उन्हाची तीव्रता वाढली; बीड जिल्ह्यात पाणी संकट?, 173 प्रकल्पातील पाणी पातळी झाली कमी

बीड जिल्ह्यात पाणी संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यातील अनेक प्रकल्पातील पाणी पातळी कमी होत आहे. त्यामुळं पिण्याच्या पाण्यासह शेतीच्या पाण्याची समस्या निर्माण झालीय.

पाणी टंचाई वाढली (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 15, 2026 at 5:18 PM IST

बीड : बीड जिल्हा हा दुष्काळी जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. या जिल्ह्याला सातत्याने दुष्काळी झळ सोसावी लागते. सध्या उन्हाची तीव्रता वाढल्यामुळं बीड जिल्ह्यावर पाणी टंचाईचं संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

नागरिकांना सहन करावी लागणार पाणी टंचाई : बीड जिल्ह्यात गॅस तुटवड्यानंतर आता पाण्याचीही चिंता वाढली आहे. जिल्ह्यातील 173 प्रकल्पातील पाणी पातळी झपाट्याने कमी होत आहे. जून महिना येण्यासाठी तब्बल साडेतीन महिने बाकी आहेत. येणाऱ्या काळात जर पाण्याचे नियोजन प्रशासनाकडून केलं नाही तर मोठ्या प्रमाणात नागरिकांना पाणी टंचाईचा सामना सहन करावा लागणार आहे.

प्रतिक्रिया देताना जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन (ETV Bharat Reporter)

"बीड जिल्ह्यातील प्रकल्पातील पाणी पातळी कमी होत असल्याची सर्व माहिती मी मागवली आहे. इतर कामांसाठी जो पाण्याचा दुरुपयोग होत आहे तो टाळला पाहिजे. शेतीसाठी जे पाणी लागणार आहे त्याचा योग्य वापर करावा. त्याचबरोबर जो कुणी पाण्याचा दुरुपयोग करेल त्याच्यावर कार्यवाही केली जाणार आहे." -विवेक जॉन्सन, जिल्हाधिकारी, बीड.

"सध्या बीड जिल्ह्यात उन्हाच्या झळा लागायला सुरुवात झाली आहे. बीड शहराला पाणीपुरवठा करणारे माजलगाव धरण आणि बिंदुसरा धरणातील पाणी पातळी सध्या जरी दिसत असली तरी उन्हाच्या झळा लागू शकतात. त्यामुळं नागरिकांनी पाणी जपून वापरले पाहिजे." - विनोद मुळूक, उपनगराध्यक्ष व पाणी पुरवठा सभापती, नगरपरिषद. बीड.

तलावातील पाणी पातळी होत आहे कमी : पाहायला गेलं तर बीड जिल्ह्यात 173 प्रकल्पाच्या माध्यमातून बीड जिल्ह्यातील शेतीसाठी व पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होते. याच पाण्यावर बीड जिल्हा अवलंबून आहे. मात्र, सध्या उन्हाची तीव्रता मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यामुळं तलावातील पाणी पातळी मोठ्या प्रमाणात कमी होत आहे. त्यामुळं बीड जिल्ह्यातील नागरिकांना जिल्हा प्रशासनाच्या वतीनं आवाहन करण्यात आलं आहे की, पाण्याचा वापर जपून करा, जेणेकरून भविष्यात पाण्याच्या अडचणीचा सामना तुम्हा आम्हा सर्वांना करण्याची गरज पडणार नाही.


हेही वाचा -

  1. बीड जिल्ह्यात एकीकडं अवकाळी तर दुसरीकडं पाण्याची समस्या कायम...
  2. सूर्याची कृपा.... भर उन्हाळ्यात मेळघाटातील 'या' गावात पाणीच पाणी!
  3. पाणी टंचाई! सातपुड्याच्या अतिदुर्गम भागात टँकरद्वारे पाणीपुरवठा

