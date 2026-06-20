पावसानं दडी मारल्यानं बळीराजा चिंतेत; जायकवाडीत 28 टक्केच जलसाठा शिल्लक
पावसाने दडी मारल्यानं राज्यातील अनेक भागात पेरण्या खोळंबल्या आहेत. त्यामुळं पिण्याच्या पाण्यासोबतच शेतीच्या सिंचनाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
Published : June 20, 2026 at 7:12 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : हवामान विभागानं कमी पावसाची शक्यता वर्तवल्यानंतर जायकवाडीसह मराठवाड्यातील सर्व धरणांमधील पाणीसाठा पिण्यासाठी राखीव ठेवण्याचे निर्देश जलसंपदा विभागाला देण्यात आले आहेत. पुढील आदेश येईपर्यंत शेतीसाठी धरणांतून पाणी सोडण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. दरम्यान, जायकवाडी धरणातील उर्वरित 28 टक्के पाणीसाठा जपून ठेवणे हे प्रशासनासमोरील मोठे आव्हान ठरणार आहे.
‘पाऊस कधी पडणार?’ : सध्या पावसाच्या विलंबामुळं आणि यंदा दुष्काळ पडण्याची शक्यता वर्तवली जात असल्यानं मराठवाड्यातील जलस्थिती चिंताजनक बनली आहे. दुसरीकडं, शेतकरी पावसाच्या प्रतीक्षेत आकाशाकडं डोळे लावून बसले आहेत. कृषी विभागाने योग्यवेळी पेरणी करण्याचे निर्देश दिल्याने ‘पाऊस कधी पडणार?’ हा प्रश्न सर्वांनाच पडला आहे.
मराठवाड्यातील धरणांची स्थिती चिंताजनक : मराठवाड्यातील पाण्याची स्थिती सध्या चिंताजनक मानली जात आहे. पावसाळा सुरू होऊन अनेक दिवस उलटले असले तरी पावसाचं आगमन अद्याप झालं नाही. एल निनोच्या प्रभावामुळं मान्सूनवर परिणाम होत असल्याचं मत अभ्यासकांनी व्यक्त केलं असून, पावसासाठी आणखी एक आठवडा प्रतीक्षा करावी लागू शकते. काही वर्षांपूर्वी ‘मराठवाडा म्हणजे दुष्काळवाडा’ अशी म्हण चर्चेत आली होती. त्यानंतर निसर्गाची कृपादृष्टी झाल्यामुळं परिस्थिती सुधारली आणि समाधानकारक पाऊस झाला. मात्र, यंदा पुन्हा एकदा पाणीटंचाईचं संकट निर्माण होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. विभागातील धरणांमध्ये मर्यादित पाणीसाठा असल्यानं चिंता वाढली आहे.
किती जलसाठा उपयुक्त? : मराठवाड्यातील प्रमुख 11 मोठ्या धरणांमध्ये सध्या 34.40 टक्के उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. विभागातील एकूण 229 मोठे, मध्यम आणि लघु प्रकल्पांमध्ये 27.83 टक्के उपयुक्त जलसाठा आहे.
- 11 मोठी धरणे : 34.40 टक्के साठा 81
- मध्यम प्रकल्प : 22.13 टक्के साठा 804
- लघु प्रकल्प : 20.14 टक्के साठा
जायकवाडी धरणात 28 टक्के पाणी शिल्लक : येलदरी धरणात सर्वाधिक 53.82 टक्के जलसाठा असून सीना-कोळेगाव धरणात केवळ 4.44 टक्के पाणी शिल्लक आहे. तर जायकवाडी धरणात 28 टक्के इतका जलसाठा शिल्लक राहिला आहे.
पावसाअभावी पेरण्या रखडल्या : मराठवाड्यात पावसाच्या आगमनाकडं शेतकऱ्यांचे डोळे लागले आहेत. जूनचा तिसरा आठवडा सुरू झाला असला तरी अद्याप समाधानकारक पाऊस झालेला नाही. परिणामी, खरीप हंगामातील पेरण्या रखडल्या असून शेतकरी चिंतेत आहेत.
कधी करावी पेरणी करावी? : सोयाबीन, कापूस, मका आणि तूर यांसारख्या पिकांच्या पेरणीसाठी आवश्यक ओलावा जमिनीत उपलब्ध नसल्यानं अनेक शेतांमध्ये मशागतीची कामे पूर्ण होऊनही पेरणी झालेली नाही. घाईघाईने पेरणी केल्यास उगवण न होण्याचा आणि दुबार पेरणीचे संकट ओढवण्याचा धोका असल्यानं शेतकरी सावध भूमिका घेत आहेत. मान्सूनच्या विलंबाचा परिणाम जलसाठ्यांवरही दिसून येत असून पिण्याच्या पाण्यासह शेतीसाठीच्या पाण्याची चिंता वाढू लागली आहे. कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना घाईघाईने पेरणी न करण्याचा सल्ला दिला आहे. पुरेसा पाऊस पडून जमिनीत आवश्यक ओलावा निर्माण झाल्यानंतरच पेरणी करावी, असं आवाहन करण्यात आलं आहे. "पावसाळा उशिरा सुरू झाल्यानं शेतकऱ्यांनी घाई न करता किमान 100 मिलिमीटर पाऊस झाल्यानंतर आणि जमिनीतील ओलावा लक्षात घेऊनच पेरणी करावी," असं मत जिल्हा कृषी अधिकारी दीपक गवळी यांनी व्यक्त केलं.
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