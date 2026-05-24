ETV Bharat / state

वाईतील लघु कुंभमेळ्यात कोट्यवधींची उधळपट्टी; भाजीमंडई, दुकानं बंद ठेवल्यानं विक्रेत्यांची उपासमार, संविधानप्रेमींकडून निषेध

वाईतील कुंभमेळ्यात (Wai laghu Kumbh Mela) साधुसंतांवर कोट्यवधींची उधळपट्टी करणाऱ्या वाई नगरपरिषदेला जाब विचारत संविधानप्रेमींनी आयोजकांचा निषेध केला आहे.

Wai laghu Kumbh Mela Satara
वाई लघू कुंभमेळा (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 24, 2026 at 3:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सातारा : वाई नगरपरिषदेच्या आयोजनाखाली दक्षिण काशी वाईमध्ये गुरूवारपासून सुरू झालेला 'लघु कुंभमेळा' (Wai laghu Kumbh Mela) वादग्रस्त ठरला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशवासीयांना काटकसरीचं आवाहन केलं असताना या कुंभमेळ्यात साधुसंतांसाठी लाखोंची उधळपट्टी सुरू आहे. दुसरीकडं नगरपरिषदेच्या फर्मानामुळं भाजीमंडई आणि दुकाने बंद ठेवावी लागल्यानं हातावर पोट असणाऱ्या विक्रेत्यांची उपासमार सुरू असल्यानं संविधानप्रेमींनी संयोजकांचा प्रातिनिधिक स्वरूपात निषेध केल्याची माहिती वकील असीम सरोदे यांनी दिली.



ऐतिहासिक वाई नगरीला प्रतिष्ठा लाभली : वाईत सुरू असलेल्या कुंभमेळ्याच्या निषेधार्थ संविधानप्रेमी आज प्रातिनिधिक निषेध केला. यासंदर्भात एक खरमरीत निवेदनही प्रशासनाला दिलं आहे. स्वामी केवलानंद सरस्वती, महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे, तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी आणि आचार्य विनोबा भावे यांच्यासारख्या थोर धर्मसुधारक आणि विचारवंतांमुळं ऐतिहासिक वाई नगरीला प्रतिष्ठा लाभली. मात्र, याच पुरोगामी विचारांच्या भूमीत काही साधूंनी 'लघु-कुंभमेळा' आयोजित केला आहे. हा सोहळा वाईच्या थोर वैचारिक परंपरेला आणि पुरोगामी वारशाला लागलेला एक कलंक असल्याचं संविधानप्रेमींनी निवेदनात म्हटलं आहे.



धर्मसुधारकांच्या पुरोगामी विचारांचा झेंडा : सोमनाथ मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठेला नुकतीच 75 वर्षे पूर्ण झाली. जेव्हा मंडळी या पवित्र कार्यात अडथळे आणत होती, तेव्हा वाईतील स्वामी केवलानंद सरस्वती आणि तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्यासह 66 पुरोगामी, वेदसंपन्न विद्वानांनी पुढे होऊन सोमनाथ मंदिराची प्राणप्रतिष्ठा यशस्वी करून दाखवली होती. त्या काळी या विद्वानांनी ...प्रवृत्तींचा पराभव करत समाजसुधारक आणि धर्मसुधारकांच्या पुरोगामी विचारांचा झेंडा फडकवला होता. त्या घटनेलाही संविधान प्रेमींनी यानिमित्ताने उजाळा दिला आहे.



अस्पृश्यांसाठी खुले झालेले देशातील पहिले मंदिर : वाईच्या पूर्वेला आचार्य विनोबा भावे यांच्या प्रेरणेने उभे राहिलेले 'कोटेश्वर मंदिर' आहे, जे 1929 मध्ये अस्पृश्यांसाठी खुले झालेले देशातील पहिले मंदिर होते. 1933 मध्ये जेव्हा महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांचा वाईशी संबंध आला. तेव्हा त्यांच्याच पुढाकाराने वाईतील प्रसिद्ध महागणपतीचे मंदिर सर्व जातींमधील बांधवांसाठी खुले करण्यात आले. तसेच, वाईच्या पश्चिमेला स्वामी केवलानंदांनी 'प्राज्ञपाठशाळा' आणि 'धर्मनिर्णय मंडळा'ची स्थापना करून धार्मिक सुधारणेला अभूतपूर्व गती दिली, असा सामाजिक समतेच्या आणि परिवर्तनाच्या चळवळींनी सजलेला वाईचा भूगोल आणि इतिहास असल्याचं संविधान प्रेमींनी निषेधाच्या पत्रकात म्हटलं आहे.



साधूंच्या मेळाव्याचा नेमका काय अर्थ काय? : संविधानप्रेमी पत्रकात म्हणतात की, गाडगेबाबांसारखे संत जे समाजात विधायक आणि क्रांतिकारी सुधारणा घडवून आणतात, तर साधू, जे धार्मिक आणि सामाजिकदृष्ट्या लिंगभेद व जातीभेदाचे सुप्त किंवा प्रत्यक्ष समर्थन करतात. नाशिकच्या कुंभमेळ्यासाठी हजारो झाडांची कत्तल करून पर्यावरणाचा विध्वंस केला गेला, तेव्हा या तथाकथित साधुसंतांनी अवाक्षरही काढले नाही. त्यामुळं जनतेच्या हिताशी द्रोह करणाऱ्या आणि समाजाला मध्ययुगीन मानसिकतेच्या गुलामगिरीत ढकलणाऱ्या साधूंच्या मेळाव्याचा नेमका काय अर्थ घ्यायचा?



सरकारी पैशाची उधळपट्टी कशासाठी? : कुंभमेळ्याचे निमंत्रक असलेल्या वाई नगरपरिषदेने पाच दिवस भाजीमंडई आणि हातावर पोट असणाऱ्या मंदिर परिसरातील विक्रेत्यांना दुकाने बंद ठेवण्याचे फर्मान काढले आहे. लघु-कुंभमेळ्याला देशभरातील 350 साधुसंत, नागा-संन्यासी व विविध आखाड्यांचे संत सहभागी झाले आहेत. कोट्यवधींचा खर्च करून काय साधणार आहात? किती जणांना रोजगार मिळणार आहे. मंडई बंद असल्यामुळं शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे त्याला जबाबदार कोण? यातून काही विकास साधणार आहे का? बेरोजगारांना नोकऱ्या लागणार आहेत का? इंधन, गॅस टंचाई असताना सरकारी पैशाची उधळपट्टी कशासाठी? याचा जाब देखील संविधान प्रेमींनी विचारला आहे.

हेही वाचा -

  1. 'सिंहस्थ कुंभमेळ्यात महिला आखाड्यांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करावी'- शंकराचार्य त्रिकाल भवन्ता सरस्वती महाराजांची मागणी
  2. नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या लोगोवरून वाद; वैष्णवपंथीय प्रतिकांना स्थान नसल्यानं नाराजी
  3. नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा 2027 बोधचिन्हाचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते अनावरण

TAGGED:

WAI LAGHU KUMBH MELA
वाई लघु कुंभमेळा
लघु कुंभमेळा
MINI KUMBH MELA WAI
WAI LAGHU KUMBH MELA SATARA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.