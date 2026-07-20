सार्वजनिक शौचालय उभारलं, पण पाण्याचा थेंब नाही; ग्रामस्थ पुन्हा जंगलाच्या वाटेवर, मेळघाटातील मोझरीचं वास्तव
अमरावतीच्या मेळघाटातील अनेक सार्वजनिक शौचालये पाण्याअभावी वापराविना पडून आहेत. ग्रामस्थांनी "आधी पाणी, मग शौचालय"ची मागणी करत योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलाय.
Published : July 20, 2026 at 8:10 PM IST|
Updated : July 20, 2026 at 8:23 PM IST
अमरावती : स्वच्छ भारत मिशन आणि निर्मल भारत अभियानांतर्गत उघडी हागणदारी बंद करून गाव हागणदारीमुक्त करण्यासाठी शासनानं अमरावती जिल्ह्यात विविध भागांसह मेळघाटातील अनेक गावांमध्ये लाखो रुपयांचा निधी खर्च करून सार्वजनिक शौचालय उभारली. मात्र, ज्या दुर्गम भागात आदिवासी गावांमध्ये आजही पिण्याच्या पाण्याचा तीव्र प्रश्न आहे, त्या गावांमध्ये या शौचालयांचा वापर कसा करायचा, असा संतप्त सवाल ग्रामस्थ उपस्थित करत आहेत. चिखलदरा तालुक्यातील मोझरी गावात चंद्रभागा नदीकाठी उभारण्यात आलेलं सार्वजनिक शौचालय आज वापरा अभावी पडून आहे. त्यामुळं "आधी पाणी की आधी शौचालय" हा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. एकूणच या विषयासंदर्भात "ईटीव्ही भारत"चा स्पेशल रिपोर्ट.
पाण्याअभावी योजना ठप्प : मेळघाटातील अतिदुर्गम भागात वसलेल्या धारणी तालुक्यात एकूण 149 गावांपैकी 13 गावांमध्ये सार्वजनिक शौचालय बांधण्यात आली, तर चिखलदरा तालुक्यात 152 गावांपैकी 39 गावांमध्ये सार्वजनिक शौचालय उभे केली. गावात कोणीही उघड्यावर शौचास जाऊ नये आणि हागणदारीमुक्त गावाचा दर्जा कायम राहावा, हा या योजनेमागील उद्देश होता. प्रत्येक सार्वजनिक शौचालयासाठी केंद्र शासनाचा 1 लाख 26 हजार रुपये आणि राज्य शासनाचा 84 हजार रुपये आणि ग्रामपंचायतीचा 90 हजार रुपये असा एकूण 3 लाख रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला.
मेळघाटात एकूण 301 गावांमध्ये मंजुरी : स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत अमरावती जिल्ह्यात सार्वजनिक शौचालयांची मोठ्या प्रमाणात उभारणी केली जात आहे. जिल्ह्यातील एकूण 1 हजार 588 गावांमध्ये ही योजना राबवली जात असून यापैकी एकूण 476 गावांमध्ये सामुदायिक शौचालयांचं काम शंभर टक्के पूर्ण झालं आहे. पाच गावांमध्ये पन्नास टक्के काम पूर्ण झालं असून 24 गावांमध्ये हे काम प्रारंभिक टप्प्यात आहे. तर 603 गावांचे फोटो पोर्टलवर अपलोड झाले आहेत. मेळघाटात चिखलदरा तालुक्यात एकूण 152 गावांपैकी 39 गावांमध्ये सार्वजनिक शौचालय बांधून पूर्ण झाली असून सात ठिकाणी काम सुरू आहे. तर धारणी तालुक्यात एकूण 149 मंजूर गावांपैकी 13 शौचालयाचे काम पूर्ण झालं असून चार नवीन कामांना सुरुवात झाली आहे.
