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वडाळ्याच्या बालाजी मित्र मंडळाला 25 वर्षांची सामाजिक ऐक्याची परंपरा; हिंदू मुस्लिम एकत्रित साजरा करतात गणेशोत्सव

गेल्या पंचवीस वर्षापासून वडाळा येथील बालाजी गणेश मित्र मंडळात हिंदू आणि मुस्लिम बांधव एकत्र येऊन बाप्पाची मनोभावे आराधना करत आहेत. जाणून घ्या, मंडळाविषयी सविस्तर

Balaji Ganesh Mitra Mandal Wadala
वडाळा येथील बालाजी गणेश मित्र मंडळ (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 14, 2026 at 10:55 AM IST

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Updated : September 14, 2026 at 11:12 AM IST

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मुंबई - मुंबईसह महाराष्ट्रमध्ये मोठ्या उत्साहामध्ये गणेशोत्सव साजरा केला जात आहे. गणेशोत्सवाचा उत्साह आता शिगेला पोहोचला आहे. राज्यातील अनेक गणेशमंडळ विविध परंपरा आणि विचारांचा वारसा जपणारी आहेत. अशाच प्रकारे वडाळा येथील बालाजी गणेश मित्र मंडळ खऱ्या अर्थानं सामाजिक सलोखा आणि धार्मिक बंधू भावाचं एक आदर्श उदाहरण आहे.



जाती-धर्माच्या भिंती ओलांडून सण एकत्र कसा करावा, याचा वस्तूपाठ वडाळा येथील बालाजी गणेश मित्र मंडळानं घालून दिला आहे. या मंडळाचं सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे या व्यवस्थापनामध्ये मुस्लिम बांधवांचा असलेला सक्रिय सहभाग आहे. बाप्पाच्या आगमनापासून ते विसर्जनाच्या मिरवणुकीपर्यंत प्रत्येक जबाबदारी दोन्हीही समाजातील तरुण खांद्याला खांदा लावून पार पाडतात. मंडपाची उभारणी, सजावट, रोषणाई, बाप्पाची आरास, बाप्पाचा प्रसाद वाटप असो की मंडळाच्या सुरक्षेची धुरा मंडळाचे सदस्य असलेले हिंदू आणि मुस्लिम बांधव एकत्र येतात. अत्यंत आत्मीयतेनं या ठिकाणी गणेशोत्सव साजरा करतात. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे बाप्पाच्या आरतीच्या वेळीदेखील या ठिकाणी मुस्लिम बांधवांची उपस्थिती असते. यामुळे आजच्या काळामध्ये खऱ्या अर्थानं वडाळ्यामध्ये 'सामाजिक ऐक्याचा' बाप्पा विराजमान होत असल्याचं पाहायला मिळते.


माणुसकी महत्त्वाची- ईटीव्ही भारतशी बोलताना मंडळाचे उपसचिव तसवूर खान म्हणाले की, आमच्या मंडळात कोणतही पद समाज बघून दिलं जात नाही. कोण काय काम करू शकतो? त्यानुसार जबाबदाऱ्यांचे वाटप होते. आमच्यासाठी कोणताही धर्म जातीपेक्षा माणुसकी महत्त्वाची आहे. आमच्या मंडळामध्ये तुम्हाला माणुसकीचे दर्शन होऊ शकते. गणपती बाप्पाच्या आगमनापासून ते विसर्जनापर्यंत आम्ही सर्व लोक एकत्र येऊन बाप्पाची पूजा आणि अर्चना करतो. आरतीपासून ते प्रसाद वाटपापर्यंत, पूजेपासून ते ढोल ताशापर्यंत सर्व समाजातील लोक एकत्र येऊन बाप्पाची सेवा करतात.

तरच आपल्या देशाची प्रगती- तसवूर खान यांनी सर्व धर्माचे सण साजरा करत असल्याचं सांगितलं. ते म्हणाले की, आमच्या मंडळामध्ये गणेश उत्सवाप्रमाणे इतर सर्वधर्मीय सण आम्ही एकत्रच साजरे करतो. आम्ही दिवाळी, ईद-ए-मिलाद आणि ख्रिसमस सर्व सण अगदी उत्साहात साजरे करतो. आमच्यासाठी कोणत्याही धर्मापेक्षा मानवतेचा धर्म महत्त्वाचा आहे. आम्ही देशवासी पहिले आहोत. मग, आमचा धर्म येतो. सगळ्यांनी एकत्रिच राहिलं पाहिजे. आमचे हिंदू बांधव आमच्यासोबत ईद साजरी करतात. त्याच प्रकारे आम्ही हा गणेशोत्सव साजरा करत आहोत. सगळ्यांनी एकत्रित राहिलं तरच आपल्या देशाची प्रगती होणार आहे.


आम्ही पहिले भारतीय - दुसरीकडे मंडळाचा सोशल मीडिया सांभाळणारे जय म्हणाले की, आम्ही आमचे सर्व हेवेदावे बाजूला ठेवून दहा दिवस बाप्पाची सेवा करतो. मोठ्या उत्साहामध्ये गणेश उत्सव साजरा करतो. आमच्यात कोणी हिंदू किंवा मुसलमान नाही. आम्ही पहिले भारतीय आणि माणूस आहोत.


मंडळाचा इतिहास काय? - मंडळाचे उपसचिव हर्षद मलिक म्हणाले की, हिराशहा बाबा कंपाऊंड येथे जुनी चाळ होती. 25 वर्षांपूर्वी आमच्या वडीलधाऱ्यांनी हिंदू मुस्लिम एकता प्रस्थापित करत या मंडळाची स्थापना केली. आम्ही फक्त त्यांची परंपरा पुढे नेत आहोत. सगळे हिंदू आणि मुस्लिम बांधव आधीपासून एकत्र होते. आजही आम्ही तीच परंपरा पुढे नेत असल्याचा आम्हाला अभिमान आहे.

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Last Updated : September 14, 2026 at 11:12 AM IST

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वडाळा बालाजी गणेश मित्र मंडळ
MUMBAI GANESH FESTIAL 2026

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