पिंपरी-चिंचवडवर पाणी कपातीचं संकट;पवना धरणातील पाणीसाठा फक्त 20 टक्क्यांवर; शहरात पाणी कपातीची शक्यता
पवना व आंद्रा धरणांतील पाणीसाठा अनुक्रमे 20 व 29 टक्क्यांवर आल्यानं पिंपरी-चिंचवडमध्ये 15 टक्के पाणी कपातीची शक्यता वाढली असून प्रशासन सतर्क झाले आहे.
Published : June 17, 2026 at 3:43 PM IST
पिंपरी-चिंचवड : पिंपरी-चिंचवड शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांतील पाणीसाठा धोकादायक पातळीपर्यंत घसरल्यानं शहरावर पाणी कपातीचं मोठं संकट निर्माण झालं आहे. यंदा मान्सूनचं आगमन लांबल्यानं आणि अपेक्षित पाऊस न झाल्यानं पवना व आंद्रा धरणांतील पाणीसाठ्यात मोठी घट झाली आहे. सध्या पवना धरणातील पाणीसाठा केवळ 20 टक्क्यांवर तर आंद्रा धरणातील पाणीसाठा 29 टक्क्यांवर आला आहे. त्यामुळं आगामी काळात शहराच्या पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
15 टक्के पाणी कपात : या पार्श्वभूमीवर पाटबंधारे विभागानं पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला 15 टक्के पाणी कपात करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. परिस्थितीची गंभीरता लक्षात घेऊन महापालिका प्रशासनानं पाणी बचतीसाठी विविध उपाययोजना राबवण्यास सुरुवात केली आहे. नागरिकांनी पाण्याचा वापर अत्यंत जपून करावा आणि पाण्याचा अपव्यय टाळावा, असं आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आलं आहे.
नागरिकांमध्ये संभाव्य पाणी कपातीबाबत चिंता : पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी धरणांतील पाणीसाठा आणि शहरातील पाण्याच्या वापराचा सातत्यानं आढावा घेत आहेत. पुढील पंधरा दिवसांतील पावसाची स्थिती आणि उपलब्ध पाणीसाठा लक्षात घेऊन शहरातील पाणी कपातीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाऊ शकतो. त्यामुळं नागरिकांमध्ये संभाव्य पाणी कपातीबाबत चिंता व्यक्त होत आहे.
पाण्याचा अनावश्यक अपव्यय करणाऱ्या आस्थापनांवर कारवाई : दरम्यान, शहरात पाणीटंचाईची परिस्थिती अधिक गंभीर होऊ नये, यासाठी महापौर रवी लांडगे यांनी प्रशासनाला तातडीनं कठोर उपाययोजना राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार शहरातील सर्व जलतरण तलाव बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच वाहन धुणं, मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा वापर करणारी वॉशिंग सेंटर्स आणि पाण्याचा अनावश्यक अपव्यय करणाऱ्या आस्थापनांवर कारवाई करण्याचे निर्देशही प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
पाणी बचत ही नागरिकांची जबाबदारी : महापौरांनी स्पष्ट केलं की, "पाण्याचा गैरवापर करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था किंवा व्यावसायिकांवर कोणतीही दया दाखवली जाणार नाही. पाणी बचत ही सध्या प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी असून नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. आवश्यक असल्यास संबंधितांविरोधात गुन्हेही दाखल करण्यात येतील," असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
पर्यायी उपाययोजना तयार : याशिवाय, शहरातील काही भागांमध्ये पाणीपुरवठा कमी झाला किंवा पूर्णपणे बंद झाला, तर अशा भागांमध्ये महापालिकेमार्फत टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येणार असल्याची माहिती महापौरांनी दिली. नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याचा तुटवडा जाणवू नये, यासाठी प्रशासनानं पर्यायी उपाययोजना तयार ठेवल्या आहेत. एकूणच, धरणांतील घटता पाणीसाठा आणि लांबलेला पाऊस यामुळं पिंपरी-चिंचवड शहरासमोर पाणी व्यवस्थापनाचं मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे. त्यामुळं नागरिकांनीही जबाबदारीनं पाण्याचा वापर करून प्रशासनाला सहकार्य करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
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