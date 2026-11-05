नद्यांची पाणीपातळी घटली, पश्चिम महाराष्ट्रातील मगरींचा नैसर्गिक अधिवास संकटात
मगरींचं प्रजनन, जीवनमान आणि मानव वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी काय केलं पाहिजे याचा आढावा घेतलाय ईटीव्ही भारतचे प्रतिनिधी महेश कांबळे यांनी.
Published : November 5, 2026 at 1:55 PM IST|
Updated : November 5, 2026 at 2:18 PM IST
कोल्हापूर- राज्याचं वैभव असलेल्या भीमाशंकर येथे उगम पावणाऱ्या कृष्णा नदीच्या प्रमुख उपनद्या म्हणून पंचगंगा आणि वारणा नद्या ओळखल्या जातात. विस्तीर्ण पात्र, अन्नाची मुबलकता आणि अनुकूल वातावरणामुळे सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील या नदीच्या काठी मगरींचा नैसर्गिक अधिवास अनेक शतकांचा आहे. यंदा राज्याच्या अनेक भागात अल निनोच्या प्रभावानं पर्जन्यवृष्टी कमी झालीय. पाऊस कमी पडल्यानं आताच कृष्णेसारख्या राज्यातील प्रमुख नदीने तळ गाठला आहे, तर पंचगंगा प्रदूषित नदी म्हणून गणली जात आहे. वारणा नदीकाठी मानव आणि वन्यजीव संघर्ष तीव्र झाला असून, मुबलक पाण्याच्या अभावी मगरींचा अधिवास संकटात सापडला आहे. जलचर आणि भूचर अशा दोन्ही प्रकारांत मोडणाऱ्या मगरींचा अधिवास संवर्धित होण्यासाठी वनविभाग काय प्रयत्न करत आहे. मगरींचं प्रजनन, जीवनमान आणि मानव वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी काय केलं पाहिजे हे सांगणारा 'ईटीव्ही भारत'चा हा स्पेशल रिपोर्ट.
कृष्णा, पंचगंगा आणि वारणा या विस्तीर्ण नद्या : कृष्णा आणि पंचगंगेच्या संगमावर वसलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील नृसिंहवाडी येथील दत्त देवस्थान मंदिराच्या समोर अमरापुर येथे योगिनी मातेचं मंदिर आहे. या मंदिराला सुमारे 350 वर्षांचा इतिहास असून, देवीचं वाहन म्हणून मगर दगडात कोरलेली पाहायला मिळते. पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांत असणाऱ्या कृष्णा, पंचगंगा आणि वारणा या विस्तीर्ण नद्या आहेत. नदीकाठी मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असलेलं अन्न, मादी मगरीच्या प्रजननेसाठी उष्ण वातावरण आणि मुबलक पाणी यामुळं कृष्णा नदीकाठी मोठ्या प्रमाणात मगरींचा नैसर्गिक अधिवास आहे. मगर हा एक उभयचर प्राणी असला तरी तिचा 70 टक्क्यांपेक्षा जास्त वेळ तो पाण्यात असतो. मगरीला स्वतःचे तापमान नियंत्रित करण्यासाठी, पोहण्यासाठी आणि भक्ष्यापासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी बारमाही पाशवी साठ्याची गरज असते. नद्या, तलाव, दलदलीचे प्रदेश किंवा धरणांचे जलाशय हे मगरींचे मुख्य पाण्याचे स्त्रोत आहेत. पाणी सुकल्यास मगरी स्थलांतर करतात किंवा संकटात सापडतात.
नदीकाठी मगरींचं अस्तित्व अजूनही अबाधित : मगरी मांसाहारी आणि उत्कृष्ट शिकारी असतात. त्यांच्या अधिवासात मासे, बेडूक, पक्षी, कासव आणि पाणी पिण्यासाठी येणारे लहान-मोठे सस्तन प्राणी (जसे की हरणे, रानडुक्कर) मुबलक प्रमाणात असणे गरजेचे आहे. पुरेसे खाद्य असेल, तरच मगरींची संख्या त्या भागात टिकून राहते, त्याबरोबरच नैसर्गिक पाणीसाठ्यातील मृत जनावरे त्यांच्या अवशेष यादेखील मगरी खात असल्याकारणाने पाणीसाठ्याची स्वच्छता राहण्याला आणि राखण्याला देखील त्यांची मदत होते. सांगली जिल्ह्यातील कृष्णा नदी काठावरील भिलवडी, औदुंबर, अंकलखोप, ब्राह्मनाळ, भुवनेश्वरवाडी, अमनापुर, हरिपूर, म्हैशाळ, तुंग, अंकली या गावांमध्ये सर्रास नदीकाठी मगरींचं अस्तित्व अजूनही अबाधित आहे, तर कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यात वाहणाऱ्या कृष्णा नदी खोऱ्यातील खिद्रापूर, राजेपूर, अर्जुनवाडा गणेशवाडी, अकिवाट या गावाच्या हद्दीत मगरींचा वावर पाहायला मिळतो. वारणा नदीकाठी खोची, लाटवडे, भेंडवडे, भादोले, शिगाव या कोल्हापूर जिल्ह्यांतील गावांमध्ये नैसर्गिक अधिवासात गेली 50 ते 60 वर्ष मगरी आढळतात, अशी माहिती स्थानिकांनी दिली.