गावात शौचालय, पण पाण्याचा थेंब नाही : चिखलदरा तालुक्यातील अतिदुर्गम मोझरी गावात सार्वजनिक शौचालय उभारण्यात आलं. मात्र, गावात पिण्याच्या पाण्याचाच तीव्र तुटवडा असल्यानं या शौचालयाचा वापर होत नाही. सुरुवातीला गावातील लहान मुलं आणि युवकांनी या सार्वजनिक शौचालयाचा वापर केला. परंतु पाणी नसल्यानं शौचालय अस्वच्छ झालं. आता या शौचालयाच्या परिसरातही कोणी फिरकत नाही.
शौचालयासमोरील हातपंपही निष्क्रिय : शौचालयाच्या परिसरात पाण्याची व्यवस्था म्हणून हातपंप बसवण्यात आला होता. मात्र, अवघ्या आठ दहा दिवसातच तो बंद पडला. आज हात पंपाचा बहुतांश भाग जमिनीत गाडला गेला असून त्याची दुरुस्ती झालेली नाही. परिणामी शौचालयासाठी पाण्याची कोणतीही व्यवस्था उरलेली नाही.
सांडपाणी थेट नदीत : मोझरी येथील सार्वजनिक शौचालयाचे सांडपाणी थेट गावालगतच्या चंद्रभागा नदीत सोडण्यात आलं असल्याचा आरोप ग्रामस्थ करतात. स्वच्छतेच्या नावाखाली नदी प्रदूषित करण्याचा हा प्रकार असल्याची नाराजी स्थानिकांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना व्यक्त केली आहे.
पाणी नाही म्हणून जंगलच आधार : गावातील महिला, पुरुष आणि ज्येष्ठ नागरिक आजही जंगलात शौचासाठी जातात. महिलांना, साप आणि वन्य प्राण्यांचा धोका कायम आहे. तरीही पाण्याअभावी सार्वजनिक शौचालयाचा वापर शक्य नाही असं ग्रामस्थ सांगतात.
शौचालयापेक्षा पाणी महत्त्वाचं : "आमच्या गावात पिण्यासाठीच पाणी नाही. मग शौचालय स्वच्छ ठेवायचं कसं? आम्ही आजही जंगलात जातो. माझ्या भावजयीला साप चावला होता. तरीही पाण्याची व्यवस्था नाही" अशी व्यथा मोझरी गावातील रहिवासी हिराया कासदेकर यांनी "ईटीव्ही भारत" शी बोलताना मांडली. "शासनानं शौचालयावर लाखो रुपये खर्च केलेत. त्याऐवजी गावात पाण्याची व्यवस्था केली असती तर त्याचा खरा उपयोग झाला असता". अशी भावना मोझरी गावातील रहिवासी सुनील जामूनकर यांनी व्यक्त केली. शौचालय आहे, पण पाणी नाही. त्यामुळं कोणी शौचालयाचा वापर करत नाही. आधी पाणी मगच शौचालयाचा उपयोग होऊ शकतो", असं अंगणवाडी सेविका समय जामुनकर म्हणाल्या.
प्रशासनासाठी विचार करण्यासारखा प्रश्न : मोझरी हे एक उदाहरण असलं तरी मेळघाटातील अनेक दुर्गम गावांमध्ये अशीच परिस्थिती असल्याचं ग्रामस्थ सांगतात. सार्वजनिक शौचालय उभारणं ही निश्चितच आवश्यक बाब आहे. मात्र त्यासाठी पाणी, देखभाल आणि सांडपाण्याची योग्य व्यवस्था नसेल तर लाखो रुपयांची ही कामं केवळ कागदोपत्री यशस्वी ठरतात. त्यामुळं आधी पाणी की आधी शौचालय हा प्रश्न आता प्रशासनानं गांभीर्यानं सोडविण्याची गरज असल्याचं चित्र मेळघाटातून समोर येत आहे.
हा तीन महिन्यांचा प्रश्न : "मेळघाटात ज्या भागात सार्वजनिक सामुदायिक शौचालय बांधण्यात आले आहेत, त्या भागात तीन महिने पाणी नसल्यानं असे प्रश्न उपस्थित राहतात. आता येणाऱ्या काळात मात्र अशा सर्व दुर्गम गावांमध्ये पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न केला जाणार." असं चिखलदराचे गटविकास अधिकारी विनोद खेडकर यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना स्पष्ट केलंय.
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