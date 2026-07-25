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भारतीय नौदलात 'आयएनएस मालवण' युद्धनौकेचा समावेश, वैशिष्ट्य काय?

'आयएनएस मालवण' या युद्धनौकेचा भारतीय नौदलात समावेश झाला आहे. या युद्धनौकेच्या बोधचिन्हावर 'वाघनखं' हे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्याचं प्रतीक असलेलं चिन्ह आहे.

Ins Malvan
आयएनएस मालवण (ETV BHARAT REPORTER)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 25, 2026 at 5:09 PM IST

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सिंधुदुर्ग : भारतीय नौदलाचा दबदबा आणखी वाढला आहे. 'आयएनएस मालवण' ही युद्धनौका नौदलाच्या ताफ्यात दाखल झाली आहे. 'आयएनएस मालवण' ही स्वदेशी बनावटीची युद्धनौका आहे. या युद्धनौकेचे बुधवारी 22 जुलैला कारवार नौदल तळावर भव्य समारंभात 'कमिशनिंग' करण्यात आलं. भारतीय हवाई दलाचे प्रमुख एअर चीफ मार्शल ए. पी. सिंह यांनी या सोहळ्याचे अध्यक्षस्थान भूषविलं. यावेळी पश्चिम नौदल कमांडचे फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ व्हाईस अॅडमिरल संजय वात्सायन, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेडचे प्रतिनिधी, नौदलाचे वरिष्ठ अधिकारी, माजी सैनिक आणि अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

'आयएनएस मालवण' युद्धनौकेला महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक मालवण शहराचे नाव देण्यात आलं आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या समृद्ध सागरी परंपरेचं मालवणसह ऐतिहासिक नातं आहे. हे नातं लक्षात घेऊन नाव देण्यात आलं आहे. तसेच 2003 पर्यंत सेवेत असलेल्या भारतीय नौदलाच्या 'आय एन एस मालवण' या माईनस्वीपर युद्धनौकेचा वारसाही नव्या जहाजाने पुढे चालवला आहे.

'आत्मनिर्भर भारत' अभियानाला मोठं बळ : कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोची इथं बांधण्यात आलेली ही युद्धनौका 8 ए.एस. डब्लू -एस.डब्लू.सी युद्धनौकांपैकी दुसरी, तर भारतीय नौदलात दाखल होणाऱ्या युद्धनौकांपैकी सहावी आहे. या जहाजामध्ये 80 टक्क्यांहून अधिक स्वदेशी तंत्रज्ञान आणि उपकरणांचा वापर करण्यात आला आहे. त्यामुळे 'आत्मनिर्भर भारत' अभियानाला मोठं बळ मिळालं आहे.

युद्धनौकेची भूमिका महत्त्वाची ठरणार : 'आयएनएस मालवण' ही युद्धनौका पाण्याखालील देखरेख, पाणबुडीविरोधी कारवाया कमी तीव्रतेच्या सागरी मोहिमा तसेच माईन वॉरफेअर अशा विविध जबाबदाऱ्या प्रभावीपणे पार पाडण्यास सक्षम आहे. किनारी सुरक्षा अधिक मजबूत करणं, सागरी हद्दीवर सतत लक्ष ठेवणं आणि भारताच्या सागरी हितसंबंधांचं संरक्षण करणं यामध्ये या युद्धनौकेची महत्वाची भूमिका राहणार आहे.

बोधचिन्हावर 'वाघनखं' : या युद्धनौकेच्या बोधचिन्हावर 'वाघनखं' हे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्याचे प्रतीक असलेलं चिन्ह आहे. हे चिन्ह धैर्य, वेग, युद्धकौशल्य आणि शंत्रूवर शांतपणे पण अचूक प्रहार करण्याची क्षमता दर्शवितं. वाघनखाभोवतीच्या समुद्राच्या लाटा भारतीय नौदलाच्या अखंड सज्जतेचे प्रतीक आहेत. युद्धनौकेचे (सायलेंट क्लॉज) हे ब्रीदवाक्य तिची गुप्त, घातक आणि अचूक प्रहार करण्याची क्षमता अधोरेखित करते.

एअर चीफ मार्शल ए. पी. सिंह यांनी जागतिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या सागरी व्यापार मार्गांचं संरक्षण महत्त्वाचं असल्याचं सांगितलं. भारतीय नौदलाने आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने केलेल्या उल्लेखनीय प्रगतीचे त्यांनी कौतुक केलं. युद्धनौकेतील 80 टक्क्यांहून अधिक स्वदेशी घटकांचा विशेष उल्लेख करत त्यांनी संरक्षण क्षेत्रात सैन्यदलांमधील समन्वय आणि स्वदेशी उत्पादनाला अधिक चालना देण्याचं आवाहन केले.

'आयएनएस मालवण'च्या समावेशामुळे भारतीय नौदलाच्या पाणबुडीविरोधी युद्धक्षमता, किनारी सुरक्षा आणि सागरी सज्जतेत मोठी वाढ झालीय. ही युद्धनौका मोठ्या युद्धनौका, पाणबुड्या आणि नौदलाच्या हवाई ताफ्यासोबत समन्वयाने कार्य करण्यास सक्षम आहे. त्यामुळे भारतीय नौदल अधिक सज्ज, सक्षम, विश्वासार्ह आणि भविष्यकालीन आव्हानांना तोंड देण्यासाठी तयार झाले असल्याचा विश्वास नौदलाने व्यक्त केला.

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