पेणमधील गणेश मूर्तींची परदेशवारी रखडली; आखाती युद्धाचा मूर्तिकारांना मोठा फटका
रायगड जिल्ह्यातील पेण गावाला गणेश मूर्तींचे माहेरघर म्हणून ओळखलं जातं. परंतु, आखाती देशातील युद्ध परिस्थितीचा मूर्तिकारांना फटका बसत आहे.
Published : March 31, 2026 at 4:51 PM IST|
Updated : March 31, 2026 at 5:17 PM IST
रायगड : गणेश मूर्तींचे माहेरघर म्हणून ओळख असलेल्या पेणमधील मूर्तिकारांसमोर यंदा मोठं संकट उभं ठाकलंय. पेणमधून दरवर्षी हजारो गणेश मूर्ती विदेशात निर्यात केल्या जातात. मात्र, यंदा आखाती देशांतील युद्ध परिस्थितीमुळं या मूर्तींची परदेशवारी लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झालीय. जेएनपीटी बंदरावर विविध मालाचे कंटेनर अडकून पडल्यामुळं गणेश मूर्ती वाहतूक करणाऱ्या कंटेनर्सना जागा मिळत नाही. परिणामी, तयार झालेल्या हजारो मूर्ती गोदामातच अडकून आहेत.
मूर्तिकार, व्यावसायिक चिंतेत : दुबई, लंडन, वेस्ट इंडिज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, इंडोनेशिया, थायलंड आणि मॉरिशस यांसारख्या विविध देशांमध्ये समुद्रमार्गे मूर्ती पाठवण्यासाठी सध्या अनेक दिवसांचा कालावधी असतो. मात्र, अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्ध परिस्थितीमुळं आखाती देशात तणावाची परिस्थिती निर्माण झालीय. यामुळं जहाज वाहतुकीत अडथळे निर्माण झालेत. याचा आयात-निर्यातीवर परिणाम झालाय. दरवर्षी सुमारे 70 ते 80 हजार गणेश मूर्ती परदेशात पाठवल्या जातात. पण, यंदा ही संख्या मोठ्या प्रमाणात घटण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. यामुळं पेणमधील मूर्तिकार आणि संबंधित व्यावसायिक चिंतेत आहेत.
गणेश मूर्ती बनवण्याचे काम अंतिम टप्प्यात : पेणमधील शेकडो कारखान्यांमध्ये गणेश मूर्ती बनवण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आलंय. अनेक मूर्ती आधीच निर्यातीसाठी पॅक करून तयार ठेवण्यात आल्यात. मात्र, बंदरातील गोंधळ आणि आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळं हे कंटेनर वेळेत रवाना होत नाहीत, याचा थेट परिणाम मूर्तिकारांच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होत आहे. आगाऊ ऑर्डर घेतलेल्या मूर्ती वेळेत पोहोचल्या नाहीत. तर परदेशातील ग्राहकांचा विश्वास कमी होण्याचीही भीती व्यक्त केली जातेय. याशिवाय वाहतूक खर्च वाढण्याची शक्यता असून, याचा अतिरिक्त आर्थिक बोजादेखील मूर्तिकारांवर पडतोय. एकीकडं गणेशोत्सवासाठी देश-विदेशात उत्साहाचं वातावरण तयार होत आहे. दुसरीकडं पेणमधील मूर्तिकारही युद्धाच्या सावटाखाली आर्थिक चिंतेत सापडलेत. परिस्थिती लवकर सुरळीत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जातेय.
व्यवसायावर अनेक प्रकारच्या अडचणी : आखाती देशात निर्माण झालेल्या तणावाच्या परिस्थितीमुळं आमच्या व्यवसायावर अनेक प्रकारच्या अडचणी आल्यात. गणेश मूर्ती तयार आहेत, परंतु, त्या बाहेर पाठवण्यावर अनेक निर्बंध आलेत. असं असलं तरी कॅनडा, अमेरिका आणि लंडन या देशात गणेश मूर्ती जात आहेत, अशी माहिती मूर्तीकार सचिन समेळ यांनी दिली.
