मान्सून आला तरीही बीडकरांची तहान कायम, टँकरद्वारे पुरवठा, पाण्यासाठी माणसांसह जनावरांचेही हाल
पाण्यासाठीचा संघर्ष हा बीडकरांच्या पाचवीलाच पुजला आहे. बीडकरांना ऐन पावसाळ्यातही पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. पाऊस नसल्याने बीडकरांचे प्रचंड हाल होत आहेत.
Published : July 19, 2026 at 12:02 PM IST
बीड : बीडमध्ये मान्सून दाखल झाला. काही ठिकाणी पाऊसही बरसला. मात्र बीडकरांची पाण्यासाठीची परवड यंदाही कायम आहे. बीडकरांसाठी पाण्यासाठीचा संघर्ष काही आजचा नाही. बीड जिल्ह्याची तहान अजूनही भागलेली नाही. त्यामुळे जिल्ह्याला टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. आजही तब्बल 95 अधिग्रहण विहिरीच्या माध्यमातून गाव गाड्यात 66 टँकरद्वारे पाणी पुरवलं जात आहे. गेल्या वर्षी याच काळात धरणं भरू लागली होती. मात्र यंदा चित्र उलट आहे. अल निनोच्या परिणामामुळे पुढील काळात दुष्काळाची भीती अधिक गडद झाली आहे. येत्या 8 दिवसात बीड जिल्ह्यात पाऊस न पडल्यास पाण्याचा प्रश्न भीषण होण्याची शक्यता आहे. या संभाव्य पाणीटंचाईबाबत जिल्ह्यातील काही महिलांनी ईटीव्ही भारतला प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांचं नक्की म्हणणं काय आहे? हे जाणून घेऊयात.
जनावरांना देखील पिण्यासाठी पाणी नाही : "आमच्या गावाची परिस्थिती अत्यंत बिकट झालेली आहे. जनावरांना देखील पिण्यासाठी पाणी नाही. टँकरने पाणी येतं ते अंघोळीसाठी वापरतो. अडचण आल्यास तेच पाणी प्यावं लागतं. खतं, बी-बियाणे घेतलं आणि पेरणी केली. सगळे पैसे त्यातच घातले. पांडुरंगाची चरणी हीच मागणी आहे की भरपूर पाऊस पडू दे. जे पाणी येत आहे तेही गढुळ आहे. जनावरांसाठी चारा द्यावा, ही आमची मागणी आहे", असं मोरेवाडीतील कांताबाई घोगरे म्हणाल्या.
आमची बिकट परिस्थिती : "आमच्या गावाला पाणी मिळत नाही. 3-3 दिवस अंघोळ करता येत नाही. पिण्यासाठी तर पाणी नाहीच. गुरांसाठी देखील पाणी मिळत नाही. बाजरी उडीद मूग सोयाबीन पेरणी केली आहे. मात्र ते पाऊस नसल्याने उगवले नाहीत. 7 दिवसांत टँकरचे पाणी येतं. ते पाणी कधी विहिरीचं असतं तर कधी तलावाचं असतं. आमची बिकट परिस्थिती चालली आहे. आम्हाला वाटतं शासनाने मदत करावी. माणसांसाठी काही मदत पाठवा आणि जनावरांसाठी देखील चारा पाठवा" अशी मागणी मोरेवाडीतील अनिताबाई घोगरे यांच्याकडून करण्यात आली आहे.
बीडकरांना पावसाची प्रतिक्षा : दरम्यान बीडमधील 9 प्रमुख नद्या आणि 173 प्रकल्पाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील नागरिकांना पिण्यासाठी आाणि शेतीसाठी पाण्याचा पुरवठा केला जातो. मात्र यावर्षी पावसाने दांडी मारल्याने ज्या खळखळ वाहणाऱ्या नद्या आहेत त्या कोरड्या असल्याचं पाहायला मिळत आहे. बीड शहराची जीवनवाहिनी म्हणून ओळखली जाणारी बिंदुसरा नदी कोरडी ठाक पडल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे आता बीडकरांचं लक्ष हे पावसाकड लागून राहिलं आहे.
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