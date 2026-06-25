जनावरांना गुंगीचं औषध देत इनोव्हातून तस्करी: थरारक पाठलाग करत वडवणी पोलिसांनी तिघांना ठोकल्या बेड्या
इनोव्हा गाडीत कोंबून त्यांची कत्तलीसाठी तस्करी करणाऱ्या आरोपींना वडवणी पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. पोलिसांनी तब्बल दीड तास तस्करांचा थरारक पाठलाग करत ही कारवाई केली आहे.
Published : June 25, 2026 at 6:09 PM IST
बीड : भटक्या जनावरांना इनोव्हा गाडीत कोंबून त्यांची कत्तलीसाठी तस्करी करणाऱ्या आरोपींना वडवणी पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. ही कारवाई बीड परळी महामार्गावरील वडवणीत ऑल आऊट ऑपरेशन अंतर्गत करण्यात आली. पोलिसांनी तब्बल दीड तास तस्करांचा थरारक पाठलाग करत ही कारवाई केली आहे. पोलिसांनी पकडलेल्या गाडीत दोरी, गुंगीचं औषध, इंजेक्शन आदी साहित्य आढळून आलं आहे. या तस्करांनी पाठलाग करणाऱ्या पोलिसांच्या अंगावर गाडी घालून पलायन केल्यानंतर पोलिसांनी थरारक पाठलाग करुन तस्करांना बेड्या ठोकण्यात यश मिळवलं, अशी माहिती सहायक पोलीस निरीक्षक वर्षा व्हगाडे यांनी दिली.
इनोव्हातून जनावरांची तस्करी : वडवणी पोलीस ठाणे अंतर्गत ऑल आऊट ऑपरेशन चालू होतं. या दरम्यान वडवणी शहरात पोलिसांना एक पांढऱ्या रंगाची एमएच 04, 9835 इनोव्हा दिसली. त्यात गोवंश असल्याची खात्री पटताच वडवणी पोलीस ठाण्याचे पोलीस उपनिरीक्षक शाम गायकवाड यांनी तिचा पाठलाग सुरू केला. मात्र पोलिसांचं वाहन पाहिल्यानंतर तस्करांनी धूम ठोकली. त्यामुळे पोलीस पथकानं एक ते दीड तास तस्करांचा थरारक पाठलाग केला. पाठलाग करताना वडवणी पोलीस ठाण्याच्या सहायक पोलीस निरीक्षक वर्षा व्हगाडे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी या गाडीला प्रत्येक ठिकाणावर थांबवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तस्करांनी धोकादायक पद्धतीनं पोलिसांच्या अंगावर गाडी घालून भरधाव वेगानं गाडी पळवली. आपण पोलिसांना सापडणार ही गोष्ट लक्षात येताच, तस्कर बीड परळी महामार्गावर गाडी थांबून फरार झाले.
भटक्या जनावरांना ब्रेड चारुन देत भुलीचं इंजेक्शन : वडवणी पोलिसांनी इनोव्हा गाडीची तपासणी केली असता, त्यांना तोंड बांधलेल्या अवस्थेत 1 गाय व 1 बैल आढळून आला. त्यांची तत्काळ सुटका करून वडवणी पोलिसांनी जनावरं सुरक्षित ठिकाणी हलवली. या गाडीमध्ये पोलिसांना दोरी, गुंगीचं औषध, इंजेक्शन असं साहित्य सापडलं. त्याचा वापर करून मध्यरात्री ही टोळी रोडवरील भटकी जनावरांना ब्रेड चारून पाठीवर भुलीचं इंजेक्शन देत होती. इंजेक्शनचा असर झाल्यानंतर दोन ते तीन जनावरं गाडीमध्ये कोंबून हे तस्कर चोरटी विक्री करायचे. वडवणी पोलिसांनी 21 जुलैला या तिघांनाही लातूर, किल्लारी सोलापूर या जिल्ह्यातून ताब्यात घेऊन अटक करण्यात आली. ही टोळी सराईत असून त्यांच्यावर यापूर्वी कल्याण, गंगाखेड पोलीस ठाणे, किल्लारी पोलीस ठाणे या ठिकाणी गुन्हे दाखल आहेत. या प्रकरणामध्ये प्राणी संरक्षण अधिनियम, भारतीय न्यायसंहिता कलम 109,132, अन्वये वडवणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. गुन्ह्यात वापरलेली इनोव्हा गाडी, एक गाय, एक बैल आदींसह 05 लाख 50 हजाराचा मुद्देमाल वडवणी पोलिसांनी जप्त केला, अशी माहिती सहायक पोलीस निरीक्षक वर्षा व्हगाडे यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना दिली.
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