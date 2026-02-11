विशेष संवर्धन कार्यक्रमाचा सकारात्मक परिणाम; मेळघाटात दहा वर्षानंतर पुन्हा फडफडले गिधाडांचे पंख
गिधाडे तब्बल दहा वर्षानंतर मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात परतले आहेत. त्यामागे सलग 9 महिने वनविभाग आणि बॉम्बे नॅचरल हिस्टरी सोसायटीचे प्रयत्न आहेत.
अमरावती - मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील घनदाट जंगलातून सुमारे दहा वर्षांपूर्वी लुप्त झालेली गिधाडे आता 2 जानेवारीपासून पुन्हा एकदा आकाशात झेप घेताना दिसू लागली आहेत. ही कुठलीही जादू किंवा चमत्कार नसून बॉम्बे नॅचरल हिस्टरी सोसायटी आणि वनविभागाच्या संयुक्त प्रयत्नांचंं हे फलित आहे. मेळघाटात बुलडाणा जिल्ह्याच्या हद्दीत येणाऱ्या सोमठाणा परिसरात सलग नऊ महिने राबविण्यात आलेल्या विशेष संवर्धन कार्यक्रमामुळे मेळघाटात या गिधाडांचं पुनरागमन शक्य झालं आहे.
सोमठाण्यात उभारलं गेलं संवर्धन केंद्र - दहा वर्षांपूर्वी पर्यंत मेळघाटात गिधाडे आढळत होती. मात्र, अचानक ती पूर्णपणे दिसेनाशी झाली आहेत. यामागील कारणांचा सखोल अभ्यास बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी आणि पक्षी निरीक्षकांनी केला. विशेष म्हणजे मेळघाटलगतच्या मध्य प्रदेशात बऱ्हाणपूर आणि लगतच्या जंगलात गिधाडे आढळत होती. मात्र, मेळघाटात का आढळत नाहीत? यावर संशोधन करण्यात आलं. बॉम्बे नॅशनल हिस्टरी सोसायटीचे अध्यक्ष किशोर रिठे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सोमठाणा येथे अत्यंत संकटग्रस्त अवस्थेतील गिधाडांसाठी संवर्धन आणि प्रजनन केंद्र उभारण्यात आलं. या कार्यात पक्षीमित्र भास्कर दास यांनी मोलाची भूमिका बजावली. गतवर्षी एप्रिल महिन्यात एकूण बारा गिधाडांना विशेष पिंजऱ्यासारख्या संरक्षित खोलीत ठेवण्यात आलं. त्या ठिकाणी त्यांना हळूहळू मास तोडणे, अन्नशोधणे आणि नैसर्गिकरित्या शिकार करणे, असं जगण्याचं प्रशिक्षण या गिधाडांना देण्यात आलं, अशी माहिती बॉम्बे नॅशनल सोसायटीचे अध्यक्ष किशोर रिठे यांनी दिली.
सीसीटीव्ही कॅमेराची नजर -सर्व गिधाडांवर सीसीटीव्ही कॅमेराद्वारे नजर ठेवण्यात आली. त्यांना या ठिकाणी खाण्याच शिकार करण्याचं आणि उडण्याचंदेखील प्रशिक्षण देण्यात आलं. त्यांच्या सर्व हालचाली सीसीटीव्ही कॅमेरामध्ये टिपण्यात आल्या आहेत. आणखी काय करता येईल, याचा सातत्यानं अभ्यास करण्यात आला. आता 2 जानेवारीला या सर्व गिधाडांना त्यांच्या मुक्त संचाराकरिता सोडण्यात आलं. विशेष म्हणजे ही गिधाड मेळघाटातून थेट कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरातपर्यंत उडत गेली. या गिधाडांची संख्या आता वाढायला लागली आहे. पुन्हा एकदा मेळघाटात मोठ्या संख्येनं ही गिधाड दिसतील, असा विश्वास किशोर रिठे यांनी व्यक्त केला.
प्रशिक्षणानंतर मुक्त आकाशात झेप - सुमारे आठ ते दहा महिन्यांच्या प्रशिक्षणानंतर ही गिधाडे पूर्णतः स्वावलंबी झाली. त्यानंतर त्यांना मुक्त करण्यात आलं. सध्याही गिधाड मेळघाटातील विविध भागात पसरली असून नैसर्गिक अधिवासात यशस्वीपणे जगत आहेत. गत दहा वर्षांपासून न दिसणारी गिधाड आता पुन्हा उडताना आणि जगताना पाहायला मिळत आहेत ही अत्यंत आनंदाची बाब आहे असं किशोर रिठे म्हणाले.