मादी मगरींचा प्रजनन काळ : प्रजातीचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी आणि वंशवृद्धीसाठी हे आवश्यक आहे. अधिवासात नर आणि मादी दोन्ही मगरी असणे गरजेचे आहे. विणीच्या हंगामात (breeding season) नर मगर मादीला आकर्षित करण्यासाठी विशिष्ट आवाज काढतात. जर अधिवासात नर-मादीची संख्या संतुलित नसेल, तर त्या भागात मगरींची लोकसंख्या हळूहळू नष्ट होऊ शकते. अंडी घालण्यासाठी मादी मगर योग्य जागेच्या शोधात असते. पाण्याच्या किनाऱ्यापासून जवळच असलेल्या वालुकामय किंवा मऊ मातीच्या भागात खड्डा करून मगर अंडी घालते. ही जागा पुराच्या पाण्यापासून सुरक्षित आणि वाळू आणि माती मिश्रितची असावी लागते, जेणेकरून अंड्यांना योग्य उष्णता मिळेल. म्हणूनच खडकाळ किनाऱ्यांपेक्षा नदीकाठचे वाळूचे किनारे मगरींच्या अधिवासाचा महत्त्वाचा भाग असतात. मादी एकावेळी किमान 60 ते 70 अंडी घालते, किमान 45 दिवसांनंतर यातून पिल्लं जन्माला येतात, साधारणत: हा काळ जानेवारी महिन्याचा असतो. घातलेल्या अंड्याचं संरक्षण मादी मगर स्वतः करत असते, या काळात ती अधिक आक्रमक असते.
उन्हात पहुडण्यासाठी योग्य जागा महत्त्वाची : मगरी शीत रक्ताच्या प्राणी आहेत. त्या स्वतःच्या शरीराचे तापमान स्वतः नियंत्रित करू शकत नाहीत. शरीराचे तापमान वाढवण्यासाठी आणि अन्न पचनासाठी मगरींना दररोज उन्हात बसावे लागते. यासाठी नदीकाठचे सपाट खडक, वाळूचे ढीग किंवा चिखलाचे किनारे आवश्यक असतात. पाणी आणि जमीन या दोन्ही गोष्टींचा योग्य ताळमेळ असणारी जागा मगरींसाठी उत्तम अधिवास मानली जाते. जिथे पाणी, अन्न, जोडीदार, अंडी घालण्यासाठी मऊ जमीन आणि ऊन खाण्यासाठी सुरक्षित किनारे एकत्र मिळतात, तोच मगरीचा खरा आणि परिपूर्ण अधिवास असतो, असं मत वन्यजीव अभ्यासक डॉ. अनिरुद्ध पाटील यांनी व्यक्त केलंय.
...म्हणून मगरींचा नैसर्गिक अधिवास धोक्यात : सांगली जिल्ह्यातील कृष्णा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील पंचगंगा आणि वारणा नदी काठावर मोठ्या प्रमाणात वाळू आणि माती उपसा होत असल्याने मगरींचा नैसर्गिक अधिवास धोक्यात आला आहे. मादी मगर नदीकाठच्या मऊ वाळूमध्ये खड्डे करून अंडी घालते. जेव्हा नद्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर वाळू उपसा केला जातो, तेव्हा मगरींची ही हक्काची नैसर्गिक घरटी पूर्णपणे नष्ट होतात.
नदीच्या पात्रात बदल : वाळू काढल्यामुळे नदीचे किनारे खचतात, पाण्याचा प्रवाह बदलतो आणि मगरींना उन्हात बसण्यासाठी लागणारे वाळूचे किनारे उरत नाही तर मातीच्या अतिउत्खननामुळे पाण्याचा तळ ढवळला जातो, ज्यामुळे पाणी गढूळ होते. गढूळ पाण्यात मगरींना मासे किंवा इतर भक्ष्य शोधण्यात अडचण येते, ज्यामुळे उपासमारीची वेळ येते.
