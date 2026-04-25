उन्हात सिद्धार्थ प्राणी संग्रहालयात वाघोबांचा 'कूल कूल' थाट: दिवसभर शॉवर आणि कूलर व्यवस्था
राज्यात उन्हाचा पारा चांगलाच वाढला आहे. वाढत्या उन्हाचा त्रास माणसाप्रमाणेच प्राण्यांनाही होत आहे. त्यामुळे सिद्धार्थ उद्यानातील वाघांसाठी कूलर लावण्यात आले आहेत.
Published : April 25, 2026 at 9:02 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : उन्हाचा तडाखा वाढत चालल्यानं सर्वसामान्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होताना दिसून येतोय. त्यात प्राणी संग्रहालयातील वन्यजीवांवर देखील परिणाम होताना पाहायला मिळत आहे. सिद्धार्थ उद्यानात त्यासाठी विशेष काळजी घेण्यात येत आहे. सर्वांचे विशेष आकर्षण असणाऱ्या 11 वाघोबाचा अनोखा थाट ठेवला जातोय. त्यांच्यासाठी खास पाण्याचे फवारे आणि थंड वातावरण ठेवण्यासाठी कुलर लावण्यात आले आहेत. दिवसातून तीन वेळा पाण्यानं त्यांची जागा थंड केली जाते, शिवाय त्यांना देण्यात येणारं अन्न देखील थंड ठेवण्यात येत आहे. वाघोबाची काळजी घेण्यासाठी दोन विशेष कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती देखभाल करणाऱ्या मोहम्मद जिया यांनी दिली. तर दरवर्षी उन्हाचा पारा पाहून विविध उपाययोजना केल्या जात असल्याचं महापौर समीर राजूरकर यांनी सांगितलं.
वाघांसाठी विशेष व्यवस्था : राज्यात उन्हाचा कडाका दिवसेंदिवस वाढत असून छत्रपती संभाजीनगर शहराचा पारा देखील 40 अंश सेल्सिअसच्या पुढं गेला आहे. वाढत्या तापमानामुळे नागरिक हैराण झाले असताना या उष्णतेचा परिणाम शहरातील सिद्धार्थ प्राणी संग्रहालयातील मुक्या वन्यप्राण्यांवरही होताना दिसत आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन उद्यान प्रशासनानं वाघ आणि सिंहांसाठी विशेष कूलिंग व्यवस्था सुरू केली आहे. दिवसभरामध्ये वाघांना थंड ठेवण्यासाठी त्यांच्यावर मोटरद्वारे पाणी मारल्या जाते. दिवसातून तीन ते चार वेळा हा प्रयोग त्यांच्यावर केला जातो. त्यामुळे त्यांचं शरीर थंड आणि त्यांचं जेवण सुद्धा थंड देण्यात येत आहे. त्याचबरोबर त्यांना मोकळ्या जागेत फिरताना तिथं देखील वारंवार पाणी मारणं, हौदात पाणी साठा मुबलक ठेवण्यात येत आहे. त्याचा फायदा वाघांच्या शरीराच्या तापमानामध्ये वाढ न होण्यास होत आहे.
वाघांची वाढते चिडचिड : "उन्हाचा त्रास माणसाप्रमाणं प्राण्यांना होतो. वाघ आणि सिंह हे गरम आणि तीव्रप्रतिक्रिया देणारे प्राणी आहेत. उन्हामुळे त्यांच्यामध्ये गरमीमुळे चिडचिड वाढते. त्रास होत असल्यानं त्यांच्या कक्षात एका कोपऱ्यात जाऊन बसून राहतात. आळशीपणा देखील वाढतो. त्यामुळे त्यांना सक्रिय ठेवण्यासाठी परिसर आणि त्यांचं शरीर थंड ठेवणं आवश्यक आहे. सकाळी सात वाजताच वाघांच्या शरीरावर आणि जागेवर पाणी टाकण्यास सुरुवात करण्यात येते. ही प्रक्रिया करत असताना थंड पाणी पडल्यानं त्यांच्यात चैतन्य येते, ते लगेच सक्रिय होऊन कधीकधी खेळायला देखील लागतात. पिंजऱ्यात असताना तिथं मोठमोठे कूलर देखील लावून ठेवावे लागतात. दिवसभराच्या देखभालीसाठी दोन कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली," अशी माहिती देखभाल करणारे सुपरवायझर मोहम्मद जिया यांनी दिली.
