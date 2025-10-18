ETV Bharat / state

नांदेड जिल्ह्यातील चेनापूर तांड्यावर पाण्यामुळं 70 ते 75 नागरिकांना अतिसार; रुग्णांवर उपचार सुरू

चेनापूर तांड्यावर विहिरीचं दूषित पाणी पिल्यामुळं 70 ते 75 नागरिकांना अतिसार मळमळ झाल्याची घटना समोर आली आहे. प्रशासन पाण्याची तपासणी करत आहे.

NANDED WATER CONTAMINATION
चेनापूर तांडात पाण्यामुळं 70 ते 75 नागरिकांना विषबाधा (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 18, 2025 at 2:28 PM IST

नांदेड : जिल्ह्यातील अर्धापूर तालुक्यातील चेनापूर तांडा गावातील 70 ते 75 नागरिकांना पाण्यातून विषबाधा झाल्याची घटना घडली आहे. नागरिकांनी गावातील विहिरीतील पाणी पिल्यानं विषबाधा झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. शुक्रवार सकाळपासून गावातील काही नागरिकांना अतिसार आणि उलट्यांचा त्रास जाणवत होता. यानंतर त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केलं. सध्या सर्व नागरिकांची प्रकृती स्थिर आहे, अशी माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संगीता देशमुख यांनी दिली.

दूषित पाण्यामुळं त्रास, ग्रामस्थांची माहिती : गावातील दोघांची प्रकृती खालावल्यानं त्यांना अर्धापूर तालुक्यातील आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आलंय. सध्या आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या टीमद्वारे गावातील पाण्याची तपासणी होत आहे. तर जिल्हा परिषदेच्या वतीनं पाण्याच्या टाक्यांची तपासणी सुरू आहे. गावाला पाणीपुरवठा करणारी पाईपलाईन काही ठिकाणी फुटली आहे. त्याच्या दुरुस्तीचं काम जिल्हा परिषदेच्या वतीनं सुरू आहे. हा प्रकार कशामुळं झाला, हे अद्याप स्पष्ट नाही. पण 70 ते 75 जणांना दूषित पाण्यानं विषबाधा झाल्याची माहिती ग्रामस्थांनी दिली.

चेनापूर तांडात पाण्यामुळं 70 ते 75 नागरिकांना विषबाधा (ETV Bharat Reporter)

70 ते 75 नागरिकांना विषबाधा : "नांदेड जिल्ह्यातील अर्धापूर तहसील परिसरातील चेनापूर तांडा या गावात अचानक लोकांच्या पोटात दुखून कळ येऊन अतिसार लागण्याचा प्रकार समोर आला. गावातील जवळपास 70 ते 75 नागरिकांना हा प्रकार झाल्याचं निष्पन्न झालं. नांदेड जिल्हा आरोग्य अधिकारी व त्यांची संपूर्ण टीम रात्रीपासूनच गावामध्ये आहे. गावकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार विहिरीचं पाणी पिल्यानं मळमळ, उलटी आणि जुलाब लागल्याची प्राथमिक माहिती गावकऱ्यांनी दिली," अशी माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संगीता देशमुख यांनी दिली.

रुग्णांवर उपचार सुरू : "सध्या रुग्णांची प्रकृती स्थिर आहे. अतिसारमुळं काही नागरिकांची तब्येत बिघडली. त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत," अशी माहिती अर्धापूर तालुका कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीमा खंडागळे यांनी दिली.

