मराठवाड्याच्या पाणी प्रश्नाबाबत मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील काय म्हणाले?
मराठवाड्याच्या पाणी प्रश्नावर आणि शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. याबाबत मंत्री राधाकृ्ष्ण विखे पाटील काय म्हणाले?
Published : October 15, 2026 at 2:06 PM IST
नांदेड : राज्यातील स्थिती दिवसेंदिवस चिंताजनक होत चालली आहे.राज्य सरकारने आणखी 40 जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. त्यामुळे आता राज्यातील एकूण 358 पैकी 305 तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची परिस्थिती आहे. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. शेतकरी वर्गासमोर उभ्या ठाकलेल्या संकटावर तातडीनं पावलं उचलण्याची गरज व्यक्त होत आहे. निवडणुकांचे वातावरण किंवा आचारसंहितेचे नियम लागू असले, तरी मराठवाड्याच्या पाणी प्रश्नावर आणि शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी तातडीनं निर्णय घेणे आवश्यक आहे. अनेक कारखान्यांच्या गळीत हंगामावर आणि शेतीसाठीच्या पाण्याच्या उपलब्धतेवर याचा थेट परिणाम होत असून बहुतांश कारखाने आणि सिंचन प्रकल्पांचे नियोजन विस्कळीत झालं आहे.
या पार्श्वभूमीवर नांदेड दौऱ्यावर असताना जलसंधारण मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पाणी प्रश्नासह इतर मुद्द्यांवर सविस्तर भाष्य केलं. पाणीटंचाईच्या समस्येवर उपाययोजना सुरु असल्याचं राधाकृष्ण पाटील म्हणाले. जलसंधारण मंत्री काय काय म्हणाले? हे आपण जाणून घेऊयात.
"आढावा बैठक घेणयाबाबतीत आचारसंहिता आहे. त्यामुळे सगळ्या ठिकाणी आढावा बैठक घेता येत नाही.निवडणुकांमुळे आम्हाला अशा सूचना आलेल्या आहेत. तरी मी संपूर्ण संभाजीनगरमध्ये-मराठवाडा विभागामध्ये अशा प्रकारची आचारसंहिता आहे. तरीही आमची कार्यवाही सुरू आहे, माहिती घेतोय आम्ही. आज या सगळ्या टंचाईसदृश परिस्थितीमध्ये आज तातडीने काही उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे", असं राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले. राधाकृष्ण विखे पाटील नांदेडमध्ये उमरी इथल्या वाघल वाडा ऊस गाळपाच्या हंगाम शुभारंभच्या कार्यक्रमासाठी आले होते. या दरम्यान राधाकृ्ष्ण विखे पाटील बोलत होते.
विरोधकांवर निशाणा : "आता तातडीने पहिल्या टप्प्यात तातडीने काही शेतकऱ्यांना मदत करायची हा काय अंतिम शासनाचा निर्णय नाहीय. आता विरोधी पक्षाला प्रत्येक विषयामध्ये राजकारण करायचं असेल तर काय करू शकतो?" असं म्हणत मंत्री राधाकृ्ष्ण विखे पाटील यांनी शेतकऱ्यांना 5 हजार रुपये अग्रमी मदत म्हणून देण्याच्या मुद्द्यावरुन विरोधकांवर निशाणा साधला.
"कोणी कर्जमाफी मागितली नाही, तरी निवडणूक नसताना 36 हजार कोटींची कर्जमाफी दिली. विरोधकांनी याचं स्वागत केलं? शेवटी तत्त्वाच्या धोरणाप्रमाणे एवढी मोठी कर्जमाफी मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केली. मला वाटतं अजूनही शासनाचा अंतिम निर्णय होईल मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट सांगितलं आहे", असं राधाकृष्ण पाटील म्हणाले.
मराठा उपसमितीच्या बैठकीत काय झालं? : मराठा उपसमितीची बुधवारी बैठक झाली. या बैठकीत बहुतांश समन्वयक हजर होते आणि अतिशय चांगली चर्चा झाली. काही मतमतांतरं असतात. बराच वेळा त्यातून एकमत निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला, त्यात चांगलं यश मिळालं. शेवटी या ज्या काही प्रलंबित मागण्या आहेत. त्याबद्दल अनेक चांगल्या सूचना केल्या. दर महिन्याने 1 बैठक व्हावी, अशी अपेक्षा आहे, त्याप्रमाणे ती आपण मान्य केली, असं राधाकृ्ष्ण विखे पाटील यांनी सांगितलं.
"आर्थिक बोजा सहकारी कारखान्यांना परवडणारा नाही" : राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वात कोल्हापुरात शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरुय. राजू शेट्टींनी साखर कारखाने बंद पाडण्याचा इशारा दिलाय. यावरुनही राधाकृ्ष्ण विखे पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली.
"गाळप हंगामामध्ये एरव्ही 120-150 दिवस चालायचे, आज ८० दिवस चालणार नाहीत. कारखाने बहुतांशी चालणार सुद्धा नाहीत. त्यापेक्षाही पुढच्या वर्षी 90 टक्के कारखाने बंद राहतील, अशी परिस्थिती आहे. मला वाटतं एवढा आर्थिक बोजा सहकारी कारखान्यांना परवडणारा नाहीय. खासगी कारखान्याचं मी सांगू शकत नाही. मात्र सहकारी कारखान्यांना एवढा मोठा बोजा सहन करणे शक्य नाही", असं राधाकृ्ष्ण विखे पाटील यांनी नमूद केलं.
पाण्याचा रोटेशन सुटेल का? : कालवा समितीच्या बैठकीच्या संदर्भात आचारसंहितेबद्दल होतं. पण काल निवडणूक आयोगाकडे आपण प्रस्ताव दिलेला आहे. या बैठका तातडीने होणं गरजेचं आहे.इसापूर असेल किंवा बाकीच्या जिल्ह्यातील धरणांचा विषय आहे. आज बहुदा त्या संदर्भात स्पष्टता येईल आणि आपण निर्णय करू", अशी माहिती राधाकृ्ष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
पाणी देऊ शकू का आपण शेतीसाठी? : "मी याबाबत अधिकाऱ्यांकडून आढावा घेतो. आज मी नांदेडला आलोय, कारखान्याच्या गाळप हंगामाच्या निमित्ताने. पण या निमित्ताने या भागातील धरणांच्या पाण्याच्या उपलब्धतेचा आढावा घेऊन शेतकऱ्यांना मदत करावी लागेल, यात काही शंका नाही. आपण लवकरच निर्णय करू", अशा शब्द राधाकृ्ष्ण विखे पाटील यांनी शेतीला पाणी देण्याबाबत दिला.
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