मेळघाटात हिमालयीन ग्रिफॉनची नोंद- मेळघाटात दहा वर्षानंतर गिधाडं उडायला लागली असताना आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे यावर्षी मेळघाटात हिमालयाच्या पलीकडून जंगली हिमालयीन ग्रीफॉन गिधाड मेळघाटात दाखल झाला आहे. अतिशय उंच पर्वतरांगांमध्ये आढळणारं आणि हंगामी स्थलांतर करणार हे गिधाड सोमठाणा जंगल परिसरात मुक्त गिधाडांसोबत अन्नग्रहण करताना दिसून आलं. हे परदेशी गिधाड मेळघाटातच नव्हे तर ताडोबा, अंधारी या व्याघ्र प्रकल्पातही आढळून आली आहेत. हिमालयाच्या पलीकडील देशातून स्थलांतर करून आलेली ही गिधाडे सध्या विदर्भातील जंगलात वास्तव्य करत आहेत, असं किशोर रिठे यांनी सांगितलं.
काय झाले बदल
- दहा वर्षानंतर मेळघाटात गिधाडांचं पुनरागमन
- सोमठाणा येथे बॉम्बे नॅचरल हिस्टरी सोसायटीचा यशस्वी संवर्धन प्रकल्प
- हिमालयीन ग्रीफॉन गिधाडाची मेळघाटात नोंद
- मुक्त संचार आणि सामाजिक वर्तनातून सकारात्मक संकेत
गिधाडांचा संचार सकारात्मक संकेत - मेळघाट हा ऐतिहासिक दृष्ट्या गिधाडांचा बालेकिल्ला राहिला आहे. गत महिनाभरात गिधाडांची सतत उपस्थिती, मुक्त संचार आणि सामाजिक वर्तन हे अत्यंत सकारात्मक संकेत आहेत. जवळपास आठवडाभराहून अधिक काळ हिमालयीन ग्रीफॉन गिधाड स्थानिक गिधाडांसोबत सामाजिक वर्तन करत आहे ही बाब विशेष उल्लेखनीय आहे असं पक्षी मित्र आणि अभ्यासक भास्कर दास "ईटीव्ही भारत" शी बोलताना म्हणाले.
या कारणामुळं मेळघाटातून लुप्त झाले होते गिधाड- महाराष्ट्रात 2004 पर्यंत गिधाडांची संख्या मोठ्या प्रमाणात होती. मात्र त्यानंतर पशुवैद्यकीय उपचारात वापरल्या जाणाऱ्या डायक्लोफेनक, एसिक्लोफेनक, केटोप्रोफेन आणि नायमेसुलाईड या वेदनादायी औषधांचा अप्रत्यक्ष परिणाम गिधाळांवर झाला. या औषधांचा अंश जनावरांच्या मृतदेहात राहिल्याने अशी जनावर खाल्ल्यानंतर गिधाडांचा मृत्यू होऊ लागला आणि त्यांची संख्या झपाट्याने घटली अशी माहिती किशोर रिठे यांनी दिली.
गिधाडांचं काय आहे महत्त्व
- गिधाडं ही कुजलेले मृत प्राणी खातात.यामुळं पर्यावरण स्वच्छ राहतं.
- गिधाडांमुळं प्रतदेह लवकर नष्ट झाल्याने अँथॉक्स, रेबीज यांसारख्या आजारांचा प्रसार थांबतो.
- अन्नसाखळी आणि जैवविविधतेचा नैसर्गिक समतोल टिकवण्यासाठी गिधाडांची भूमिका महत्त्वाची ठरते.
- मृत प्राणी उपलब्ध न राहिल्याने कुत्र्यांची अनावश्यक वाढ रोखली जाते .
- प्रदूषण कमी होतं आणि पर्यावरण आणि सार्वजनिक आरोग्य सुरक्षित राहतं.
आता गिधाडांचं संवर्धन - मेळघाटात पुन्हा एकदा गिधाड परतली आहेत. बॉम्बे नॅचरल हिस्टरी सोसायटी आणि वनविभागाच्या सहकार्यानं गिधाड संवर्धनासाठी प्रजनन मुक्तता आणि अधिवास व्यवस्थापन कार्यक्रम सातत्यानं राबविले जातील, असं किशोर रिठे यांनी स्पष्ट केलं. या कार्यात वन विभागाची भूमिका अतिशय मोलाची आणि महत्त्वाची असेल, असंदेखील किशोर रिठे यांनी सांगितलं.
