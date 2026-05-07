ETV Bharat / state

मुक्या जीवांसाठी जलसेवा; अमरावतीत निसर्गप्रेमींचं मानवतावादी कार्य

निसर्ग, पशुपक्षी आणि जंगल संवर्धनासाठी त्यांनी केलेल्या कार्यामुळं आता महापालिका प्रशासनाची ही साथ या अभियानाला मिळत आहे.

Water Service for Voiceless Creatures
अमरावतीत निसर्गप्रेमींचं मानवतावादी कार्य (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 7, 2026 at 5:20 PM IST

|

Updated : May 7, 2026 at 5:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अमरावती- उन्हाचा पारा दिवसेंदिवस वाढत असताना माणसांसह मुक्या प्राणी-पक्षांचेही हाल होत आहेत. अशा कठीण उन्हाळ्यात अमरावती शहरालगतच्या छत्रीतलाव आणि भानखेडा जंगल परिसरात "एक कदम मानवता की और" या संस्थेच्या माध्यमातून सुरू असलेले "पशुपक्षी दाणापाणी अभियान" सध्या अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. जंगलातील प्राणी पक्ष्यांना पाण्याची आणि खाद्याची सोय व्हावी, यासाठी गत 13 ते 14 वर्षांपासून सातत्यानं काम सुरू आहे. यावर्षी महापालिका निवडणुकीत नगरसेवक म्हणून निवडून आलेले महेश मुलचंदानी यांचा ह्या उपक्रमासाठी विशेष पुढाकार आहे. निसर्ग, पशुपक्षी आणि जंगल संवर्धनासाठी त्यांनी केलेल्या कार्यामुळं आता महापालिका प्रशासनाची ही साथ या अभियानाला मिळत आहे.

अमरावतीत निसर्गप्रेमींचं मानवतावादी कार्य (Source- ETV Bharat)

जंगलात उभारलं जलसेवेचं जाळं : छत्रीतलाव परिसरातील जंगल मार्गावर एक कदम मानवता की और संस्थेच्या वतीनं तब्बल 700 ते 800 जलपात्र आणि अनेक जलकुंडांची व्यवस्था करण्यात आलीय. विविध झाडांवर टांगलेली जलपात्रं, रस्त्याच्या कडेला ठेवलेली मोठे पाण्याचे डबे आणि पक्ष्यांसाठी ठेवलेले दाणे यामुळे संपूर्ण जंगल परिसरात एक वेगळीच जीवनदायी चळवळ उभी राहिली आहे. या भागात चार हापशा असून, सकाळी आणि सायंकाळी फिरायला येणारे नागरिक स्वतः त्या ‌हापशामधून पाणी भरून जलपात्रांमध्ये टाकतात. अनेक नागरिक स्वतःच्या घरातून मोठे डबे आणून या सेवेत सहभागी होत आहेत.

Water Service for Voiceless Creatures
अमरावतीत निसर्गप्रेमींचं मानवतावादी कार्य (Source- ETV Bharat)

पक्ष्यांसाठी पाणीच नव्हे तर अन्नाचीही सोय : उन्हाळ्यात जंगल ओसाड होत असल्याने पक्ष्यांना नैसर्गिक खाद्य कमी प्रमाणात उपलब्ध होतं. हे लक्षात घेऊन विविध ठिकाणी विशेष भांडी ठेवण्यात आली आहेत. त्यामध्ये ज्वारी, तांदूळ आणि इतर धान्य नागरिकांकडून टाकले जाते. यामुळे पक्ष्यांना उन्हाळ्यात पाणी आणि अन्न दोन्ही मिळत असून, जंगलातील जैव साखळी टिकून ठेवण्यास मदत होते आहे.

Water Service for Voiceless Creatures
अमरावतीत निसर्गप्रेमींचं मानवतावादी कार्य (Source- ETV Bharat)

निसर्गाचे ऋण फेडण्याची वेळ : कोरोना काळात आपल्याला निसर्गाचे महत्त्व शिकवलं. आज तापमान वाढत आहे, कारण झाडं कमी होत आहेत. प्रत्येकाने किमान दोन झाडे लावली पाहिजेत. मुक्या प्राण्यांसाठी पाण्याची व्यवस्था करणे हीच खरी मानवता आहे, असं या अभियानाचे प्रमुख महेश मूलचंदानी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना म्हणाले. लोकांनी जंगल परिसरात कचरा टाकू नये, नदी-नाल्यांमध्ये प्रदूषण करू नये. या भागात असणाऱ्या नाल्यांमध्ये अनेक जण लग्नात उरलेल्या अन्नासह घरातील कचरा आणून टाकतात. हा प्रकार छान निसर्ग परिसराला घाणेरडा बनवणारा आहे. यामुळं नागरिकांनी निसर्गात असं प्रदूषण पसरवू नये. निसर्ग जपला तरच भविष्यातील पिढ्या सुरक्षित राहतील, असं महेश मुलचंदानी म्हणाले.

Water Service for Voiceless Creatures
अमरावतीत निसर्गप्रेमींचं मानवतावादी कार्य (Source- ETV Bharat)

जंगलात अनुभवता येतो निसर्गाचा अद्भुत सहवास : अमरावती शहरापासून अगदी जवळ असलेल्या या जंगल परिसरात फिरायला येणाऱ्या नागरिकांना अनेकदा हरीण, रान डुक्कर, कोल्हे, ससे यासह विविध पक्षी पाहायला मिळतात. या जंगल परिसरात फिरणाऱ्या बिबट्यांचं अनेक नागरिकांना दर्शन घडतं. हरीण, मोर एकाच ठिकाणी पाणी प्यायला येत असल्याचे दृश्य निसर्गप्रेमींसाठी आकर्षणाचं केंद्र बनलं आहे. शहराच्या धावपळीपासून दूर शांत वातावरणात फिरताना आणि पक्ष्यांसाठी पाणी भरताना नागरिकांना मानसिक समाधानही मिळते असे या भागात राहणाऱ्या अनेकांनी सांगितलं.

पक्ष्यांसाठी पाणी भरताना मिळते मानसिक शांती : या परिसरात दररोज सायंकाळी फिरायला येऊन सायंकाळी पाच ते सात वाजेपर्यंत जंगलात विविध ठिकाणी लागलेले जलपात्रं मी भरतो. पक्ष्यांसाठी पाणी भरताना मनाला खूप समाधान मिळतं, असं या परिसरात नियमित फिरायला येणारे प्रदीप बांबल "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना म्हणाले. उन्हाळ्यात पक्ष्यांना पाणी मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे. या भागात फिरायला येणाऱ्या अनेकांची साथ आहे. पाणी आणि पक्ष्यांसाठी केलेली पाण्याची व्यवस्था खरोखर कौतुकास्पद आहे, असंदेखील प्रदीप बांबल म्हणाले.

हेही वाचाः

तामिळनाडूतील राजकारणावरुन संजय राऊत यांना आली भगतसिंह कोश्यारींची आठवण; म्हणाले, 'काही धोतरातले तर..'

'देशातील सर्व हिंदू मंदिरे हिंदूंच्या ताब्यात द्या'- विश्व हिंदू परिषदेची मागणी

Last Updated : May 7, 2026 at 5:37 PM IST

TAGGED:

WATER SERVICE
WATER SERVICE FOR VOICELESS
CREATURES HUMANITARIAN
मुक्या जीवांसाठी जलसेवा
AMRAVATI NATURE LOVERS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.