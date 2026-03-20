कृष्णाकाठची पाणीबाणी संपणार! कोयना धरणाच्या स्टिलिंग बेसिनच्या दुरुस्तीचे काम पूर्ण, आजपासून 3600 क्युसेक्स पाणी सोडणार
दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाल्यामुळे आजपासून कोयना धरणाचे दोन्ही पायथा युनिट कार्यान्वित करून 3600 क्युसेक्स पाण्याचा विसर्ग कोयना नदीपात्रात सोडण्यात येणार आहे.
Published : March 20, 2026 at 9:53 AM IST
सातारा- कोयना धरणातून 3600 क्युसेक्स पाण्याचा आजपासून विसर्ग सुरू होणार असल्याने कृष्णाकाठची पाणीबाणी संपुष्टात येणार आहे. उन्हाच्या तीव्र झळा आणि त्यात कोयना धरणाच्या स्टिलिंग बेसिनच्या दुरुस्तीमुळे पूर्वेकडे पाणी सोडण्यावर मर्यादा आल्याने गेल्या काही दिवसांपासून कृष्णाकाठी पाणीबाणी निर्माण झाली होती. परंतु दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाल्यामुळे आजपासून कोयना धरणाचे दोन्ही पायथा युनिट कार्यान्वित करून 3600 क्युसेक्स पाण्याचा विसर्ग कोयना नदीपात्रात सोडण्यात येणार आहे. त्यामुळे पूर्वेकडील सिंचन तसेच पिण्याच्या पाण्याची टंचाई संपुष्टात येणार आहे.
उपसा सिंचन योजनांसाठी कृष्णा नदीतून पाणी उचलले जाते : कृष्णा नदीकाठच्या सिंचन योजना आणि ग्रामपंचायतींना पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहन सांगली पाटबंधारे मंडळाने केले होते. सांगली जिल्ह्यातील टेंभू, ताकारी आणि म्हैसाळ या उपसा सिंचन योजनांसाठी कृष्णा नदीतून पाणी उचलले जाते. या योजनांच्या रब्बी आणि उन्हाळी आवर्तनासाठी कोयना धरणातून, तर म्हैसाळ योजनेसाठी कोयना आणि वारणा धरणातून पाण्याची तरतूद आहे. परंतु कोयना धरणाच्या स्टिलिंग बेसिनच्या दुरुस्तीमुळे धरणातून कोयना नदीपात्रात मर्यादित पाणी सोडण्यात येत होते.
उपसा सिंचन योजनांचे 50 टक्के पंप बंद ठेवण्याची वेळ : कोयना धरणाच्या स्टिलिंग बेसिनच्या दुरुस्तीमुळे धरणातून कोयना नदीपात्रात मर्यादित पाणी सोडण्यात येत होते. त्यामुळे टेंभू, ताकारी आणि म्हैसाळ या उपसा सिंचन योजनांचे 50 टक्के पंप बंद ठेवण्याची वेळ आली होती. त्याचा कृष्णाकाठच्या सिंचन, उद्योग आणि पिण्याच्या पाण्यावर परिणाम होऊन टंचाई निर्माण झाली होती. मात्र आता दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाल्याने आजपासून कोयना धरणाच्या दोन्ही पायथा युनिटमधून पाणी सोडले जाणार आहे.
3600 क्युसेक्स पाण्याचा विसर्ग कोयना नदीपात्रात सोडण्यात आलाय : कोयना धरण व्यवस्थापनाने यासंदर्भात गुरुवारी रात्री माहिती दिली आहे. सांगली पाटबंधारे विभागाकडून सिंचनाची मागणी वाढल्यामुळे शुक्रवारी (20 मार्च) सकाळी कोयना धरणाच्या विमोचकामधून 1500 क्युसेक्स आणि पायथा वीजगृहाच्या दोन्ही युनिटमधून 2100, असा एकूण 3600 क्युसेक्स पाण्याचा विसर्ग कोयना नदीपात्रात सोडण्यात आलाय. कोयना आणि कृष्णा नद्यांची पाणी पातळी वाढणार असल्याने नदीकाठच्या लोकांनी सतर्क राहण्याचा इशारा देखील धरण व्यवस्थापनाने दिला आहे.
कृष्णा नदीकाठी पाण्याची टंचाई जाणवणार नाही : सध्या मार्च महिना सुरू असून, उन्हाच्या झळा तीव्र होत आहेत. परंतु कोयना धरणात मुबलक पाणीसाठा शिल्लक असल्याने कोयना आणि कृष्णा नदीकाठी पाण्याची टंचाई जाणवणार नाही. आजमितीला कोयना धरणात 65 टीएमसी पाणीसाठा असल्याने पूर्वेकडील भागाची सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याची चिंता मिटली आहे.