प्रजनन प्रक्रियेत येणारे अडथळे : मगरींचा अधिवास असलेल्या ठिकाणी भटकी कुत्री, कोल्हे, मुंगुस, पाणमांजर, बिबट, घोरपड हे प्राणी मगरींची घरटी उकरून अंडी चोरतात किंवा नष्ट करतात. मगरींची अंडी उकरून काढल्यामुळे नवीन पिल्लं जन्मालाच येत नाहीत, ज्यामुळे मगरींची लोकसंख्या झपाट्याने कमी होत चालली आहे. नद्यांमध्ये सोडले जाणारे रासायनिक सांडपाणी आणि प्लास्टिक कचऱ्यामुळे पाण्यातील मासे (मगरींचे मुख्य अन्न) मृत्युमुखी पडतात. अन्न आणि शुद्ध पाणी न मिळाल्यामुळे मगरींचा अधिवास राहण्यायोग्य राहत नाही. परंतु याला बऱ्याच ठिकाणी अपवाद देखील आहेत, व्यावसायिक मासेमारीसाठी नद्यांमध्ये टाकल्या जाणाऱ्या मोठ्या जाळ्यांमध्ये मगरींची पिल्ले अडकून गुदमरून मरतात. यामुळे त्यांचा अधिवास त्यांच्यासाठीच जीवघेणा बनतो. थोडक्यात सांगायचे तर मानवाच्या हव्यासापोटी नदीकाठची वाळू, माती आणि पाण्याचे नैसर्गिक स्वरूप बदलल्यामुळे मगरींचे अन्न, आसरा आणि प्रजननाची जागा हिरावून घेतली जात आहे हे थांबायला हवं, अशी प्रतिक्रिया वन्यजीव अभ्यासक डॉ. अनिरुद्ध पाटील यांनी दिली.
नोव्हेंबरमध्येच कृष्णा नदीनं गाठला तळ : राज्यातील प्रमुख नदी असलेली कृष्णा राज्याच्या सातारा, सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांतून वाहते. या नदीच्या खोऱ्याला साखरपट्टा म्हणून ही ओळखलं जातं, मात्र यंदा झालेल्या कमी प्रजनन नोव्हेंबर महिन्यातच सांगली जिल्ह्यातील कृष्णा नदी कोरडी पडली आहे, यामुळे जलचरांचा प्रश्न उपस्थित झालाय. अभ्यासकांच्या मते कृष्णाच्या विस्तीर्ण पात्रातील जलचर नदीकाठी असणाऱ्या ओढे नाल्यांमध्ये स्थिरावले आहेत. मात्र पाणी नसल्यामुळे या वन्यजीवांवर संकट अधिक गडद होत असल्याचं दिसत आहे. सध्या कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यांत 48 मादी तर 6 नर मगरींची संख्या असल्याचेही अभ्यासक डॉ. अनिरुद्ध पाटील यांनी सांगितलं. वैध वाळूचा उपसा आणि माती उत्खनन यावर बंदी घातली तर अधिवास जपला जाईल आणि त्याबरोबरच नदीमध्ये चिकन, मटन कचरा टाकणं टाळलं तर मगरींच्या नको त्या जागेतील हालचाली टाळण्यास मदत होईल. विणीच्या हंगामात म्हणजे मार्च, एप्रिल मे जून हे तीन ते चार महिने जर थोडीशी काळजी घेतली तर मानव आणि मगर संघर्ष 100 टक्के टाळता येईल, असेही अभ्यासक डॉ. अनिरुद्ध पाटील म्हणाले.
माणसांनी मगरींचा वावर असलेल्या ठिकाणी जाऊ नये : मगर आणि मानव संघर्ष टाळण्यासाठी वनविभाग कसोशीने प्रयत्न करीत आहे. त्यासाठी महत्त्वाची सर्व पावले सातत्याने उचलली जात आहेत. नदी, पाणवठे आणि कायम मानवी ये-जा असणाऱ्या ठिकाणी माहिती दर्शक फलक लावले जात आहेत आणि सर्व ठिकाणी वनकर्मचारी नेमण्यात आलेला आहे. सर्वसामान्य माणसांनी ज्या ठिकाणी मगरीचा वावर आहे, त्या ठिकाणी नदीमध्ये विनाकारण जाणं टाळलं पाहिजे. तरच आपल्या सगळ्यांना मिळून मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळता येईल, असंही कोल्हापूर वनविभागाचे उपवनसंरक्षक धैर्यशील पाटील म्हणालेत.
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