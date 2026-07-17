वर्धामधील अल्पवयीन मुलीच्या हत्येप्रकरणी आरोपीला अटक, एसआयटी करणार तपास
वर्धा जिल्ह्यातील अल्पवयीन मुलीच्या हत्येप्रकरणी आरोपीला पोलिसांनी अटक केली. या प्रकरणाचा तपास एसआयटी करणार आहे.
Published : July 17, 2026 at 9:42 AM IST
वर्धा - वर्धा शहराच्या जवळच असलेल्या एका गावातील शेतात बुधवारी रात्री 12 वर्षीय मुलीची हत्या करण्यात आली होती. या मुलीचा मृतदेह विवस्त्र अवस्थेत आढळल्याने अत्याचाराचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. यातील एका आरोपीला पोलिसांनी अटक केली आहे. त्या पीडित मुलीवर अत्याचार झालाय की नाही याबाबत वैद्यकीय तपासणीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच बोलणार असल्याचं वर्धा जिल्हा पोलीस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल यांनी स्पष्ट केलं आहे.
राहुल राजू मडावी असं अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचं नाव आहे. त्याचा या गुन्ह्यात सहभाग असल्याचं निष्पन्न झाल्याचं पोलीस अधीक्षकांनी स्पष्ट केलं असून, आणखी आरोपी यात सहभागी आहेत का? याचा देखील पोलीस तपास करत आहेत.
काय आहे प्रकरण? - आरोपी राहुल मडावी हा शेजारच्या शेतात काम करणारा शेतमजूरच आहे. त्यामुळं त्याचे पीडित मुलीच्या घरी सातत्यानं जाणं-येणं असायचं. घटनेच्या दिवशी ज्यावेळी पीडित मुलगी एकटी असताना आरोपी राहुल मडावी तिच्या शेतामध्ये असलेल्या घरी गेला. घरात कुणीही नसल्याचा गैरफायदा घेत आरोपीनं अत्याचार करत तिची हत्या केल्याचा संशय आहे. याबाबतची माहिती पोलीस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल यांनी दिली.
संशयित निघाला आरोपी - वर्धा पोलिसांनी संशयाच्या आधारे तिघांना ताब्यात घेतलं होतं. तिघांपैकी एक तरुण हा आरोपी निघालेला आहे. पोलीस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. मुलीवर अत्याचार झाल्याचा संशय आहे. मात्र, मेडिकल रिपोर्टनंतर स्पष्टता येईल, असंही त्यांनी सांगितलं आहे. प्रकरणाच्या तपासासाठी एसआयटी स्थापन केल्याचे त्यांनी सांगितलं आहे.
एसआयटी स्थापन - वर्धा जिल्हात अल्पवयीन मुलीची दगडाने ठेचुन हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणाच्या तपासाला वेग आला आहे. वर्धा जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांच्या निर्देशानंतर विशेष तपास पथक (SIT)स्थापन करण्यात आले आहे. एसआयटीमार्फत तपासातील सर्व साक्ष, पुरावे, फॉरेन्सिक अहवाल व संशयितांची चौकशी करून तपास केला जाणार आहे.
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