाहेब फाळके चित्रनगरी मार्गावरील उड्डाणपुलाच्या पोहोच रस्ता भागात येणाऱया 750 मिलीमीटर व्यासाच्या वळवण्यात आलेल्या जलवाहिनीच्या छेद जोडणीचे काम मंगळवार दिनांक 10 मार्च 2026 रोजी सकाळी 9 वाजेपासून बुधवार दिनांक 11 मार्च 2026 रोजी सकाळी 9 वाजेदरम्यान हाती घेण्यात येणार आहे.

या 24 तासांच्या कालावधीत ‘पी पूर्व’ आणि ‘पी दक्षिण’ विभागातील काही परिसरांचा पाणीपुरवठा पूर्णत: तर काही ठिकाणी अंशत: बंद राहणार आहे. दुरुस्ती कामाच्या प्रत्यक्ष कालावधीत ‘पी पूर्व’ आणि ‘पी दक्षिण’ विभागातील खालील परिसरांमध्ये पाणीपुरवठा बंद, तर काही परिसरांमध्ये कमी दाबाने पाणीपुरवठा होणार आहे.

विभाग परिसर -

पी पूर्व विभाग : शिवशाही प्रकल्प (नियमित पाणीपुरवठ्याची वेळ - रात्री 11.45 ते पहाटे 05.45) पाणीपुरवठा बंद राहील.

पी पूर्व विभाग : श्रीकृष्ण नगर, इंदिरा गांधी संशोधन संस्था (नियमित पाणीपुरवठ्याची वेळ - मध्यरात्री 03.30 ते सकाळी 09.00) पाणीपुरवठा बंद राहील.

पी दक्षिण विभाग : सॅटेलाईट टॉवर, संतोष नगर, माळी नगर, हबळे पाडा, उमरशेट पाडा, नगरमोडे पाडा, सुनील मैदान, फिल्म सिटी मार्गालगतचा परिसर (नियमित पाणीपुरवठ्याची वेळ - रात्री 12.00 ते मध्यरात्री नंतर 03.00) पाणीपुरवठा बंद राहील.

पी दक्षिण विभाग : मोहन गोखले मार्ग, कृष्णा वाटिका मार्ग, साई मार्ग व आर्य भास्कर मार्ग (नियमित पाणीपुरवठ्याची वेळ - रात्री 12.00 ते मध्यरात्री 03.00) कमी दाबाने पाणीपुरवठा.

अशावेळी संबंधित परिसरातील नागरिकांनी खबरदारी घेत पाणीपुरवठा बंद होण्याच्या आदल्या दिवशी आवश्यकतेनुसार पाण्याचा साठा करून ठेवावा. याचबरोबर पाणीपुरवठा बंद असलेल्या कालावधीत पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा, असे आवाहन महानगरपालिका प्रशासनाने केले आहे.

महत्त्वाची बाब म्हणजे, जलवाहिनीच्या कामानंतर पुढील काही दिवस गढूळ पाणीपुरवठा होण्याची शक्यता आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून नागरिकांनी पाणी गाळून व उकळून प्यावे तसेच महानगरपालिकेस सहकार्य करावे, असे आवाहन बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

