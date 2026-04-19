बीड जिल्हा दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर, तलावातून अवैध पाणी उपसा सुरूच; पाणी टंचाईचं सावट

बीड जिल्ह्यात नागरिकांना भीषण पाणी टंचाईला (Water Issue in Beed) समोरे जावं लागत आहे. तरीही भायाळा साठवण तलावातून अवैध पाणी उपसा सुरूच आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 19, 2026 at 6:42 PM IST

बीड : पाटोदा तालुक्यातील भायाळा साठवण तलावातून सुरू असलेल्या अवैध पाणी उपशामुळं गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली असून, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्पष्ट आदेशानंतरही संबंधित यंत्रणा निष्क्रिय असल्याचं समोर आलं आहे. जिल्हाधिकारी विवेक जाॅन्सन यांनी पिण्याच्या पाण्याचं नियोजन कोलमडू नये, यासाठी जिल्ह्यातील लघु व मध्यम प्रकल्पामधून होणारा नियमबाह्य पाणी उपसा तत्काळ थांबवण्याचे आदेश महसूल व पाटबंधारे विभागाला दिले होते. मात्र, या आदेशांची अंमलबजावणी होत नसल्यानं प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे.



गावांमध्ये पाणी टंचाईचं सावट : दरम्यान, भायाळा तलावावर अवलंबून असलेल्या भायाळा, वाघिरा, मेंगडेवाडी, लिंबागणेश, पोखरी (घाट), पिंपरनई, बेलगाव (सोमनाथवाडी) आदी गावांमध्ये पाणी टंचाईचं सावट गडद होत चाललं आहे. शेतातील विहिरी, सार्वजनिक पाणी पुरवठा योजना आणि विंधन विहिरी कोरड्या पडण्याच्या मार्गावर आहेत. अवैध पाणी उपसा रोखण्यासाठी नेमण्यात आलेलं पथक निष्क्रिय असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केलाय. प्रशासन केवळ कागदोपत्री कारवाई करत असून प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस उपाययोजना होत नसल्याची टीका त्यांनी केलीय.

तलावातील पाणीसाठा संरक्षित ठेवण्याची मागणी : शासनाच्या नियमानुसार, तलावातील 67 टक्के पाणीच सिंचनासाठी वापरण्याची परवानगी असून उर्वरित 33 टक्के पाणी मानव, जनावरे व वन्यजीवांसाठी राखीव ठेवणं बंधनकारक आहे. मात्र, या नियमांचं उल्लंघन होत असल्यानं भविष्यात गंभीर पाणी टंचाई निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.


कमी पाणीसाठा शिल्लक : वाढत्या तापमानामुळं बाष्पीभवनाचा वेग वाढला असून जिल्ह्यातील पाणीसाठा झपाट्यानं कमी होत आहे. जिल्ह्यातील 16 मध्यम प्रकल्पांपैकी 03 प्रकल्पांमध्ये 25 टक्क्यांपेक्षा कमी पाणी शिल्लक आहे. तसंच 126 लघु प्रकल्पांपैकी 12 प्रकल्प जोत्याखाली गेले असून 21 प्रकल्पांमध्ये 50 टक्केच पाणी आहे. शासनाच्या अहवालानुसार, जिल्ह्यातील 143 धरणांमध्ये सध्या 198.712 दशलक्ष घनमीटर पाणी मृतसाठ्यात आहे, तर 30 धरणांमध्ये 10 टक्क्यांपेक्षा कमी पाणीसाठा शिल्लक आहे. बीड जिल्हा दुष्काळग्रस्त म्हणून ओळखला जातो. यावर्षी 'अल निनो' च्या प्रभावामुळं परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळं तातडीनं उपाययोजना न केल्यास ग्रामीण भागात तीव्र पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

