राष्ट्रपतींच्या ‘अॅट होम’ निमंत्रण पत्रावर झळकली वारली कला; परदेशी नागरिकांमध्येही वाढतेय आकर्षण
भारताच्या 80व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडून ‘अॅट होम’ रिसेप्शनचं आयोजन करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाच्या निमंत्रण पत्रिकेत वारली कलेचा वापर केला आहे.
Published : August 14, 2026 at 4:42 PM IST
नाशिक : तब्बल अकराशे वर्षांची परंपरा असलेल्या वारली चित्रकलेची देशातीलच नव्हे, तर परदेशातील नागरिकांनाही भुरळ पडली आहे. नाशिक शहरात गेल्या 30 वर्षांपासून वारली कलेचा प्रचार-प्रसार करणारे चित्रकार संजय देवधर यांनी आतापर्यंत हजारो नागरिकांना वारली चित्रकला शिकवली आहे. विशेष म्हणजे, त्यांच्याकडून वारली चित्रकला शिकणाऱ्यांमध्ये विदेशी नागरिकांची संख्या मोठी आहे.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडून ‘अॅट होम’ रिसेप्शनचं आयोजन : भारताच्या 80व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडून ‘अॅट होम’ रिसेप्शनचं आयोजन करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमासाठी तयार करण्यात आलेल्या निमंत्रण पत्रिकेत वारली चित्रकलेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर येथील खाम नदीच्या पुनरुज्जीवनाची कथा मांडण्यात आली आहे.
या वारली चित्रांमध्ये कचरा व्यवस्थापन, पाण्याची स्वच्छता, स्थानिक प्रजातींच्या झाडांची लागवड आणि सार्वजनिक जागांचं पुनरुज्जीवन यांसारख्या उपक्रमांचे चित्रण करण्यात आलं आहे. या प्रयत्नांमुळे नदीचा परिसर हळूहळू अधिक सक्षम परिसंस्थेत रूपांतरित झाल्याचं या चित्रातून दाखवण्यात आलं आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या संस्कृतीची ओळख असलेली वारली चित्रकला पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे.
भौमितिक आकृत्यांमधून साकारली जाते वारली कला : आदिवासी जमातीची वैशिष्ट्यपूर्ण चित्रशैली असलेली वारली चित्रकला महाराष्ट्रातील ठाणे, पालघर, नंदुरबार आणि कोकणासह गुजरातमधील सिलवासा, तलासरी परिसरात आढळते. वारली समाजातील महिला आजही या पारंपरिक चित्रकलेचं जतन करत आहेत.
विविध सण-उत्सवांच्या काळात घरातील गेरूने सारवलेल्या भिंतींवर तांदळाच्या पांढऱ्या पिठाने साधे आणि सुबक आकार रंगवण्याची पद्धत ही वारली चित्रशैलीची खासियत आहे. गोल, त्रिकोण आणि आयत या भौमितिक आकृत्यांचा प्रामुख्यानं वापर या चित्रकलेत केला जातो. निसर्ग, शेती, प्राणी, मानवी जीवन आणि सामाजिक परंपरांचे चित्रण या माध्यमातून केलं जातं.
वारली चित्रकलेतून आदिवासी जीवनाचे दर्शन : वारली चित्रकलेत आदिवासी जीवनशैलीचे विविध पैलू चित्रित केले जातात. तारपा हे आदिवासींचे पारंपरिक वाद्य वाजवणारा पुरुष मध्यभागी उभा असून, त्याच्याभोवती महिला-पुरुष गोलाकार रचनेत नृत्य करत असल्याचं चित्र प्रामुख्याने पाहायला मिळतं.
याशिवाय वारली समाजातील शेती, घरे, देवदेवता, पशु-पक्षी, धान्याचे कोठार, दैनंदिन कामे, बैलगाडी यांसह विविध प्रसंगांचं चित्रण केलं जातं. विवाह सोहळ्याच्या वेळी घराच्या भिंतीवर विशेष प्रकारची वारली चित्रं काढण्याची परंपराही आहे.
जगभर पोहोचली वारली चित्रकला : वारली कलेबाबत बोलताना चित्रकार संजय देवधर यांनी सांगितलं की, “मी आदिवासींच्या वारली कलेचं संशोधन केलं असून, या माध्यमातून अनेक आदिवासी कलाकारांना प्रकाशात आणलं आहे. ही कला जगभर पोहोचवण्यात पद्मश्री जिव्या सोमा म्हशे, त्यांचा परिवार आणि त्यांनी घडवलेल्या कलाकारांचं मोठं योगदान आहे. आता जगाच्या पाठीवर असा कोणताही देश नसेल, जिथं वारली कला पोहोचली नाही.”
वारली कलेच्या प्रचार-प्रसारामुळे अनेक कलाकारांना रोजगाराचं साधन उपलब्ध झालं आहे. कलाकारांकडून देशासह विदेशातही वारली चित्रांची विक्री केली जाते. गेल्या 20 वर्षांपासून शहरातील नागरिकांपर्यंत वारली कला पोहोचवण्यासाठी आपण कार्यशाळा घेत असल्याचं देवधर यांनी सांगितलं.
रोटरीच्या एक्सचेंज प्रोग्रामच्या माध्यमातून अनेक विदेशी तरुण नाशिकमध्ये येतात आणि वारली चित्रकला शिकतात. आता वारली चित्रकला केवळ आदिवासींच्या घराच्या भिंतींपुरती मर्यादित राहिलेली नसून कपडे, फुलदाण्या, पिशव्या, पर्स आणि विविध सजावटीच्या वस्तूंवरही साकारली जात आहे. त्यामुळे वारली चित्रकलेचा प्रसार जगभर झाला असल्याचंही देवधर यांनी सांगितलं.