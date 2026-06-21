ETV Bharat / state

ऐतिहासिक कळंबा तलावाची पाणीपातळी घटली! राजर्षी शाहूकालीन 100 फूट खोल दगडी विहीर आली समोर

उन्हाळ्यामुळं ऐतिहासिक कळंबा तलावाची पाणीपातळी अवघ्या आठ फुटांवर आल्यामुळं त्यातील शाहूकालीन 100 फूट खोल विहीर आता उघडी पडली असून ती पाहण्यासाठी नागरिक गर्दी करत आहेत.

KALAMBA LAKE STONE WELL
कळंबा तलावातील दगडी विहीर (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 21, 2026 at 7:48 PM IST

|

Updated : June 21, 2026 at 8:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोल्हापूर : कोल्हापूरचे भाग्यविधाते लोकराजा राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या काळात कोल्हापुरात अनेक महत्त्वाच्या गोष्टींची उभारणी केली होती. ज्याचा लाभ कोल्हापूरकर आजही घेत आहेत. त्यापैकीच एक आहे कोल्हापूरच्या दक्षिणेला असलेला कळंबा तलाव. हा तलाव जल अभियांत्रिकीचे एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे. या ऐतिहासिक कळंबा तलावातील पाणीपातळी यंदाही उन्हाळ्यात झपाट्यानं घटली असून सध्या तलावातील पाणीपातळी केवळ जवळपास आठ फुटांवर आलेली आहे. उन्हाळ्याच्या अखेरच्या टप्प्यात पाणी कमी झाल्यानं तलावाच्या भूगर्भात असलेली 100 फूट खोल दगडी विहीर दिसू लागली आहे. कळंबा, पाचगाव आणि कोल्हापूर शहराच्या काही भागांना वर्षभर पाणीपुरवठा करणार्‍या तलावातील पाणी पातळी स्थिर राखण्यात ही विहीर थोड्याफार प्रमाणात मदत करते.

तलावाची सुंदर नैसर्गिक रचना : कोल्हापुरात अनेक जलस्त्रोत अतिशय सुंदररीत्या बांधले आहेत. लोकराजा राजर्षी शाहू महाराजांच्या दूरदृष्टीतून उभारण्यात आलेल्या या जलस्रोतांमुळं आज कोल्हापूर पाणीदार जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. कोल्हापूरकरांची तहान भागवणाऱ्यां जलाशयांपैकीच एक आहे कोल्हापुरातील कळंबा तलाव. हा तलाव बांधणीसाठी त्यावेळी प्रगत तंत्रज्ञान नव्हते, म्हणून अनेक बैलजोड्या, कारागीर आणि कळंबा ग्रामस्थांच्या मदतीनं तलावाचं बांधकाम पूर्ण केलं होतं. मात्र, पावसाळ्यामध्ये कात्यायनी डोंगरावर पडलेला पाऊस ओढा आणि नाल्याद्वारे सरळ तलावात मिसळेल आणि पुढं जवळपास वर्षभर आसपासच्या नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध होईल, इतकी सुंदर नैसर्गिक रचना इथं केली आहे.

राजर्षी शाहूकालीन 100 फूट खोल दगडी विहीर आली समोर (ETV Bharat Reporter)

संस्थानकाळातील जल अभियांत्रिकीचा आदर्श नमुना : कळंबा तलावाचं बांधकाम 21 मार्च 1881 रोजी सुरू झालं, तर जुलै 1883 मध्ये पूर्ण झाले. मेजर स्मिथ यांनी 1880 च्या मे महिन्यात कात्यायनी परिसराचं सर्वेक्षण करून बालिंगे गावाची जागा निवडली होती. त्या ठिकाणच्या वस्तीचं पुनर्वसन गगनबावडा रोडवर नदीच्या अलीकडं केलं. 1 लाख 86 हजार रुपये खर्च करून तलावाचं काम पूर्ण करण्यात आलं.

काय आहे विहीर बांधण्यामागचं कारण? : "1881 ते 1883 या काळात कळंबा तलावाच्या बंधाऱ्याचं बांधकाम चालू होते, तेव्हा बरेच कारागीर इथं काम करत होते. त्या कारागीरांसाठी पिण्याच्या पाण्याची किंवा बंधाऱ्याच्या बांधकामासाठी पाण्याची व्यवस्था नव्हती. त्यामुळं त्याकाळी महाराजांनी तिथं एक मोठी अशी खोल विहीर बांधून घेतली. त्या विहिरीमधून त्या कारागिरांसाठी आणि बंधाऱ्यासाठी पाण्याचा वापर केला जात होता. त्यावेळी महाराजांची दृष्टी अशी होती की, पावसाच्या कमतरतेमुळं जर तलावाची पाणीपातळी कमी झाली, तरी तलावाच्या पात्रातील विहिरीचं पाणी जनतेला पिण्यासाठी मिळावं. हा एक त्यांचा दुसरा विचार होता. आजही त्या विहिरीत भूगर्भातून पाणी येत राहते," अशी माहिती कोल्हापूर महानगरपालिकेचे कर्मचारी उत्तम जाधव यांनी दिली.

Kalamba Lake Stone Well
कळंबा तलाव (ETV Bharat Reporter)

तलावात 100 फूट खोल विहीर : तलावाचं पाणी कमी झाल्यानंतर एक महत्वपूर्ण जलस्तोत्र म्हणून ओळखली जाणारी विहीर पांढरे दगड आणि चुना या मिश्रणामध्ये बांधली आहे. विहिरीतून पाणी बाहेर जाण्यासाठी दोन दगडी पाट बांधले आहेत. जलाशयाच्या पातळीबाहेर जिथं प्रवाह येतो, त्या भागात दोन दगडी बंधारे बांधले असून, येणारा गाळ आणि कचरा अडविण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो. 3,700 फूट लांबी असलेल्या मातीच्या तलावाच्या भिंतीला 300 फूट लांबीचा सांडवा आहे. कोल्हापूर शहरातील ऐतिहासिक आणि महत्त्वाच्या असणारा हा कळंबा तलाव सुमारे 63 ते 93 हेक्टर क्षेत्रात परिसरात पसरलेला आहे. तर तलावाची एकूण पाणी साठवण क्षमता 7.35 दशलक्ष घनफूट इतकी आहे. साधारणतः 15 फूट मातीच्या भिंतीची रुंदी असलेल्या धरणाची खोली 27 फूट आहे. विहिरीच्या जवळच घडीव दगड व शिसमात बांधलेला मनोरा असून सध्या त्याच्या दुरुस्तीचं काम सुरु आहे.

सायफन पद्धतीनं पाणीपुरवठा : कळंबा तलावापासून नंगीवली चौक येथील पाण्याचा खजिना म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जमिनीवरील जलकुंभात सायफन पद्धतीनं त्याकाळी पाणी आणले होते. सायफन पद्धतीनं हे पाणी आणताना एका बंदिस्त छोट्या कालव्याचा वापर करण्यात आला होता. कळंबा तलावातून सायफन पद्धतीनं पाणी जाण्यासाठी बांधण्यात आलेल्या छोट्या कालव्यांच्या कमानी, पाण्याचा खजिना म्हणून ओळखला जाणारा जलकुंभ ही सारी राजर्षी शाहू महाराजांनी उभारलेली जिवंत स्मारके म्हणून आजही पाहायला मिळतात. उन्हाळ्यात कोरडा पडलेला कळंबा तलाव पावसाळ्यात ओव्हरफ्लो होतो. हे दृश्य पाहण्यासाठी अनेक पर्यटक तलावाच्या सांडव्याजवळ गर्दी करतात. अनेक पिढ्यांची तहान भागवलेल्या कळंबा तलावाचं जतन आणि संवर्धन होणं सध्या काळाची गरज आहे.

हेही वाचा :

  1. विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन सोमवारपासून होणार सुरू; कोणते मुद्दे गाजण्याची शक्यता?
  2. 'गण गण गणात बोते'च्या गजरात शेगावहून गजानन महाराजांची पालखी पंढरपूरकडे रवाना; 57 व्या वर्षात पदार्पण!
  3. पाच महिन्यांच्या नूतनीकरणानंतर पुण्यातील भीमाशंकर मंदिर भाविकांसाठी पुन्हा खुलं; सध्या दर्शनाची वेळ मर्यादित
Last Updated : June 21, 2026 at 8:59 PM IST

TAGGED:

कळंबा तलाव दगडी विहीर
KALAMBA LAKE WATER LEVEL
KALAMBA LAKE KOLHAPUR
कळंबा तलाव कोल्हापूर
KALAMBA LAKE STONE WELL

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.